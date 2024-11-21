“Akdeniz ve Barış” temasıyla Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 9. Antalya Edebiyat Günleri’nde, Ayla Kutlu “Onur Ödülü”ne, Ayşen Işık ve Gülser Kut Arat “En İyi ve İlk Öykü Kitabı Ödülü”ne değer görüldü.

Antalya’yı canlı bir edebiyat şehri yapmak ve Antalya’nın edebiyatta daha çok yer almasını sağlamak amacıyla Muratpaşa Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Antalya Edebiyat Günleri’nin 9’uncusu, 22-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Edebiyat Günleri bu yıl “Akdeniz ve Barış” temasıyla düzenlenecek.

Genel yönetmenliğini Ferruh Tunç’un yaptığı Antalya Edebiyat Günleri’nin danışma kurulunda İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Prof. Dr. Nedret ÖztokatKılıçeri, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl, Ali Cengizkan, Tarık Günersel, Tuncer Çetinkaya, Doç. Dr. Serhan Ada ve Gülnur Karaaslan yer aldı. Her yıl öykü dalında yılın en iyilerini belirleyen seçici kurul ise İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Süreyya Köle ve Şenay Eroğlu Aksoy’dan oluştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 9. Antalya Edebiyat Günleri’nde, edebiyatın en canlı alanı olan ‘öykü’ dalında verilen ödüllerin sahipleri belli oldu. En İyi Öykü Kitabı ödülüne “Ne Yeni Ne Başka” ile Ayşen Işık, En İyi İlk Öykü Kitabı ödülüne ise “Kıran Yeli” ile Gülser Kut Arat değer görüldü.

Bu Yılın Ödülleri

Antalya Edebiyat Günleri’nde bu yıl Onur Ödülü, Türk edebiyatında 1990’larda yerini alan kadın edebiyatının öncülerinden Ayla Kutlu’ya takdim edilecek. Yılın En İyi Öykü Kitabı ödülüne, sıradan yaşamların ara sokaklarına sızan, fark edilemeyen ya da fark edilmek istenmeyenleri en ince ayrıntısına kadar gösteren “Ne Yeni Ne Başka” eseriyle Ayşen Işık layık görüldü. En İyi İlk Öykü Kitabı ödülü ise “Bizim eskiden geleceğimiz olan şimdiki zamanı nasıl değerlendireceğiz?” sorusunu soran “Kıran Yeli” kitabıyla Gülser Kut Arat’ın oldu.

Yazarlara ödülleri, 22 Kasım Cuma akşamı Türkan Şoray’da düzenlenecek törende takdim edilecek. Ödül töreni, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan konseriyle sona erecek. Tören öncesinde İbrahim Karaoğlu küratörlüğünde ve Dilan Kaya koordinatörlüğünde “Akdeniz Akdeniz” isimli karma resim sergisinin açılışı yapılacak. Serginin açılış saati ise 19.00.

Ercan Kesal, Edebiyat Günlerinde

Antalya Edebiyat Günleri, 23-24 Kasım’da Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda paneller, söyleşiler, kitap imza saatleri, öykü ve şiir okumalarıyla devam edecek. Antalya Edebiyat Günleri konukları arasında Ercan Kesal, Tarık Günersel, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl, Baki Ayhan, Gülümser Çankaya, Altay Öktem, Elçin Sevgi Suçin, Özcan Karabulut, İsa Küçük, Doç. Dr. Serhan Ada, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Nedret ÖztokatKılıçeri, Prof. Dr. İnge Uytterhoeven, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ve Antalyalı birçok yazar ve şair yer alıyor.