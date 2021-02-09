Ailelerin En Büyük Yardımcısı: Bebek Çantası

Ailelerin bebekleri ile dışarı çıktıklarında asla yanlarından ayırmadıkları, içinde hayat kurtaran malzemelerle, bir bebeğin ihtiyaç duyabileceği tüm malzemelerin olduğu bebek bakım çantaları görünmez yardımcılardır. Bebek bakım çantaları, bebeklerin her ihtiyacı ayrıca hava şartları, sağlıklı taşınabilmeleri ve şıklığı da düşünülerek özel olarak tasarlanır ve üretilir.

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Ebeveynlerin dışarıda en çok kullandığı yardımcıları olan bebek çantaları hem annenin hem de bebeğin eşyaları için yeterli bir üründür. Bebeğin mamalarından yedek kıyafetlerine, pişik kreminden alt değiştirme ürünlerine kadar çok sayıda bebek bakım malzemesinin çanta içinde olması gerekir. Bebek çantasında taşınan ve mutlaka çantada olması gerekenler ise şöyledir:

Bebek mamaları: Bebeğinizin kaç aylık olduğuna göre yediği gıda çeşitleri değişse de bakım çantalarında en çok taşınan besinler: Anne sütü, su, ek gıdalar, hazır mamalar, mama önlüğü, mama kaşığı gibi yardımcı malzemelerdir.

Bebek kıyafetleri: Bebekler sıklıkla üzerlerini kirletir. Bu gibi durumlara dışarıda yakalanıldığında bebeğin üzerini hemen değiştirebilmek için yedek kıyafetlerin bebek çantasında bulunması gerekir.

Bebek bakım ürünleri: Bebekler özellikle ilk 6 aylarında çok sık altını kirletir. Bu durumlar için de bebek bezi, ıslak mendil, pişik kremi gibi bakım ürünlerinin de çantada olması gerekir.

Anneler için: Bebeklerini emzirmek için ihtiyaç duyulan emzirme örtüsü, göğüs pedi, krem, göğüs ucu kremi ve süt sağma makinesi gibi eşyaların da çantada bulunması gereklidir.

Diğer malzemeler: Bebeklerin oyuncakları, kirli torbası gibi ek malzemeler için de çantada yeteri kadar yer olmalıdır. Böylelikle hem bebek hem de ebeveynlerin her türlü ihtiyacı karşılanmış olur.

Bebek çantası ürün çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu bir gruptur. Farklı markalara ait olan çantalar tercih edilebildiği gibi organik özellikle olanlar da alınabilir. Bebek bakım çantası markaları oldukça fazladır. Örneğin Babyes bebek bakım çantası son zamanlarda anneler tarafından sıklıkla tercih edilir. En çok beğenilenlerden biri olan US Polo bebek bakım çantası ise en çok satılan modeller arasındadır.

Bebek çanta çeşitlerinin sahip olması gereken belli önemli özellikler var. Bu özellikler olduktan sonra, ek olarak başka fonksiyonlar eklenmesinde hiçbir sakınca yok. Çantaların tasarımları için de aynı durum geçerli. Ergonomik olmaları ve sağlıklı olmaları annelerin sağlığı ve rahat kullanımı açısından ilk öncelik. Bir bebek bakım çantası için olmazsa olmaz özellikler bununla da bitmiyor.

Bebek bakım çantalarında tahmin edildiği gibi bebek ve anne için çok sayıda ürün, malzeme ve kıyafet bulunuyor. Bebek bakım çantası küçük modellerinde dahi hayati eşyaları rahatlıkla barındırabiliyor. Ancak her ailenin kendi ihtiyacı olan hacme sahip bakım çantalarını kullanması öneriliyor. Farklı boyutlarda tasarlanan bu ürünler ebeveynlere bolca seçenek tanıyor.

Farklı Bölme Sayılarıyla Bebek Çantası Çeşitleri

Bebek bakım çantası tavsiyeleri arasında en önemli olanlardan biri de çantanın çok sayıda göze sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra, taşınacak sıcak malzemeler için çeşitli gözlerin bazılarının ısı yalıtım özelliğinin olması gerekmektedir. Bebek eşyalarının tümü çantaya yerleştirildiğinde, çantanın düzenli şekilde olması ayrıca kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Ebeveynler, ihtiyaçları olan türde bebek çantası modelleri arasından tercih yapmalıdır. Çeşitli aileler için bol cepli modeller daha ideal olurken bazı aileler daha kolay taşınabilen bebek çantalarını kullanmayı seçebilir. İhtiyaca uygun alternatifleri değerlendirmek hem ailenin hem de bebeğin sağlığı için hayati önem taşır.

