Albert Camus’nun Yabancı’sı Yeniden Sinemada: Yönetmen François Ozon

Kayıtsızlığın, Yargının, Yabancılaşmanın İzleri

Fransız yazar Albert Camus’nun Yabancı adlı romanı, benlik bilincinin yitirilmesine dair çarpıcı bir anlatıdır. Modernist edebiyatın temel izleklerinden biri olan anlamsızlık duygusu, bu metinde gündelik hayatın içine yerleşir. Hikâye, hiçbir bakımdan olağandışı olmayan, hatta “ortalama” sayılabilecek bir modern insanın öyküsünü anlatır. Tam da bu sıradanlık, romanın sarsıcılığını büyütür. Camus, uçta bir karakter yaratmaz; yanımızdan geçip giden birini seçer.

1942’de yayımlanan Yabancı (L’Étranger), okuru bir suç hikâyesinin içine alır. Ardından onu yargı, ahlâk, yabancılaşma ve anlam arayışının karanlık boşluğunda yalnız bırakır. Buradaki yabancılaşma, dünyadan kopuştan çok, toplumla kurulamayan bağa işaret eder. Meursault, duygusuz olduğu için dışlanmaz; duygusunu “doğru biçimde” göstermediği için dışlanır.

1938’de Cezayir’de yaşayan memur Meursault, annesinin ölümüne karşı duygusal bir mesafe taşır. Sahilde işlenen cinayet, onu mahkeme salonuna sürükler. Toplum, onu yalnızca “katil” olarak görmez; duygusal beklentilere uymayan bir yabancı gibi yargılar. Camus’nun asıl sorusu burada netleşir:

İnsan, doğru biçimde üzülmediği için suçlu sayılabilir mi?

Bu soru, romanın sinemaya uyarlanmasını da zorlaştırır. Çünkü Yabancı, aksiyondan çok iç gerilimle ilerler. Bazı yönetmenler Meursault’yu beyazperdede yeniden yorumladılar.

Camus’nun Hayatı: Cezayir’den Paris’e Uzanan Bir Vicdan Çizgisi

Albert Camus, 7 Kasım 1913’te Mondovi’de, Fransız Cezayir’inde doğdu. Çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Babasını çok erken kaybetti. Annesi, sessizliğiyle evi ayakta tuttu. Camus’nun dilindeki yalınlık ve açıklık, bu sessizliğin içinden doğar.

Genç yaşta veremle tanıştı. Sporu bırakmak zorunda kaldı. Bedenindeki kırılganlık, düşüncesine ağırlık kattı. Cezayir Üniversitesi’nde felsefe okudu. Jean Grenier’in etkisiyle edebiyat ve felsefe alanındaki yönü belirginleşti. Kısa süreli Komünist Parti üyeliği yaşadı. Akademik kariyer arzusu, hastalığın nüksetmesiyle yarım kaldı.

Tiyatro, Camus için bir ifade alanından çok, insanı sınama biçimiydi. İşçi Tiyatrosu için oyunlar yazdı, uyarlamalar yaptı, yönetti ve oynadı. Gazetecilikte ise ahlaki çizgisi netleşti. Alger-Republicain’de ve daha sonra Paris’te Combat gazetesinde, adaletin ve gerçeğin dilini savundu. Siyasal eylemin ancak sağlam bir ahlaki zeminde anlam kazanacağını yazdı.

Bu deneyim, Yabancı’daki mahkeme sahnelerinin sertliğini açıklar. Camus, toplumun nasıl “sanık” ürettiğini, duygunun nasıl delile dönüştüğünü yakından biliyordu. Meursault’nun hikâyesi bu yüzden yalnızca bir suç anlatısı değildir; bir uyum testidir.

1957’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı; ödül, onun insan onuru ve ahlaki sorumluluk merkezli yazı çizgisini dünya ölçeğinde görünür kıldı.

Kitap: İlk Cümleden Başlayan Sarsıntı

Yabancı, yılların en etkili romanları arasında anılır. Birçok seçkide edebiyat tarihinin en çarpıcı açılış cümlelerinden biri olarak yer alır:

“Bugün annem öldü. Ya da belki dün, bilmiyorum.”

Bu tek cümle, okuru daha ilk sayfada rahatsız eder. Çünkü beklenen şey yasın görünür hâle gelmesidir. Oysa Meursault, duyguyu “göstermeyi” seçmez. Burada soğuklukla karıştırılan başka bir şey vardır: çıplak bir açıklık.

Meursault’nun tavrı soğukluk değildir; duygusuzlukla karıştırılan bir dürüstlüktür. Toplumun beklediği duygusal performansı sergilemez; yaşananı olduğu gibi ifade eder. Romanın sarsıcı merkezi de buradadır.

