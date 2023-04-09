33 Kelimeyle Öykü Yarışmasının Sonuçları

Martı Dergisi olarak Instagram‘da seçtiğimiz fotoğrafın öyküsünü yazıyoruz dedik ve “33 kelimeyle öykü” yarışması düzenledik. Tamamını okumak için lütfen tıklayın hesabımıza bekliyoruz.

Şimdi de editörlerimizin oylarıyla belirlenen yarışmanın sonuçlarını açıklıyor ve yazarlarını kutluyoruz.

BİRİNCİ ÖYKÜ: Çocuk kedinin ağzından serçeyi çekip kurtardı. Günlerce evinde besledi kuşu. Bir zaman geldi onu özgürlüğüne kavuşturmak istedi. Bahçeye indirdi miniğini. Yanına babalığı da geldi. Demek serçeyi sevdin, dedi. Avucundaki maviyi koparıp fırlattı toprağa.

(Gönül Demircioğlu)



İkinci Öykü: Kalktı. Masada kalan iki kişiydi ve masadan alıp gittiği. Koştu, sağanak yağmura ve onunla karışan gözyaşlarına aldırmadan koştu, bir iskelede duraksadı. Personasından kaçabilir miydi? Hangisi “O” olandı? Hangisi gerçek olan? Kaçtığı kimdi?

(Pınar Pelin Özer Yalav)

Üçüncü Öykü: Gözlerini kaçırmadı ilk kez. Yüzüne uzun uzun baktı. O “cik” dedikçe sevincin katlandı, sen kanatlandın, sapanın attığı taş sevdiceğini hayattan koparana dek. Yüreğine koca bir taş oturdu. Uçamadın.

(Elmas Tunç)