5 üniversiteden 263 öğrenci, yanlış bilgi sorununu çözmek için bir araya geldi

İnternet, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin, dezenformasyonun ve sahte haberlerin yayılımını kolaylaştırırken, bu durumun önüne geçmek isteyen üniversite öğrencileri önemli bir çalışmaya imza attı. Doğrulama platformu, üniversitelilerle bir araya gelerek gerçekleştirdiği teyitçilik çalışmalarını, “Teyitli Bilgi Kiti” adını verdiği ücretsiz bir kitapçığa dönüştürdü.

İnternetin birincil haber kaynağı haline gelmesi ve platformların hızlı içerik akışı, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin, dezenformasyonun ve sahte haberlerin yayılımını hızlandırdı. 2016’dan bu yana internette yanlış bilgi sorununa çözüm arayan doğrulama organizasyonu Teyit, bu çalışmalar kapsamında yeni bir projeye imza attı. Yıllar içinde edindiği deneyimleri 2022-2023 akademik yılında üniversite ortamına taşıyan Teyit, İstanbul, Ankara ve Eskişehir’deki üniversitelileri bir araya getirdiği “Teyitli Bilgi Kampüste” projesini, aynı isimle ücretsiz olarak sunulan bir kitapçığa dönüştürdü.

5 üniversiteden 263 öğrenci katıldı

Üç şehirdeki beş farklı üniversiteden projeye katılan 263 öğrenci, Teyit ekibiyle gerçekleştirdikleri yüz yüze atölyelerde ve Discord buluşmalarında bilgi düzensizliği, doğru bilgiye ulaşma yöntemleri, teyitçilik araçları, yanlış bilgi psikolojisi gibi konularda bilgi edindi. Seçim, doğal afetler ve komplo teorileri gibi tematik buluşmaların yapıldığı Teyitli Bilgi Kampüste projesi kapsamında öğrenciler, oluşturdukları teyitçilik topluluğuyla, 6 Şubat depremleri ve seçimlerle ilgili 100’ü aşkın şüpheli bilgiyi inceledi ve bir kısmını açık kaynaklarla teyit etti. Proje katılımcısı öğrenciler, teyitçilik alanında kazandıkları deneyimi, öğrendikleri doğru bilgiye ulaşılabilecek araç ve kaynakları paylaşmayı sürdürürken, öğrencilerin çalışmalarıyla teyitlenen bilgiler ve proje süreci, Teyitli Bilgi Kiti adı verilen bir kitapçığa dönüştürüldü.

“Herkes için doğru bilgiye ulaşma rehberi”

Öğrencilerle yapılan paylaşım ve buluşmaların çıktısı olarak hazırlanan Teyitli Bilgi Kiti’nin herkes için doğru bilgiye ulaşma yollarını anlatan bir rehber niteliğinde olduğunu kaydeden Teyit Eğitim İçerikleri Sorumlusu Esra Özgür, projeye ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı: “Yüz yüze eğitimin sekteye uğraması, öğrencileri yalnızca kampüslerden değil topluluklarından, deneyim paylaşımına alan açan sosyal ortamlardan da uzaklaştırdı. Bu süreçte teyitçiliğin bireysel ve dijital bir pratik olmaktan öteye geçtiğini, bir topluluk olarak şüpheli bilgilere karşı birbirimizi de güçlendirdiğimizi fark ettik. Bu deneyim, kiti şekillendiren ana unsurlardan biri oldu. Discord’da paylaşılan şüpheli içeriklerin altına yorum olarak gelen sorular, Teyitli Bilgi Kiti’ndeki güvenilir kaynakları ayırt etmeye yarayan soru listelerini besledi, teyitçilik araçlarındaki anahtar yöntemlerin hangileri olduğunu öne çıkardı. Teyitçiliğin temel kavramlarını, güvenilir kaynakları tespit etme yöntemlerini ve teyitçilik araçlarını anlatan, herkesin erişimine açık ve ücretsiz olan rehbere Teyit’in internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.”