26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Ses Tiyatrosu ve Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu Üzerine Bellek Oyunları

Tiyatrokare, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında iki farklı performans sahneleyecek.

Kent belleğine katkıda bulunmak ve tiyatroda kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek amacıyla yola çıkılan bu iki farklı performansta, toplam 8 farklı kısa oyun sergilenecek. Ayrıca, katılımcılarla interaktif bir hafıza denemesi de yapılacak.

21 Kasım Pazartesi saat 16.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda Nedim Saban’ın yazıp yönettiği ve Bülent Seyran ile Temmuz Uğur Yıldız’ın oynadığı Oyuncu Koçu, Feyza Özgen Şeker’in yazdığı, yönettiği ve Emel Akalın’ın oynadığı Kapalı Gişe, Nedim Saban’ın tasarladığı ve Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvar Sahne Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Muratcan Akbaba, Hande Aker, Zeynep Aksünger, Mert Ahmet Batur, Rasim Çetin, Berat Dabanıuzun, Burak Diner, Pelin Eren, Zeynep Erkek, Mertcan Küçük, Barış Şit, Ferhat Teymur, Hatice Turhan’ın rol aldığı Muhsin Ertuğrul Bellek Oyunları sahnelenecek.

22 Kasım Salı saat 16.00’da Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda ise Nedim Saban’ın yazıp yönettiği ve Çiçek Dilligil ile Aslınur Sarıca’nın oynadığı Araf, Dr.Ziyad Guluzade’nin yazıp, Dr.Kerim Emre Özerden’in yönettiği, Özge Özel, Erdem Kahraman, Kerim Emre Özerden’in rol aldığı Hikaye Satıcısı, Nedim Saban’ın yazıp, Erdinç Doğancı’nın yönettiği ve Birben Akbulut, Pelin Eren, Rasim Çetin’in rol aldığı İkiz, Feyza Özgen Şeker’in yazıp yönettiği ve Emel Akalın’ın rol aldığı Gişecinin Sesi ve Nedim Saban’ın öğrencileriyle beraber geliştirdiği Ses 1885 Bellek Oyunları sahnelenecek. Ayrıca, Cengiz Tünay’ın Ses Tiyatrosu üzerine hazırladığı ve bugüne kadar gösterime girmeyen belgeselinden de bazı bölümler gösterilecek.

Gösteriler ücretsiz olup www.tiyatro.iksv.org üzerinden rezervasyon yapılması gerekmektedir.

21 Kasım Pazartesi 16.00 Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu

22 Kasım Salı 16.00 Ses Tiyatrosu