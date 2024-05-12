70. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Kazananı Belli Oldu

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen “Sait Faik Hikâye Armağanı” sahibini buldu. Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 70.si düzenlenen yarışmada, Barlas Özarıkça’nın Hay adlı kitabı ödüle layık görüldü.

Doğan Hızlan’ın başkanlığını üstlendiği, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen (Darüşşafaka Cemiyeti Temsilcisi), Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan’dan oluşan Seçici Kurul, 70. Sait Faik Hikâye Armağanı’nı; gerçeklik ile düş arasında güçlü ve inandırıcı bağlar kuran, edebiyatın özünde saklı büyüyü ortaya koyarken zaman ve mekânı aşmaya çağıran, içten anlatımı ve rahat söyleyişiyle dikkati çeken öyküleriyle Barlas Özarıkça’nın Metinlerarası Kitap etiketiyle yayımlanan Hay adlı kitabına vermeyi kararlaştırdı.

1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık’ın kurduğu Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyatçılarından oluşan jüri, o yıl içinde yazılmış en başarılı ve üstün hikâye kitabını seçerek Sait Faik Hikâye Armağanı’nı veriyor. Armağan, 2012’den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenleniyor.

Her yıl yazarın vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs tarihinde açıklanan Armağan geçen yıl, Anatomi Dersi adlı kitabıyla Ayşegül Devecioğlu’na verildi.

Barlas Özarıkça kimdir?

1948, İstanbul doğumlu. İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu’ndan mezun oldu, Hamburg Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne misafir öğrenci olarak gitti. 1972’de Türkiye’ye dönüşünün ardından çeşitli işlerde çalıştı. Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi’nde beş yıl yöneticilik yaptı. İlk romanı Ters Adam (1986) bu dönemde yayımlandı. Gazeteler ve dergiler için yazılar yazdı. Özarıkça’nın Maskeli Timsahlar Kongresi, Kaçkınlar Kahvehanesi, Gülnuş, Rüya Galerisi ve Ayna Giyinen Şişko isimli kitapları da bulunuyor.