54. Orhan Kemal Roman Armağanı, Ayşe Kulin’e verildi

Yazan
Martı Dergisi
-
Aye Kulin... AA'dan alınmıştır

Bu yıl 54. kez düzenlenen Orhan Kemal Roman Armağanı Ayşe Kulin’e verildi. Kulin bu ödüle tüm eserleriyle Türk edebiyatına yaptığı katkılar nedeniyle layık görüldü. Jüri, Kulin’in eserlerinde aydınlanma çizgisini benimsemesini, 1900’lü yılların başından itibaren Türkiye ve komşu coğrafyalardaki toplumsal ve tarihi konuları, işleyen özgün ve üretken kalemini ödüle layık görmüştür. Yazara ödülü, 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Orhan Kemal’i anma gününde verilecek.

2025 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu A. Kemali Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Mazlum Vesek , A.Turgay Fişekçi ve Kemal Varol’dan oluşmaktaydı…

Orhan Kemal Roman Armağanı hakkında

Orhan Kemal Roman Armağanı 1972 yılından beri, Orhan Kemal anısına verilen prestijli bir ödüldür. Ödül Türk edebiyatından nitelikli roman üretimini teşvik ermek ve Orhan Kemal’in edebi mirasını yaşatmak amacıyla düzenleniyor.
ÖDÜLÜ KAZANAN YAZARLAR

1 1972  Yılmaz Güney Boynu Bükük Öldüler
2 1973  Çetin Altan Büyük Gözaltı
3 1974  Sevgi Soysal Yenişehirde Bir Öğle Vakti
4 1975  Erdal Öz Yaralısın
5 1976  Vedat Türkali Bir Gün Tek Başına
6 1977  H.İzzettin Dinamo Kutsal Barış
7 1978  Fakir Baykurt Karaahmet Destanı
8 1979  Mehmet Başaran Mehmetçik Memet
9 1980  Adalet Ağaoğlu  Bir Düğün Gecesi
10 1981  Verilmedi
11 1982  Rıfat Ilgaz Yıldız Karayel
12 1983 Orhan Pamuk Cevdet Bey ve Oğulları
13 1984 Tarık Dursun K. Kurşun Ata Ata Biter
14 1985 Mehmet Eroğlu Issızlığın Ortasında
15 1986 Yaşar Kemal Kale Kapısı
16 1987 Şemsettin Ünlü Yukarı Şehir
17 1988 Ahmet Yurdakul  Kahramanlar Ölmeli
18 1989 Samim Kocagöz  Eski Toprak
19 1990 Demir Özlü  Bir Yaz Mevsimi
20 1991 Peride Celal Kurtlar
21 1992 Talip Apaydın  Köylüler
22 1993 Tahsin Yücel  Peygamberin Son Beş Günü
23 1994 Faik Baysal Sarduvan
24 1995 Necati Cumalı Viran Dağlar
25 1996 Erendiz Atasü  Dağın Öteki Yüzü
26 1997 Yıldırım Keskin Ölümü Bekleyen Kent
27 1998 Kemal Bekir  Hücre 1952
28 1999 Ahmet Karcılar Yağmur Hüznü
29 2000 Oktay Akbal Tüm Eserleri
30 2001 Oya Baydar Sıcak Külleri kaldı
31 2002 Selim İleri Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak
32 2003 Erhan Bener İlişkiler
33 2004 İnci Aral Mor
34 2005 Adnan Binyazar Ölümün Gölgesi yok
35 2006 Hasan Ali Toptaş Uykuların Doğusu
36 2007 Hıfzı Topuz Başın Öne Eğilmesin
37 2008 Ayşegül Devecioğlu Ağlayan Dağ Susan Nehir
38 2009 Zülfü Livaneli Son Ada
39 2010 Hidayet Karakuş Şeytan Minareleri
40 2011 Kâmuran Şipal Sırrımsın Sırdaşımsın
41 2012 Yiğit Bener Heyulanın Dönüşü
42 2013 Hasan Özkılıç Zahit
43 2014 Hamdi Koç Çıplak ve Yalnız
44 2015 Hüsnü Arkan Hırsız ve Burjuva
45 2016 İbrahim Yıldırım Dokuzuncu Haşmet
46 2017 Gürsel Korat Unutkan Ayna
47 2018 Seray Şahiner Kul
48 2019 Faruk Duman Sus Barbatus
49 2020 Ayhan Geçgin Bir Dava
50 2021 Herkül Millas Aile Mezarı
51 2022 Burhan Sönmez Taş ve Gölge
52 2023 Kemal Varol Babamın Bağlaması
53 2024 Ezgi Tanergeç Devridaim

 

Ayşe Kulin hakkında

Ayşe Kulin, 26 Ağustos 1941’de İstanbul’da doğan Türk yazar ve gazetecidir. Çerkes kökenli bir ailedendir. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde eğitim gördü, London School of Economics’te sosyoloji okudu. Gazetecilik kariyerine 1970’lerde başladı; çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı, editörlük yaptı.
Kulin, özellikle roman ve biyografik eserleriyle tanınır. İlk kitabı Güneşe Dön Yüzünü (1984) öykü derlemesidir. Adı: Aylin (1997), Füreya (1999), Köprü (2001), Nefes Nefese (2002) ve Veda (2007) gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaştı. Romanlarında genellikle tarihi olaylar, aile hikayeleri ve güçlü kadın karakterler öne çıkar. Adı: Aylin, 1998’de Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’nü kazandı.
Kulin’in eserleri 20’den fazla dile çevrildi, bazıları dizi ve filme uyarlandı. Türkiye’de çok satan yazarlardan biridir. Halen İstanbul’da yaşamakta, yazmaya devam etmektedir.

Önceki İçerikKonya ve Antalya’da… Ve Perde
Sonraki İçerikHayat Boyu Gelişimdeyiz Platformu
Martı Dergisi
Martı Dergisi
http://www.martidergisi.com

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri