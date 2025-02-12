53. İstanbul Müzik Festivali Programı Açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere klasik müziğin en saygın isimleriyle dolu bir program sunmaya hazırlanıyor.

Sınırların Ötesinde

İstanbul Müzik Festivali, Sınırların Ötesinde temasıyla izleyicilerini benzer geçmiş ve gelenekleri paylaşan Türkiye, Yunanistan, İran ve Azerbaycan sazları ile müziklerinin bir araya geldiği konserlerde sınır tanımayan kültürel mirasımızı kutlamaya; barok, romantik, klasik ve çağdaş dönemlere ait 17. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan eserlerin break dans, hip-hop, resim ve tiyatroyla buluşacağı yenilikçi performanslarla farklı disiplinlere doğru sınırötesi yolculuklara davet ediyor.

İstanbul’un büyük salonlarıyla çok özel mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak 53. İstanbul Müzik Festivali’nde NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Filibe Devlet Operası Korosu, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Hélène Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow gibi solistlerin aralarında olduğu 45’in üzerinde sanatçı ve topluluk izleyicileri karşılayacak.

Festival Detayları

Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin ortak siparişçisi olduğu üç eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü, opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Mesut İktu’ya sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise ruhani bir müzik diline sahip Ukraynalı besteci Valentin Silvestrov’a verilecek.

TSKB’nin desteğiyle sürdürülen Yarının Kadın Yıldızları serisi, bu yıl da genç kadın müzisyenlere eğitim ve performans fırsatları sunarak, onları başarılı kadın sanatçılarla bir araya getirerek festivalde gençlere özel bir platform sağlamaya devam edecek. Klasik müzikle de pek tabii dans edilebileceğini son üç yıldır İstanbullulara kanıtlayan Disko Klasik ise bu yıl yine festival programında.

Müzik Rotası’nın bu yılki durağı Büyükdere olacak. MEKE’nin gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek rota Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi’nde başlayacak, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi’nin ardından Meryem Ana Doğuş Katolik Kilisesi’nde son bulacak.

Festivalin ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri’nin yanı sıra, İKSV Alt Kat’ın 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding’in katkılarıyla düzenleyeceği Müzikli Bir Hafta Sonu atölyeleri Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki parklarda gerçekleştirilecek.

Konsere Doğru Konuşmaları farklı disiplinlerden konuşmacıları, konserlerin teması ve sanatçıların hayatlarına değinilecek sohbetlerde izleyicilerle bir araya getirirken festival öncesi yayına girecek podcast serisi ise izleyicilere konserlere hazırlık yapma imkânı verecek.

Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak takip edebilecek. İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçen Eczacıbaşı Genç Bilet projesi bu yıl da devam edecek.

Festival Mekânları

Her yıl olduğu gibi şehrin prestijli konser salonları, İstanbul’un en büyülü tarihi yapıları, kutsal mekânları ve kamusal alanları festivalin heyecan verici sahneleri olacak. Festival konserleri aralarında Atatürk Kültür Merkezi, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Fransız Sarayı, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Kınalıada Hristos Rum Ortodoks Manastırı, Meryem Ana Doğuş Katolik Kilisesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Salon İKSV, Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi, Şişli Habitat Parkı, The Grand Tarabya, Yıldız Parkı, Yoğurtçu Parkı ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin yer aldığı 15 farklı mekânda düzenlenecek.

Festival Biletleri

Lale Kart üyeleri için öncelikli satışlar: 18-19-20 Şubat

Genel satış: 21 Şubat Cuma 10.30

Festival biletleri Passo, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktalarından satın alınabilir.

İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı desteğiyle festivalde öğrenciler için sınırlı sayıda Eczacıbaşı Genç Bilet 30 TL olacak.

Festival biletleri engelli izleyiciler için ise %50 indirimle satışa sunulacak.