69. Sait Faik Hikâye Armağanı Sahibini Arıyor

Sait Faik Abasıyanık anısına Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen ve her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’na başvurular başladı.

Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla 69 yıldır düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı, 2022 yılında öykü kitabı yayımlanan tüm yazarları bekliyor. Her yıl bir öykücüye verilen armağanın jürisi ise Doğan Hızlan (Başkan) Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan’dan oluşuyor.

2022 yılında öyküsü yayımlanan yazarların başvuru yapacakları hikâye kitabından on (10) nüshayı, başvuru dilekçesini ve 69. Sait Faik Hikâye Yarışması Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin aydınlatma metnini imzalayarak, 27 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Yarışmaya katılacak hikâye kitaplarının daha önce herhangi bir ödül almamış olması gerekirken, daha önce aynı armağanı kazanmış yazarlar yarışmaya katılamıyor.

Öykü kitapları arasında ön değerlendirmeyi geçen 10 kitaplık kısa liste, 17 Nisan Pazartesi günü duyurulacak ve yarışmanın sonucu ise mayıs ayı içinde açıklanacak.

Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan gibi yazarların kazandığı Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı, geçen yıl “Yok Yolcu” adlı öykü kitabıyla Kâmil Erdem’e verilmişti.

Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı

1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından başlatılan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikâye kitabını seçerek “Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı”nı veriyor.

Her yıl yazarın vefat yıl dönümü 11 Mayıs’ta verilen Sait Faik Hikâye Armağanı, 2012’den beri Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle, edebiyat dünyasına soluk aldıran eserleri ödüllendiriyor.