Bebek bakım çantası modelleri arasından büyük iç hacme sahip olanlar seçilmelidir. Ancak, ihtiyaçtan daha büyük hacimli çantalar zaman zaman avantajını kaybedebilir. Bu nedenle aileler ihtiyaçları olan modelleri tercih etmelidir. Örneğin, birden fazla bebek için farklı eşyalar taşınması gerekiyorsa tek bebekli bir ailenin kullandığından daha büyük bir çanta tercih edilmeli.

Bebek bakım çantası öneri sıralamasında ilk sırada gelenlerden biri de dış yüzeyinde cepleri olan çantaların tercih edilmesidir. Biberon, suluk ya da bebek bezi gibi malzemeler genelde sıklıkla ihtiyaç duyulan ve gün içinde en çok kullanılan bebek ürünleridir. Bu nedenle elinizi attığınızda kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunması size ev dışında kolaylık sağlayacaktır.

Bebek bakım çantası sırt yardımıyla da taşınabilen modellere sahiptir. Özellikle çok sayıda eşya taşıması gereken ebeveynlerin ilk tercihleri arasında yer alan bu modeller, sırt çantası gibi taşınabildiği için fazladan ağırlık yapmaz. Çeşitli kişisel eşyaların da yerleştirilebildiği fermuarlı farklı bölmeleri de bulunmaktadır.

Bebek çantalarını uzun süre taşımak yorucu olabilir. Özellikle elle desteklendiğinde kollar bir süre sonra yorulur. Bu gibi durumlar için destekleme veya askı aparatı olan bir çanta tercih etmeniz, yorulduğunuzda dinlenmenizi sağlar. Ayrıca askı aparatları sayesinde çantayı dilediğinizde bebek arabasına da sabitleyebilirsiniz. Bebek bakım çantası seti olarak satılan bu ürünler çanta ile birlikte satılır.

Estetik Tasarımlarıyla Bebek Çantası Çeşitleri

Bebek bakım çantaları farklı materyallerde ve farklı renklerde üretilebilir. Bebek bakım çantası siyah renkli modelleriyle sıklıkla tercih edilir. Kir göstermeyen bu modeller ayrıca her türlü kıyafetler uyum sağlar. Şık ve sağlam materyale sahip ürünler de aynı şekilde bolca beğeni toplar. Örneğin bebek bakım çantası deri modelleri şık görünümleri ile çok sayıda aile tarafından tercih edilir.

Öte yandan, daha canlı renklere sahip modeller de tercih edilebilir. Ailenin isteklerine göre şekillenen bebek çantaları, bebeğinizin neşesini yansıtacak hareketli desenlerle de sunulabilir. Ebeveynler tüm bu modeller arasında rahatlıkla seçim yapabilirken e-çanta aracılığıyla sunulan tüm bebek çantaları, bebeklerin ihtiyacı olabilecek her türlü eşyanın kolaylıkla taşınabilmesi amacıyla tasarlanmaktadır.

Bebek çantaları hem dışarıdan gelen etkenlere maruz kaldığından hem de içinde bebek malzemeleri taşındığından dolayı sıklıkla temizlenmesi gereken ürünlerdir. Bu nedenle iç ve dış yüzeyindeki kumaşın, su geçirmeyen, leke tutmayan ve kolay silinip temizlenebilen materyalden yapılması aileler için büyük kolaylık sağlar.

Benzer şekilde, su geçirmeyen bir malzemeden olması da son derece önemlidir. Yağmurda kalma ihtimaline karşın su geçirmez yapıya sahip bir çanta, içerisindeki eşyaları kuru ve temiz tutacaktır. Söz konusu olan bebeğinizin sağlığı olduğu zaman bu yalıtımlı çantaların tercih edilmesi özellikle tavsiye edilmektedir.

Bebek bakım çantasının işlevsel olması ve ihtiyacınız olan her konuda yardımcı olması önemlidir ama bu çantayı taşıyan annelerin sağlığı da bebek bakım çantası kadar önemlidir. Dolayısı ile sırt desteği sağlayan çanta modelleri annelerin taşıma konusunda kolaylık yaşamasını sağlar. Ergonomik özellikte olan çantalar özel olarak tercih edilmelidir. Çünkü unutulmamalıdır ki sağlıklı anneler, sağlıklı bebekler yetiştirir.

Bebek bakım çantası fiyatları ise oldukça çeşitlidir. Farklı niteliklere sahip ürünler farklı fiyat aralıklarında sunulmaktadır. Bu sayede kullanıcılar kendi ihtiyaç ve beğenilerine göre bebek çantası modelleri arasından seçim yapabilmektedir. Bu alanda öne çıkan uzmanlığı ile e-çanta üzerinden her bütçe için uygun bir çanta bulmak ise son derece rahat olmaktadır.