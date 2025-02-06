Bir tarih değil bu,

Bir saat değil,

Bir rakam hiç değil.

Bir kara mühür,

yüreğimize kazınan.

Bilinçsizlik,

duvarlardan önce yıkıyor bizi.

Sorumsuzluk büyütüyor enkazları,

Umut çığlık oluyor, sessizce kayboluyor…

Yıkım, bir an sürdü,

yok olmak bir ömür…

Ve biz,

o sabah çok eksildik.

11 şehir yıkıldı,

Kaç ev, kaç hayat, kaç çocuk, kaç aile eksik?

Kaç sokak sessiz, kaç yuva şimdi boş?

6 Şubat 04.17

sadece saat değil,

bir milletin hafızasında,

hiç dinmeyecek bir sarsıntı.

Unutmayarak, unutturmayarak,

yeniden ve daha güçlü bir vicdanla.

Dayanışma ellerimiz ayrılmasın!

#6Şubat #Deprem #Unutmayacağız