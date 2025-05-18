54. Orhan Kemal Roman Armağanı, Ayşe Kulin’e verildi

Bu yıl 54. kez düzenlenen Orhan Kemal Roman Armağanı Ayşe Kulin’e verildi. Kulin bu ödüle tüm eserleriyle Türk edebiyatına yaptığı katkılar nedeniyle layık görüldü. Jüri, Kulin’in eserlerinde aydınlanma çizgisini benimsemesini, 1900’lü yılların başından itibaren Türkiye ve komşu coğrafyalardaki toplumsal ve tarihi konuları, işleyen özgün ve üretken kalemini ödüle layık görmüştür. Yazara ödülü, 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Orhan Kemal’i anma gününde verilecek.

2025 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu A. Kemali Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Mazlum Vesek , A.Turgay Fişekçi ve Kemal Varol’dan oluşmaktaydı…

Orhan Kemal Roman Armağanı hakkında Orhan Kemal Roman Armağanı 1972 yılından beri, Orhan Kemal anısına verilen prestijli bir ödüldür. Ödül Türk edebiyatından nitelikli roman üretimini teşvik ermek ve Orhan Kemal’in edebi mirasını yaşatmak amacıyla düzenleniyor. ÖDÜLÜ KAZANAN YAZARLAR 1 1972 Yılmaz Güney Boynu Bükük Öldüler 2 1973 Çetin Altan Büyük Gözaltı 3 1974 Sevgi Soysal Yenişehirde Bir Öğle Vakti 4 1975 Erdal Öz Yaralısın 5 1976 Vedat Türkali Bir Gün Tek Başına 6 1977 H.İzzettin Dinamo Kutsal Barış 7 1978 Fakir Baykurt Karaahmet Destanı 8 1979 Mehmet Başaran Mehmetçik Memet 9 1980 Adalet Ağaoğlu Bir Düğün Gecesi 10 1981 Verilmedi 11 1982 Rıfat Ilgaz Yıldız Karayel 12 1983 Orhan Pamuk Cevdet Bey ve Oğulları 13 1984 Tarık Dursun K. Kurşun Ata Ata Biter 14 1985 Mehmet Eroğlu Issızlığın Ortasında 15 1986 Yaşar Kemal Kale Kapısı 16 1987 Şemsettin Ünlü Yukarı Şehir 17 1988 Ahmet Yurdakul Kahramanlar Ölmeli 18 1989 Samim Kocagöz Eski Toprak 19 1990 Demir Özlü Bir Yaz Mevsimi 20 1991 Peride Celal Kurtlar 21 1992 Talip Apaydın Köylüler 22 1993 Tahsin Yücel Peygamberin Son Beş Günü 23 1994 Faik Baysal Sarduvan 24 1995 Necati Cumalı Viran Dağlar 25 1996 Erendiz Atasü Dağın Öteki Yüzü 26 1997 Yıldırım Keskin Ölümü Bekleyen Kent 27 1998 Kemal Bekir Hücre 1952 28 1999 Ahmet Karcılar Yağmur Hüznü 29 2000 Oktay Akbal Tüm Eserleri 30 2001 Oya Baydar Sıcak Külleri kaldı 31 2002 Selim İleri Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak 32 2003 Erhan Bener İlişkiler 33 2004 İnci Aral Mor 34 2005 Adnan Binyazar Ölümün Gölgesi yok 35 2006 Hasan Ali Toptaş Uykuların Doğusu 36 2007 Hıfzı Topuz Başın Öne Eğilmesin 37 2008 Ayşegül Devecioğlu Ağlayan Dağ Susan Nehir 38 2009 Zülfü Livaneli Son Ada 39 2010 Hidayet Karakuş Şeytan Minareleri 40 2011 Kâmuran Şipal Sırrımsın Sırdaşımsın 41 2012 Yiğit Bener Heyulanın Dönüşü 42 2013 Hasan Özkılıç Zahit 43 2014 Hamdi Koç Çıplak ve Yalnız 44 2015 Hüsnü Arkan Hırsız ve Burjuva 45 2016 İbrahim Yıldırım Dokuzuncu Haşmet 46 2017 Gürsel Korat Unutkan Ayna 47 2018 Seray Şahiner Kul 48 2019 Faruk Duman Sus Barbatus 49 2020 Ayhan Geçgin Bir Dava 50 2021 Herkül Millas Aile Mezarı 51 2022 Burhan Sönmez Taş ve Gölge 52 2023 Kemal Varol Babamın Bağlaması 53 2024 Ezgi Tanergeç Devridaim

Ayşe Kulin hakkında

Ayşe Kulin, 26 Ağustos 1941’de İstanbul’da doğan Türk yazar ve gazetecidir. Çerkes kökenli bir ailedendir. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde eğitim gördü, London School of Economics’te sosyoloji okudu. Gazetecilik kariyerine 1970’lerde başladı; çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı, editörlük yaptı.

Kulin, özellikle roman ve biyografik eserleriyle tanınır. İlk kitabı Güneşe Dön Yüzünü (1984) öykü derlemesidir. Adı: Aylin (1997), Füreya (1999), Köprü (2001), Nefes Nefese (2002) ve Veda (2007) gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaştı. Romanlarında genellikle tarihi olaylar, aile hikayeleri ve güçlü kadın karakterler öne çıkar. Adı: Aylin, 1998’de Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’nü kazandı.

Kulin’in eserleri 20’den fazla dile çevrildi, bazıları dizi ve filme uyarlandı. Türkiye’de çok satan yazarlardan biridir. Halen İstanbul’da yaşamakta, yazmaya devam etmektedir.