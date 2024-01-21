AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde Çocuklar İçin Deneyim Resim Sergisi Açılıyor

4-6 ve 5-7 yaş grubu çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerini, zihinsel ve bedensel yetilerini keşfetmelerini ve güçlendirmelerini hedefleyen Atatürk Kültür Merkezi ilk kez çocukların sanatsal becerilerini ortaya koyan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Deneyim Sergisi Çocuk Sanat Merkezinde çocuk sanatseverlerle buluşuyor.

4-11 yaş arasındaki çocukların hayal güçlerini, kalem ve boya kullanma becerilerini geliştirmek, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmelerini sağlamak amacıyla AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde ilk kez çocuklar için bir resim sergisi açıldı.

Sanatı sadece takip eden değil üreten bir nesil hedefleyen AKM Çocuk Sanat Merkezi sanatın birçok disiplinine ait çocuklara özel atölyeleri ile hizmet veriyor. Ara tatilde çocuklar için eşsiz bir etkinlik planı olacak sergi 85 eserden oluşuyor. Sergi tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

İlk Resim Sergim ve Mini Resim Sergim adlı etkinliklerde yapılan çalışmaların yer aldığı “Deneyim Sergisi” 20-30 Ocak 2024 tarihleri ve saat 11.00-18.00 arasında AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

GÖRSELLER: https://we.tl/t-tLVr7u8c7W

AKM Çocuk Sanat Merkezi’ndeki atölyelerin güncel tarih ve saatlerine AKM web sitesi üzerinden erişilebilir. https://akmistanbul.gov.tr/tr/etkinlikler