Yabancı, bir “duyarsızlık romanı” değildir. Bu roman, anlam dayatmalarına karşı yazılmış bir dürüstlük metnidir. Camus’nun asıl sorusu şudur: Anlam yoksa, insan nasıl yaşar? Meursault’nun cevabı nettir: Rol yapmadan. Yalan eklemeden. Bedeli ne olursa olsun.

Rollo May, Kendini Arayan İnsan kitabında Yabancı’yı “yabancı olmayı temel bir varlık ve varoluş duygusu olarak” okur. İnsan, dünya karşısında, insanlar arasında, hatta kendine karşı bile yabancı kalabilir. Bu bakış, Meursault’nun tavrını kişilik özelliğine indirgemez; onu bir varoluş hâli olarak düşünmeye çağırır.

Byung-Chul Han, Ötekini Kovmak’ta başka bir yerden aynı boşluğa yaklaşır: Ötekinin varlığı zorlaştıkça benlik kendi içine kapanır. Kendi sesini çoğaltır, dışarıyla bağını inceltir. Meursault’nnun dünyaya karşı mesafesi, bu çağdaş duyguya da dokunur; insan kendini “korurken” kendine yabancılaşmayı da göze alır.

Okur, tam da bu nedenle metnin içinde huzursuz yürür. Ben de kitabı okurken bazı satırların altını çizdim. Bunlardan biri, romanın içinden geçen sert bir uyarı gibiydi:

“Hayat hiçbir şey değildir, îtina ile yaşayınız.”

Ben kitabı okuduktan sonra filmi izledim. Sinemaya uyarlanışını etkileyici ve romanın ruhuna uygun buldum.

Film: Kolonyal Hafıza ve Yeni Bir Okuma

En güncel uyarlama olan The Stranger, François Ozon tarafından çekildi. Ozon, romanın olay örgüsünü korur; ancak bakış açısını genişletir. Bu filmde Meursault, yalnızca varoluşsal bir figür olarak durmaz. Fransız sömürge düzeninin içindeki bir pied-noir (Sömürge dönemi boyunca Cezayir’de doğmuş ya da yaşamış Avrupalı kökenli Fransız) olarak konumlanır.

Kolonyal hafıza, filmde yüksek sesle anlatılmaz. Bakışlarda, mekânda, sessizliklerde kurulur. Ozon, romanda adsız kalan kurbana kimlik kazandırarak şiddeti bireysel bir an olmaktan çıkarır. Cinayet, artık yalnızca Meursault’nun iç gerilimiyle açıklanamaz; tarihsel bir körlükle yan yana durur.

Kolonyal hafıza, sömürge döneminin yalnızca tarih kitaplarında kalan bir geçmiş olmadığını; dilde, bakışta, yargıda ve gündelik ilişkilerde yaşamaya devam ettiğini anlatan bir kavramdır. Bu hafıza, neyin “normal”, kimin “merkezde”, kimin “adsız” sayılacağını belirler. Sömürge düzeni resmen sona erse bile, onun kurduğu hiyerarşiler çoğu zaman sessizce sürer. Bu nedenle kolonyal hafıza, hatırlamaktan çok unutma biçimleriyle çalışır. Kimlerin hikâyesinin anlatıldığı, kimlerin adının anılmadığı, kimin ölümünün kayda değer bulunduğu bu hafızanın sonucudur.

Camus’nun Yabancı romanında öldürülen Arap karakterin isimsizliği, yıllar boyunca bu sessizliğin en belirgin örneklerinden biri olarak okundu. Roman, Meursault’nun iç dünyasına odaklanırken, kolonyal düzenin görünmezliğini neredeyse doğal bir arka plan gibi bırakır.

Marie, bedensel yakınlığı ve hayata tutunma arzusunu temsil eder. Raymond, şiddetin gündelikleşmiş hâlidir. Salamano ve köpeği, yalnızlığın acımasız yüzünü gösterir. Rahip, son bölümde Tanrı ve ölüm tartışmasının düğüm noktası olur. Anne ise bir yokluk olarak hikâyenin merkezinde durur. Cenaze, bir vedadan çok, toplumsal bir sınav alanına dönüşür.

Siyah-beyaz sinematografi, nostalji üretmez. Tarihsel ve ahlaki bir mesafe kurar. Cezayir, bir arka plan değil; filmin sessiz ama sürekli konuşan karakterlerinden biridir.

Filmin rahatsız edici etkisi, Meursault’nun bu çıplak açıklığından doğar. İzleyici, onun “eksik” olduğunu düşünmeye şartlanır. Film ise o eksikliğin aslında bir toplumsal beklenti meselesi olduğunu yüzümüze vurur. Duygularını göstermeyi reddeden bir adam, toplumun anlam ve inanç beklentilerine uymadığı için ölüme mahkûm edilir.

