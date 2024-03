96. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu

96. Oscar Ödülleri ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye 7 dalda ödül kazanan ‘Oppenheimer’ damga vurdu.

Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri’nin ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi. Emily Blunt, Ryan Gosling, Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Ariana Grande, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Tim Robbins, Sam Rockwell, Nicolas Cage, Matthew McConaughey, Ben Kingsley, Charlize Theron, Jennifer Lawrence gibi ünlü isimler de ödül vermek için sahneye çıktı. Gecenin en önemli ödülü En İyi Filmi ise oyuncu Al Pacino sundu.

EN İYİ FİLM

Oppenheimer

EN İYİ YÖNETMEN

Christopher Nolan (Oppenheimer)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Emma Stone (Poor Things)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Cillian Murphy (Oppenheimer)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Justine Triet ve Arthur Harari (Anatomy of a Fall – Bir Düşüşün Anatomisi)

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Cord Jefferson (American Fiction)

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

The Zone of Interest (İlgi Alanı)

EN İYİ ANİMASYON



The Boy and The Heron -Çocuk ve Balıkçıl (Hayao Miyazaki)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Oppenheimer

EN İYİ MÜZİK

Oppenheimer

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Barbie (What Was I Made For?)

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

Poor Things (Zavallılar)

EN İYİ YAPIM TASARIMI

Poor Things (Zavallılar)

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Poor Things (Zavallılar)

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Godzilla Minus One

EN İYİ KURGU

Oppenheimer

EN İYİ SES

The Zone of Interest (İlgi Alanı)

EN İYİ BELGESEL

20 Days in Mariupol

EN İYİ KISA KONULU BELGESEL

The Last Repair Shop

EN İYİ KISA FİLM

The Wonderful Story of Henry Sugar