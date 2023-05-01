23. Direklerarası Ödülleri’nden Şehir Tiyatroları’na 6 Ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 23. Direklerarası Ödülleri’nden 6 ödüle birden layık görüldü.

Kozyatağı Kozzy AVM Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerine verilen ödüller, Direklerarası Seyircileri olarak bilinen “Halk Jürisi Üyeleri” tarafından belirlendi.

Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla adından söz ettiren İBB Şehir Tiyatroları’nın aldığı ödüller:

“Başar Sabuncu Özel Ödülü” Ragıp Yavuz’a,

“Prodüksiyon Ödülü”, Cadı Kazanı’na,

“Prodüksiyon Yönetmeni Ödülü” Cadı Kazanı’yla Yiğit Sertdemir’e,

“Müzikal Oyun Ödülü” Fosforlu Cevriye’ye,

“Sahne Tasarımı Ödülü” Fosforlu Cevriye oyunuyla Barış Dinçel’e,

“Kostüm Tasarımı Ödülü” Tartuffe oyunuyla Eylül Gürcan’a verildi.

Ödül alan sanatçılarımıza İBB Şehir Tiyatroları adına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.