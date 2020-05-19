Ağızda Dağılan Tüm Çeşitleriyle: Tatlı Kurabiye Tarifleri

Pastaneden hazır aldığınız kurabiyeleri unutun; zira size tam manasıyla lezzet patlaması yaşatacak tatlı kurabiyeler Nefis Yemek Tarifleri kaliteli, denenmiş tarifler serisi ayrıcalığıyla huzurlarınızda!

En güzel tatlı kurabiyeler nasıl yapılır? Tam ölçülü malzemeleri, videolu resimli yapılış aşamaları, birebir tutan püf noktalı anlatımları sayesinde tatlı kurabiye yapımı çok kolay! Mutfağa yeni adım atan takipçilerimizden, deneyimli aşçılara geniş yelpazeden pek çok üyemiz, aradığı tatlı kurabiye çeşitleri ve orijinal tariflerine web sitemizden veya mobil uygulamamızdan kolayca ulaşabiliyor, siz de aramıza katılmaya ne dersiniz?

Gün içinde kendinizi şımartmak istediğiniz çay kahve molalarında, tatlı atıştırmalık niyetine, keyifli sohbetler için misafire, sevdiklerinize ikramlık olarak ya da ılık bir sütle çocuklarınıza sunabileceğiniz tatlı kurabiyeleri ülkenin en zengin yemek arşivinden lezzet garantili tarifleri sayesinde güvenle pişirebilirsiniz!

Nefis Yemek Tariflerinin Tatlı Kurabiyelerine Nasıl Ulaşabilirim?

Tatlı kurabiye tarifleri ağızda dağılan, kıyır kıyır, pastaneleri aratmayan kıvamıyla Nefis Yemek Tarifleri Kurabiye Tarifleri kategorisinin Tatlı Kurabiye bölümünde sizleri bekliyor. Burada özellikle aradığınız kurabiyeye, değişik fikirlere veya evinizdeki mevcut malzemelere göre hazırlamak istediğiniz tarife hızlıca ulaşabilirsiniz.

Fırından çıktığı an o sıcacık kokusu evi saracak, kapış kapış gidecek enfes tatlı kurabiye tarifleri hazırlarken damak zevkinize göre çeşitleri inceleyebilir, içerisinde bulunmasını istediğiniz (damla çikolata, limon, ceviz, üzüm vs.) veya istemediğiniz (şeker, un, vanilya vs.) malzemeleri arama kutucuğunun sağındaki ‘malzeme ile ara’ bölümünden filtreleyebilirsiniz.

Bu özellik sayesinde kurabiyeye yakıştırmadığınız tatları, evinizde mevcut olmayan malzemeleri veya alerjiniz olan, tüketmediğiniz ürünleri kolayca ayıklayabilirsiniz. Diğer yandan tatlı kurabiyelerin içinde olmazsa olmazlarınız varsa bu malzemeleri de ‘içersin’ bölümüne ekleyebilirsiniz. Böylece aradığınız tarifler kriterlerinize uygun olarak sıralanacaktır.

Özellikle aradığınız un kurabiyesi, brownie kurabiye, üzümlü, portakallı kurabiye gibi tatlı kurabiye çeşitleri var ise web sitemizden ya da uygulamamızdan bu tarifleri aratabilir, videolu ve resimli anlatımlarını inceleyebilir, daha sonra denemek için tarif defterinize kaydedebilirsiniz.

Tatlı Kurabiyelerin Lezzetini Artıran Püf Noktaları

Tatlı kurabiyeler ağızda dağılan kıvamı, pişme derecesi, şeker dengesi ve seçilen malzemelerin kalitesiyle pek çok önemli detaya sahip. Peki, her seferinde tam tutan, lezzet garantili tatlı kurabiyeler nasıl yapılır? İşte sizler için derlediğimiz püf noktaları:

Tatlı kurabiye yapımı için uygulamanız gereken ilk adım tarifte verilen ölçülere sadık kalmanızdır. Bunun için öncelikle malzemeleri ölçüye göre hazırlamalı, ardından yumurta, yağ, süt gibi buzdolabında saklanan soğuk malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz. Malzemeler arasındaki ısı farkı hamurun dokusunu değiştirecektir.

