54. Orhan Kemal Roman Armağanı, Ayşe Kulin’e verildi

Bu yıl 54. kez düzenlenen Orhan Kemal Roman Armağanı Ayşe Kulin’e verildi. Kulin bu ödüle tüm eserleriyle Türk edebiyatına yaptığı katkılar nedeniyle layık görüldü. Jüri, Kulin’in eserlerinde aydınlanma çizgisini benimsemesini, 1900’lü yılların başından itibaren Türkiye ve komşu coğrafyalardaki toplumsal ve tarihi konuları, işleyen özgün ve üretken kalemini ödüle layık görmüştür. Yazara ödülü, 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Orhan Kemal’i anma gününde verilecek.
2025 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu A. Kemali Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Mazlum Vesek , A.Turgay Fişekçi ve Kemal Varol’dan oluşmaktaydı…
Orhan Kemal Roman Armağanı hakkında
Orhan Kemal Roman Armağanı 1972 yılından beri, Orhan Kemal anısına verilen prestijli bir ödüldür. Ödül Türk edebiyatından nitelikli roman üretimini teşvik ermek ve Orhan Kemal’in edebi mirasını yaşatmak amacıyla düzenleniyor.
ÖDÜLÜ KAZANAN YAZARLAR
1
1972
Yılmaz Güney
Boynu Bükük Öldüler
2
1973
Çetin Altan
Büyük Gözaltı
3
1974
Sevgi Soysal
Yenişehirde Bir Öğle Vakti
4
1975
Erdal Öz
Yaralısın
5
1976
Vedat Türkali
Bir Gün Tek Başına
6
1977
H.İzzettin Dinamo
Kutsal Barış
7
1978
Fakir Baykurt
Karaahmet Destanı
8
1979
Mehmet Başaran
Mehmetçik Memet
9
1980
Adalet Ağaoğlu
Bir Düğün Gecesi
10
1981
Verilmedi
11
1982
Rıfat Ilgaz
Yıldız Karayel
12
1983
Orhan Pamuk
Cevdet Bey ve Oğulları
13
1984
Tarık Dursun K.
Kurşun Ata Ata Biter
14
1985
Mehmet Eroğlu
Issızlığın Ortasında
15
1986
Yaşar Kemal
Kale Kapısı
16
1987
Şemsettin Ünlü
Yukarı Şehir
17
1988
Ahmet Yurdakul
Kahramanlar Ölmeli
18
1989
Samim Kocagöz
Eski Toprak
19
1990
Demir Özlü
Bir Yaz Mevsimi
20
1991
Peride Celal
Kurtlar
21
1992
Talip Apaydın
Köylüler
22
1993
Tahsin Yücel
Peygamberin Son Beş Günü
23
1994
Faik Baysal
Sarduvan
24
1995
Necati Cumalı
Viran Dağlar
25
1996
Erendiz Atasü
Dağın Öteki Yüzü
26
1997
Yıldırım Keskin
Ölümü Bekleyen Kent
27
1998
Kemal Bekir
Hücre 1952
28
1999
Ahmet Karcılar
Yağmur Hüznü
29
2000
Oktay Akbal
Tüm Eserleri
30
2001
Oya Baydar
Sıcak Külleri kaldı
31
2002
Selim İleri
Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak
32
2003
Erhan Bener
İlişkiler
33
2004
İnci Aral
Mor
34
2005
Adnan Binyazar
Ölümün Gölgesi yok
35
2006
Hasan Ali Toptaş
Uykuların Doğusu
36
2007
Hıfzı Topuz
Başın Öne Eğilmesin
37
2008
Ayşegül Devecioğlu
Ağlayan Dağ Susan Nehir
38
2009
Zülfü Livaneli
Son Ada
39
2010
Hidayet Karakuş
Şeytan Minareleri
40
2011
Kâmuran Şipal
Sırrımsın Sırdaşımsın
41
2012
Yiğit Bener
Heyulanın Dönüşü
42
2013
Hasan Özkılıç
Zahit
43
2014
Hamdi Koç
Çıplak ve Yalnız
44
2015
Hüsnü Arkan
Hırsız ve Burjuva
45
2016
İbrahim Yıldırım
Dokuzuncu Haşmet
46
2017
Gürsel Korat
Unutkan Ayna
47
2018
Seray Şahiner
Kul
48
2019
Faruk Duman
Sus Barbatus
49
2020
Ayhan Geçgin
Bir Dava
50
2021
Herkül Millas
Aile Mezarı
51
2022
Burhan Sönmez
Taş ve Gölge
52
2023
Kemal Varol
Babamın Bağlaması
53
2024
Ezgi Tanergeç
Devridaim
Ayşe Kulin hakkında
Ayşe Kulin, 26 Ağustos 1941’de İstanbul’da doğan Türk yazar ve gazetecidir. Çerkes kökenli bir ailedendir. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde eğitim gördü, London School of Economics’te sosyoloji okudu. Gazetecilik kariyerine 1970’lerde başladı; çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı, editörlük yaptı.
Kulin, özellikle roman ve biyografik eserleriyle tanınır. İlk kitabı Güneşe Dön Yüzünü (1984) öykü derlemesidir. Adı: Aylin (1997), Füreya (1999), Köprü (2001), Nefes Nefese (2002) ve Veda (2007) gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaştı. Romanlarında genellikle tarihi olaylar, aile hikayeleri ve güçlü kadın karakterler öne çıkar. Adı: Aylin, 1998’de Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’nü kazandı.
Kulin’in eserleri 20’den fazla dile çevrildi, bazıları dizi ve filme uyarlandı. Türkiye’de çok satan yazarlardan biridir. Halen İstanbul’da yaşamakta, yazmaya devam etmektedir.