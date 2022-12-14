42. İstanbul Film Festivali Başvuruları Açıldı

7-18 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 42. İstanbul Film Festivali “Türkiye Sineması” bölümüne başvurular 20 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden sinemamızın en yeni yapımlarına kadar pek çok yapımı sinemaseverlerle buluşturuyor. Türkiye sinema endüstrisinin kalbinin attığı İstanbul Film Festivali’nin teması “Sinemaya Yeni Bakışlar” adını taşımaktadır. Festivalde büyük ödül olan Altın Lale ise Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor.

42.İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. Ayrıca festivalde Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik dallarında da birer ödül veriliyor. Seyfi Teoman adına ise En İyi İlk Film Ödülü veriliyor. En İyi Belgesel ve En İyi Kısa Film ödülleri de para ödülleriyle destekleniyor. En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu ödülleri de İKSV tarafından para ödülüyle desteklenecek. Festivalin Genç Ustalar bölümündeki filmler bu yıl da Genç Jüri tarafından değerlendirilecek.

Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü, bu yıldan itibaren Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü olarak yoluna devam edecek. 150.000 TL değerindeki para ödülü filmin yapımcı ve yönetmeni arasında paylaşılacak.

42.İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Kaan Karsan, Nil Kural ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşuyor. Ulusal Yarışma jürisi belirlendiğinde ayrıca duyurulacak.

Başvurular, festivalin resmi sitesi film.iksv.org üzerinden gerçekleştirilecektir.