Bu filmi izlerken hiçbir sahneyi kaçırmamanızı öneririm.

Oyunculuklar: Sessizliğin Taşındığı Yüzler

François Ozon’un The Stranger uyarlamasında oyunculuklar, dramatik çıkışlardan çok tutulan, bastırılan ve ertelenen duygular üzerinden ilerler. Bu tercih, Camus’nun metnine sadık bir etik duruşu da beraberinde getirir.

Meursault’yu canlandıran Benjamin Voisin, karakteri “donuk” bir figür olarak oynamaz. Aksine, yüzünde sürekli askıda kalan bir dikkat hâli vardır. Gözleri çoğu zaman bakar ama yerleşmez; tepkileri gecikir, sesi düz bir hatta ilerler. Voisin’in başarısı, Meursault’nun kayıtsızlığını bir boşluk olarak değil, fazlalıklardan arınmış bir varoluş hâli olarak kurmasında yatar. İzleyici, bu suskunluğun ardında bir eksiklikten çok, bilinçli bir geri çekiliş hisseder. Ben çok etkilendim film boyunca duruşundan.

Marie Cardona’yı oynayan Rebecca Marder, filmin bedensel ve yaşamsal enerjisini taşır. Marder’in Marie’si, Meursault’nun karşıtı gibi durur; temas eder, güler, ister. Ancak bu canlılık, film boyunca bir talebe dönüşmez. Marie’nin varlığı, Meursault’nun “duygusuzluğunu” yargılamaz; sadece ona çarpar ve geri döner. Bu karşılaşma, filmin en sessiz gerilimlerinden birini üretir.

Raymond Sintès rolünde Pierre Lottin, şiddeti sıradanlaştıran, sınır ihlallerini gündelikleştiren bir erkeklik hâlini temsil eder. Lottin’in oyunculuğu abartıya kaçmaz; tam tersine, tehlikeyi “normal” gibi sunar. Bu da Meursault’nun cinayet anını çevresel bir birikimin sonucu olarak okumamıza alan açar.

Salamano karakterinde Denis Lavant, köpeğiyle kurduğu sert ve çelişkili ilişki üzerinden yalnızlığın başka bir yüzünü gösterir. Lavant’ın bedeni ve sesi, bastırılmış sevginin nasıl saldırganlığa dönüşebileceğini sessizce taşır.

Hapishane papazını canlandıran Swann Arlaud, filmin felsefi düğüm noktasında belirir. Tanrı, ölüm ve anlam üzerine kurulan son diyalogda Arlaud’un sakin ama ısrarlı tonu, Meursault’nun patlamasını daha da görünür kılar. Bu sahne, oyunculukların yalnızca karakter değil, dünya görüşü taşıdığını hatırlatır.

Genel olarak Ozon’un oyuncu yönetimi, duyguyu büyütmek yerine taşımayı seçer. Oyuncular, seyirciye ne hissedeceğini söylemez; hissetmesi için alan açar. Bu da The Stranger’ı yalnızca izlenen değil, izlendikten sonra zihinde devam eden bir film hâline getirir.

Filmin müzikleri Fatima Al Qadiri’ye aittir. Müzik, duyguyu yönlendirmek yerine geri çekilir; sessizlikle yan yana durarak Meursault’nun iç dünyasındaki boşluğu ve kolonyal atmosferin soğuk ağırlığını daha görünür kılar.

Yönetmen ve Dili

François Ozon’un sineması tek bir türe sığmaz. Dramla gerilimi yan yana koyar. Melodramı hicivle keser. Kimlik, arzu, aile ve suç temaları arasında dolaşır. Bu esneklik, The Stranger’da da hissedilir. Ozon, klasiğe saygı duyar; bugünün sorularını da saklamaz. Uyarlama, yalnızca bir yeniden çekim değildir; bir yeniden okuma davetidir.

Neden İzlemeliyiz? Kitap mı, Film mi?

Roman, okuru sessizliğin içine bırakır. Film, bu sessizliği tarih ve mekânla konuşturur. Kitap, Meursault’nun iç dünyasını açar. Film, bu iç dünyayı kolonyal hafızayla yan yana getirir.

“Kitap mı, film mi?” sorusu her zaman sorulur bu tür uyarlamalarda. Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Benim için sıralama önemliydi: önce kitap, sonra film. Kitap, cümleleriyle içime yerleşti. Film, o cümlelerin arkasındaki dünyayı büyüttü. Filmi iyi ki izledim.

Filmden çıkınca siz neler hissedeceksiniz, hangi soruları soracaksınız merak ediyorum. Çünkü Yabancı, her izleyişte başka bir huzursuzluk üretir. Zaman değişir. Bağlam dönüşür. Meursault’nun sessizliği, her dönemde yeniden konuşmaya başlar.

Yasemin Sungur