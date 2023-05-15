“Ah tanrım

otobüs durağında

beklediğim

vapur gibisin…”

Murat 124’ün direksiyonu…

Ah

insan

kırk birden sonra

kırk birin ötesini

unutur mu

boğulmaların boğazımı

sıkmalarken

suçsuz cezalarım

yere düşmüş yaprakları

kurda kuşa

yem olmaktan kurtarmak

bıraktığın elimi ateşe

dokunmalar

tanrım

kapattığın gözün

sahteliklere ihanetlere

düş katillerine yol açmalar

hiç kalkmadıkları

adalet kızımızın terazisinde

seni yanlarına oturtanlar

hiç ayırmadığın kullarına

diğer kullar adına

tezgah kurduğunu

söyleyecek kadar

seni inançsızlığa taşıyan

kalbimize kurşun sıkan

avuç içleri çamur dolu

“inananların (!)”

sana sorularım

gökteki yalnızlığın

sorusuz yanıtken

çakıl taşları attığın

yara bere dolu bedenim

beynimi kemiren

elma kurtları

yokluğunu varlığa

varlığını yokluğa

armağan eden

ucu sinkaf dolu

şüphelerim

sağa sola

yalpalaya yalpalaya

kaldırım taşlarını sökmelerim

mürekkep kanamalarımla

kirlettiğim

peçeteler tükürülmüş

kan dolu

güncelerim

davul elimde

vuracak tokmak

99 adını aramalarım

merhametin gitarın

ağıt yüklü içimi

bam telleri gibi

sızlatmaların

kötü

tamir edilmemiş

bir

Murat 124 direksiyonunu

yollar mıcır doluyken

bana bırakmaların

…

ah tanrım

…

yaktığım sigaranın

başımı döndüren

dumanısın

toprağa gömülmüş

göbek bağımın

unutulmuş kurumuş

kordon kanısın

sayfalara saklanmış

roman kahramanlarının

buz soğuklarında

tren garlarında

donmayı bekleyen

tolstoy paltosusun

tutuşmasını önlemekle

külün

külden önce yandı

yüzme bilip

sudan uzak durmak gibi

denizden çıkıp

otobüs durağına gelmeyen

vapur beklettin

tarih tekerrür ettikçe

sırat köpründe

elini öpmeleri unutuyor

dünyanın acıları

anım/satmalarınla

kapını çalıyor

öksüzlük her yerde

zor

katında daha zor

çıkar toprağından

beni

avucumda sakladığım

ateşimle geliyorum

…

ruhum

üşümelerine

giysisiz

arzusuz

çıplak

kalsın

…

Mayıs/ 2019-23

Yaşar Üstün