Alan Adı Ne Zaman Boşa Düşer?

İşletmeniz için mükemmel bir alan adını seçmek, uzun bir süreç olabilir. Fakat alan adı bir kez sizin olduğunda, süresi dolana kadar sizindir. Her ne kadar domain bu süre içinde sizin olsa da, bir alan adı kaydının süreli olduğu gerçeğini gözden kaçırmak oldukça kolaydır. Alan adı o sırada size ait olsa da, sahip olduğunuz domain’in hala kontrolünüzden çıkma şansı vardır.

Neyse ki, Internet Corporation on Assigned Names and Numbers yani ICANN’e göre, süresi dolmuş bir alan adı, sona erdikten 80 gün sonra başkaları tarafından kullanılabilir hale gelir.

Alan Adı Sona Erme Döngüsü

Bir alan adının sahibi domain’ini yenilememeye karar verdikten sonra gerçekleşecek tüm aşamalara “alan adı sona erme döngüsü” denir.

İlk Gün: Son Kullanma Günü (Expiration Day)

Bir alan adının WHOIS kaydında belirtilen sona erme tarihi, döngünün başlangıcıdır. O gün kaydın yenilenmemesi durumunda alan adı kayıt kuruluşu ad sunucusunu kaldırır. Web sitesi ziyaretçileri, “Bu siteye ulaşılamıyor” gibi bir mesajla karşılaşır.

1 – 45. Günler: Yenilenebilir Dönem (Registrant Grace Period)

1- 45. günlerde, alan adı 45 güne kadar süren yenilenebilir döneme girer. Önceki tescil ettiren, risksiz olmasa da olağan yenileme sürecinden geçebilir. Aslında, kayıt şirketinin bu süre zarfında “doğrudan aktarım” gerçekleştirme olasılığı vardır. Bu, alan adının başka bir tarafa devredilebileceği anlamına gelir.

Bununla birlikte, çoğu kayıt şirketi, alanı sona erme tarihinden sonraki üç ila beş gün arasında alan adını park eder.

WHOIS kayıtlarında belirtilen ad sunucuları, tipik olarak ns1[.]fatcow-expired[.]domainparkingserver[.]net ve ns2[.]fatcow-expired[.]domainparkingserver[.]net gibi bir adla değiştirilir. Whois sorgulama: https://www.atakdomain.com/whois-sorgulama

Park edilmiş sayfada, kayıt şirketi reklamları görüntülenebilir veya diğer taraflar alan adını açık artırmaya çıkarma niyeti hakkında bilgilendirebilir. Alan adını satın almak isteyen diğer kişiler, domain popüler veya jenerik ise, alan adını satın alma konusundaki ilgilerini ifade edebilir.

Gün: Redemption Dönemi günden sonra alan adı, kayıt defterine iade edilir ve geri alım dönemine girer. Bu noktada, domain’i yalnızca önceki alan adı sahibi kullanabilir, ancak ek bir ücret karşılığında.

Alanın WHOIS kaydı, redemptionPeriod ve clientTransferProhibited durumlarını gösterir.

Gün: Pending Delete

Alan adı, 45 güne kadar kullanım süresinde kalır. Bundan sonra veya 90. günde domain, PendingDelete dönemine girer. Bu durum, alan adını yenilemek veya kullanmak için çok geç olduğu anlamına gelir. Alan adı 5 gün sonra silinir ve herkesin kaydolması için uygun olarak işaretlenir.

Süresi Dolduğunda Alan Adımı Tekrar Alabilir Miyim?

Başka hiç kimse ilgi göstermediyse, süresi dolmuş bir alan adını tekrar kaydettirebilirsiniz. Ancak, istediğiniz alan adı talep görüyorsa, aşağıdaki senaryolardan herhangi birini bekleyebilirsiniz:

Alan adı kayıt şirketi, alan adını talep eden sonraki kişiye teklif edebilir. Sıranızı beklemeniz gerekebilir veya sıradaki biri domain’i alırsa, alan adını alamayabilirsiniz.

Tescil ettiren, alan adını en yüksek teklifi verene açık artırmaya çıkarmayı seçebilir. Kayıt şirketlerinin de işletme olduğunu unutmayın. Talep edilen alan adlarını açık artırmaya çıkarmak onların yararına olacaktır.

Alan Adı Sona Erme Döngüsünden Yapılacak Çıkarımlar

Alan adının sona erme döngüsü size aşağıdakileri içeren birkaç önemli şeyi öğretir:

Alan adınızı yenilenmemek markanız için zorlu bir süreç olabilir. Alan adının süresinin dolmasına izin verdikten 45 gün sonrasına kadar herkes (siber işgalciler ve rakipler dahil) alanı devralabilir.

Kullanılabilir bir alan adı, mutlaka yeni bir alan adı değildir. Tüm döngüden geçen ve kayıt defteri tarafından silinen alanlardan biri de olabilir. Domain kötü amaçlı olarak bildirilmiş ve clientHold statüsüne alınmış da olabilir.

Döngünün tüm aşamaları, alan adının WHOIS kayıtlarında belirtilir. Kullanılabilir bir domain satın almak isteyen müşteriler, geçmiş WHOIS ayrıntılarını kontrol edebilir.

Özetle diyebiliriz ki, alan adı sona erme döngüsünü anlamak, kayıt sahiplerinin alan adı anlaşmazlıklarından veya artan kayıt ücretlerinden kaynaklanan gereksiz maliyetlerden kaçınmasına yardımcı olur. Ayrıca, alan adının WHOIS kayıtlarında aşamaların nasıl temsil edildiğini bilmek, hangi alan(lar)ın kullanılacağı ve kullanılmaması gerektiği gibi iş kararlarını etkileyebilecek bilgileri de sağlayabilir.

Güvenilir Alan Adı Kayıt Firması: Atak Domain

Türkiye’nin en popüler alan adı kayıt şirketlerinden biri olan Atak Domain, domain yönetimi konusunda 19+ yıllık tecrübeye sahiptir. Ayrıca 2003 yılından beri domain tescil hizmeti veren ICANN akredite bir firmadır (ICANN Id 1601).

Dünya çapında tanınmış yüzlerce çok uluslu firmaya hizmet veren Atak Domain; Amerika, Fransa, Rusya, Almanya gibi global ölçeğe sahip ülkelerin uluslararası markalarına ait alan adlarını da yönetmektedir.

Whois Gizleme: Alan adınızı tescil ettikten sonra kimlik bilgilerinizi ücretsiz olarak gizleyin ve alan adınızı güvende tutun.

Transfer Kilidi: Alan adınızın yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından transfer edilmesinin önüne geçin.

DNS Yönetimi: A Kaydı, Name Server Kaydı, MX Kaydı vb. DNS yönetim işlemlerini doğrudan kontrol paneliniz üzerinden gerçekleştirin.

İç Transfer: Atak Domain’den aldığınız alan adlarını, ücretsiz olarak farklı bir kullanıcı hesabına anında transfer edin.

Türkçe Yönetim Paneli: Türkçe arayüzlü yönetim paneli sayesinde alan adlarınız üzerinde tam kontrol sağlayın.

Alan Adı Yönlendirme: Alan adınızı farklı bir alan adına ücretsiz olarak yönlendirin.