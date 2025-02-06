6 Şubat 04.17

Yazan
Yasemin Sungur
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Bir tarih değil bu,
Bir saat değil,
Bir rakam hiç değil.
Bir kara mühür,
yüreğimize kazınan.

Bilinçsizlik,
duvarlardan önce yıkıyor bizi.
Sorumsuzluk büyütüyor enkazları,
Umut çığlık oluyor, sessizce kayboluyor…

Yıkım, bir an sürdü,
yok olmak bir ömür…

Ve biz,
o sabah çok eksildik.
11 şehir yıkıldı,
Kaç ev, kaç hayat, kaç çocuk, kaç aile eksik?
Kaç sokak sessiz, kaç yuva şimdi boş?

6 Şubat 04.17

sadece saat değil,
bir milletin hafızasında,
hiç dinmeyecek bir sarsıntı.

Unutmayarak, unutturmayarak,
yeniden ve daha güçlü bir vicdanla.

Dayanışma ellerimiz ayrılmasın!

#6Şubat #Deprem #Unutmayacağız

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Yasemin Sungur
Yasemin Sungur
http://www.yaseminsungur.com
Yıllar önce okul dönemimin bittiğini söyleseler de ben hayatın tutkulu bir öğrencisi ve seçip aldıkları, özünden kattıkları ile sen izin verirsen ben bir rehber. Ben bir Özgür Martı. Ben bir düşleyen. Kanatlarım ile gelişime, paylaşıma ve değişime keyifle uçarım. İçimizde yaşayan gerçek Martı Jonathan’lara ulaşmak için MartiDergisi.Com’u uçurdum. Şimdi hep birlikte uçuyoruz. Kitapdaşlarımla birlikte Kitap ile Sohbet ederim ve onları İstanbul Oyuncak Müzesin de baş konuk olarak ağırlarım. Oyun oynamayı bırakmadım. Hayatı kelimeler ile anlatmayı, yazmayı ve onların büyüsüne kapılıp Yaz(ı) Kamplarımı keşfe dönüştürmeyi bilirim. Harekete Geçmeyenleri enerjimle uyandırırım. Sevgiyle nefes alıp, şiirle güne başlarım. Aşk ile Can oğlum ve Ceren kızımla, evrende hayat bir başka güzel. Şükür...
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