4 Ağustos’a

Sireni unutulmuş itfaiyeler…

“geometrik yalnızlıklar

yetmedi mi”…

karenin kare

kalbin aşk olduğuna.

açık olmayan kapılarda

anahtarın

sağa sola

boş boş

sabır

dönmeler

cennet dediğin

unuttuğumuz

cehennem tutuşmalarına

sen anahtarı sakla

kilit tutmadıkça

odalar

kimseyi kabul etmeyen

yalnızlık

Shakespeare soneleri

boynu büküklüğüm

başımı eğmeler

dalıp gittiğim

göz kırpmaları

kendimi unutmalarım

uykular uykusuzluğumun

hadi uyu sen diyen

kahırsız yoldaşı

yıldızlar bugün

yalpalayan

anasını satamayan

dünyanın

biri öldü

biri doğdu

hep ah-i! MET Erhan’ı

turgut uyar’ı

kısa anlara konduğum yer

kanadı kırık

iç geçirmelerim

kurşuni renkler

boya püskürtürken ömrüme

ben

kendime yanılgı

olmadım ki

tuhaf bakışların altında

kömür ocağı kalsam da

beyaz kalmaya inat ettim

hayat

ah okunamayan

analitik hesaplamalar

değil

hayat

Neşet Ertaş dinlemiş

“Yalan Dünya ” dediğimiz

tezenesi kırılmış

ömrümüz…

ateş kimi yaksın

ah bıraktım

konuk değilim

ben

kan/a/masını

diliyle yalayan yaralara

gelsin gelsin gelsin

devrimle büyümemişler

arasında

yanaklarıma akan sözcükler

iyice ıslansın

elmam bir kalbin içinde

savunmam

sireni unutulmuş

itfaiyesiz…

gölgem…

…

Yaşar Üstün