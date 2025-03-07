8 Mart: Neden Kadınlar Günü?

Her yıl 8 Mart’ta, dünyanın dört bir yanında kadınların mücadelesi, hakları ve başarıları anılıyor. Ancak bu özel gün, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda farkındalık yaratma, eşitlik için ses yükseltme ve kadınların hak ettikleri toplumda yer alabilmesi için mücadeleyi hatırlama günüdür. Peki, neden Kadınlar Günü?

Kadın hakları mücadelesi, yüzyıllardır süregelen bir adalet arayışının parçasıdır. 1857’de New York’ta tekstil işçisi kadınların daha iyi çalışma koşulları için başlattıkları grev, bu mücadelenin simgelerinden biri oldu. 1910’da Kopenhag’da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda ise 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerildi. 8 Mart’ta kutlanan günün tam adı “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”dür. Bu ad, 1921 yılında Moskova’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda belirlenmiştir. 1977’de Birleşmiş Milletler tarafından resmî olarak kabul edildi. Bugün, bu tarih, kadınların eşitlik mücadelesinin bir simgesi olarak anılıyor.

Kadın Erkek Eşitliği İlk Nerede Sağlandı?

Kadın-erkek eşitliği konusunda dünyada atılan ilk büyük adımlardan biri, 1893 yılında Yeni Zelanda’da kadınlara seçme hakkı tanınmasıyla gerçekleşti. Bu, kadın hakları açısından büyük bir dönüm noktası oldu ve diğer ülkeler için bir örnek teşkil etti. Ancak, 2023 itibarıyla dünyadaki hiçbir ülkede cinsiyet eşitliği tam anlamıyla sağlanabilmiş değil. Dünya Ekonomik Forumu’nun Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre İzlanda, yüzde 91,2’lik eşitlik oranıyla dünya genelinde ilk sırada yer almaktadır.

Kadınlar Neden Mücadele Ediyor?

Kadınlar, tarih boyunca eşit haklar için mücadele etti ve hâlâ ediyor. Eşit işe eşit ücret, eğitim hakkı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetten arınmış bir yaşam, kadınların temel hakları arasında olmasına rağmen dünya genelinde pek çok kadın bu haklara erişemiyor. İş dünyasında cam tavan engeliyle karşılaşan, politikada yeterince temsil edilmeyen ve şiddetin en büyük mağdurlarından biri olan kadınlar, eşit bir gelecek için mücadeleye devam ediyor.

Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği Var mı?

Türkiye’de kadın erkek eşitliği konusunda hukuki düzenlemeler yapılmış olsa da toplumsal pratikte tam anlamıyla sağlanmış değil. 2004 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle 10. maddeye, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ifadesi eklenerek, cinsiyet eşitliği anayasal güvence altına alındı. Ancak, kadınların ekonomik hayata katılımı, siyasette temsil oranları ve toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamaları açısından hala önemli eksiklikler bulunuyor.

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklere kıyasla düşük seviyelerde kalmaktadır. Ayrıca, kadınlar iş hayatında cam tavan sendromu, ücret eşitsizliği ve kariyer ilerlemede engellerle karşılaşmaktadır. Kadın hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve feminist hareketler, bu eşitsizliklerin giderilmesi için mücadele etmektedir.

Türkiye’de Emekçi Kadınlar Günü ve Mücadele

Türkiye’de 8 Mart ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlandı. Özellikle 1980 sonrası süreçte kadın hakları mücadelesi güç kazandı ve 2000’li yıllarda kadın örgütleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından geniş katılımlı etkinliklerle anılmaya başlandı. Bugün Türkiye’de kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın cinayetlerinin son bulması, ekonomik bağımsızlık ve siyasette daha fazla temsil gibi konular için mücadelelerine devam ediyor.

Kadın hakları ve emek mücadelesi, Türkiye’de farklı kuruluşlar tarafından temsil ediliyor. Kadın örgütleri, feminist hareketler, sendikalar ve insan hakları kuruluşları, kadınların hakları için mücadele eden başlıca aktörlerdir.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı,

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu,

EŞİK (Eşitlik İçin Kadın Platformu) ve

KADER (Kadın Adayları Destekleme Derneği)

Kadın haklarını savunan ve destekleyen önemli kuruluşlar arasındadır. Bu kuruluşlar, şiddetle mücadele, kadın istihdamı, eşit ücret ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yürütmektedir.

Kadınlar Ne Yapmalı?

Kadınlar, haklarını savunmak ve toplumsal eşitlik için daha güçlü bir ses çıkarmak adına örgütlenmeli, dayanışma içinde olmalı ve mücadeleye katılmalıdır. Bilinçlenmek, haklarını öğrenmek ve gerektiğinde hukuki yollara başvurmak, kadın mücadelesinin temel taşlarından biridir. Ayrıca, toplumsal farkındalık yaratmak için sosyal medyada, sivil toplum örgütlerinde ve kadın dayanışma gruplarında aktif rol almak, değişimin hızlanmasını sağlayacaktır. Kadınların iş hayatına daha fazla katılım göstermesi, kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve karar alma mekanizmalarında yer almaları, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine önemli katkılar sunacaktır.

Geleceğe Güvenle Bakmak

Her kadın ve kız çocuğu, eşit haklara, saygıya ve özgürlüğe sahip olmalıdır. 8 Mart, geçmişte verilen mücadeleleri hatırlamanın ve geleceğe güvenle bakmanın günüdür. Hep birlikte, daha eşitlikçi ve adil bir dünya için sesimizi yükseltmeye devam edelim.

Bugün ve her gün: Kadınlar var, kadınlar güçlü, kadınlar eşittir!