Ağızda dağılan tatlı kurabiyeler hazırlamak için en önemli malzemeler: Tereyağı, pudra şekeri ve sirkedir. Tereyağı kurabiyenin o kendine has kokusunu verebileceği gibi pudra şekeri, toz şekere oranla daha homojen bir kıvam elde etmenizi sağlar. Sirke, ister tuzlu ister tatlı kurabiye fark etmeksizin ısırdığınız an kıyır kıyır dokusuyla gönülleri fethedecek o kurabiyelerin gizli malzemesidir.

Tıpkı kek harcında olduğu gibi kurabiye hamurunu hazırlarken de un, kakao gibi toz malzemelerin elenerek eklenmesi sonucu olumlu etkileyecektir. Bu aşamada başta un olmak üzere diğer kuru malzemeleri kontrollü eklemeye özen gösterin. Unu fazla gelen kurabiyelerin tadı kuru ve yavan olur; az gelirse tepside yayılır ve dağılır.

Hamuru hazırladıktan sonra yarım saat ila 2 saat arasında buzdolabında dinlendirmelisiniz. Bu işlem, kurabiyelerinizi çok daha rahat şekillendirmenizi sağlayacağı gibi pişme esnasında yayılma, çatlama gibi durumların da önüne geçecektir.

Fırın ısısı hamura verdiğiniz tüm emeği taçlandıracak bir diğer önemli detaydır. Pek çok tarifte karşınıza çıkan ‘önceden ısıtılmış fırın’ ibaresi elbette tesadüf değil. Eğer fırını önce düşük bir ısıda tepsiyi yerleştirmeden önce ısıtmaya başlarsanız kurabiye bezelerinin her yanı aynı anda ve eşit oranda pişecektir. Bu aşamada fırının ısısını aşama aşama yükseltebilirsiniz. Yani, ilk fırına verdiğinizde daha düşük, pişirme esnasında tarifte belirtilen oranda fırını ısıtabilirsiniz.

Kurabiyeleri fırına verdikten sonra tedbirli olmakta fayda var. Tarifte pişme süresi belirtilmiş olsa da fırından fırına bu zaman dilimi fark edebilir. Kurabiyeleriniz fazla sertleşmeden, altı ve üzeri fazla kızarmadan fırından almalısınız; zira tepsiyi çıkardığınızda o ısı bir süre daha kurabiyeleri pişirmeye devam edecektir.

Kurabiyelerinizi hava almayan cam saklama kaplarında saklayabilirsiniz. Eğer kurabiyelerinizin kısa sürede bayatlamasını istemiyorsanız bu kabın içine birkaç adet küp şeker koyabilirsiniz. Şeker, pirinç gibi malzemeler nemi çeker.

Beğeni Rekorları Kıran En Güzel Tatlı Kurabiye Tarifleri

1) Ağızda Dağılan Pastane Usulü Un Kurabiyesi

İlk günkü tazeliğini koruyan, pastanede satılanları aratmayan un kurabiyesi hazırlamak bu tarifle çok kolay! Deneyenlerden tam not alan bu tarif, tam yetmiş beş bin kişinin tarif defterinde!

2) Tam Ölçülü Kıyır Kıyır Browni Kurabiye

Yerken brownie hissi veren, ilk ısırıkta o kıyır kıyır dokusuyla anında etkileyen brownie kurabiye! Denemek isteyen herkesin ihtiyacı olacak tüm püf noktalarını içeren, videolu resimli garanti tarif.

3) Anne Eli Değmiş Gibi Nefis Portakallı Kurabiye

Kış aylarında içinizi ısıtacak bir fincan çayla portakal kokulu, kıtır kıtır kurabiyeler harika olurdu! Üzerinde ceviz ya da şekerle ikram edebileceğiniz portakallı tatlı kurabiyeler, pratik ve bütçe dostu bir seçim.

4) Az Malzemeli Şipşak Pudingli Kurabiye

Dilediğiniz çeşit hazır toz pudingle aromasını taçlandırabileceğiniz bu kurabiyeler, hazırlaması en kolay tariflerden. Hem az malzemeli hem de lezzetli garantili pudingli tatlı kurabiye tarifi birkaç aşamada hazır!

5) İlk Isırıkta Dağılan Enfes Pişmaniye Kurabiye

Sadece 4 basit aşamada, el oyalamadan hazırlanan, zahmetsiz bir tatlı kurabiye tarifi. Ağızda dağılan şahane pişmaniye dokusuyla çok beğeni toplayan bu tarif, videolu aşama aşama anlatımıyla özel hazırlandı.