71. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı Burçe Bahadır’ın

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen, usta yazarımız Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 71.’sini, Şimdi Dönecek Dünya (İletişim Yayınları) adlı kitabıyla Burçe Bahadır kazandı.

Bahadır’a ödülünü, İş Kuleleri’nde düzenlenen ve edebiyat, kültür-sanat dünyasından birçok konuğun katıldığı törende İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul Üyesi Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç takdim etti.

Doğan Hızlan Özel Ödülü’nün ilk sahibi Derya Sönmez oldu

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına bu yıl ilk defa verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü de bu törende sahibini buldu. Ödülü kazanan, Öteki Hayvanlar (Sel Yayıncılık) isimli kitabı ile Derya Sönmez oldu.

Sönmez, ödülünü Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan’dan aldı.

Ödüllü yazarlar…

Sait FaikHikâye Armağanı’nın sahibi olan Burçe Bahadır, çok küçük yaşta okuduğu ilk Sait Faik hikayesinin ardından “hiç kimsenin merak etmediği, insanların belki bakıp geçtiği bir dülger balığının bile hikayesi böyle güzel anlatılabiliyor demek ki” diye düşünerek hayran kaldığını belirtti. Bahadır, “Öncelikle jüriye, bana ‘bu işi becerebiliyorsun’ dedikleri, Darüşşafaka’ya eğitime bu kadar önem verdikleri, İş Bankası Kültür Yayınlarına edebiyatı destekledikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Doğan Hızlan Özel Ödülü’ne layık görülen Derya Sönmez de, “Sait Faik öykücülüğümüzün büyük ustası, Doğan Hızlan ise edebiyata uzun yıllardır emek veren ve hala ufkumuzu genişleten kıymetli bir isim. Bu yüzden bu ödül benim için çok kıymetli, değer görenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Sait Faik Hikâye Armağanı

1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikâye kitabını seçerek “Sait Faik Hikâye Armağanı”nı veriyor. Ödülü kazanan isim, her yıl yazarın Sait Faik’in vefat yıldönümü olan 11 Mayıs’ta açıklanıyor.

Edebiyat dünyamızın en önemli ödüllerinden biri olan Armağan, 2012’den itibaren Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlendi. 2025 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Kültür Yayınları’nın yanı sıra Türkiye İş Bankası’nın da iş birliğiyle verilmeye başlandı.

Sait FaikHikâye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü Seçici Kurulu, Prof. Dr. Nazan Aksoy, Prof. Seval Şahin, Cemil Kavukçu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Darüşşafaka Cemiyeti Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyesi Beşir Özmen ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’den oluşuyor.

Burçe Bahadır kimdir?

1973 yılında Ankara’da doğan Burçe Bahadır, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu. Pek çok belgesel projesinde metin yazarı, yapımcı ve yönetmen olarak görev aldı. 2008 yılında “Modern Zamanlar” radyo-belgesel programıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri jürisince övgüye değer bulundu. 2016 tarihli “Refakatçi” adlı televizyon-belgesel programı ise TGC Sedat Simavi En İyi Televizyon Belgeseli Ödülü’ne ve 12. Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nda belgesel kategorisinde Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. 2014 yılında Ölü Kadınlar Memleketi (Ayizi Kitap), 2022’de Deliliğe Zarif Bir Giriş (NotaBene Yayınları) ve 2024’te Şimdi Dönecek Dünya (İletişim Yayınları) adlı kitapları yayımlandı. Deliliğe Zarif Bir Giriş kitabıyla 33. Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazandı. Öyküleri Sözcükler, Edebiyat Haber, Öykü Gazetesi, altZine ve İshak Edebiyat dergilerinde yer aldı.

Derya Sönmez kimdir?

1980 yılında Ayvalık’ta doğan Derya Sönmez, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Öyküleri Acı Harita (Eve Doğru Bir Bakış), Yaz Öyküleri, Şiir ve Öykülerde Ayvalık seçkilerinde ve çeşitli edebiyat dergilerinde yer aldı. 2021’de yayımlanan ilk öykü kitabı Sırça Kanatlar (Sel Yayıncılık), Antalya Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü’ne ve Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü’ne layık görüldü.