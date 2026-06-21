21 Haziran Yaz Gündönümü: Işığın En Uzun Günü

Yılın en uzun günü ve en kısa gecesi…

21 Haziran, gökyüzünün bize açıkça konuştuğu günlerden biridir. Güneş, kuzey yarımkürede en uzun süre görünür. Gün genişler, ışık çoğalır, gölge kısalır. Doğa sanki bir anlığına durur ve insana şunu fısıldar: “Bak, ışığın da bir zirvesi var. Doruk dediğin yer sonsuza kadar kalınacak bir yer değil, fark edilip yola devam edilecek bir eşiktir.”

Kış gündönümünde karanlığın içinden doğan umudu kutlarız. Yaz gündönümünde ise ışığın içindeki ölçüyü hatırlarız. Çünkü insan sadece karanlıkla sınanmaz; bazen fazla ışıkla da dağılır. Fazla hız, fazla ses, fazla görünürlük, fazla istemek… Modern hayatın güneşi bazen yakar. 21 Haziran bize ışığı sevmeyi, ışıkla yanmamayı, aydınlanmayı gösteriye çevirmemeyi öğretir.

Yaz Gündönümü Nedir?

Yaz gündönümü, Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle kuzey yarımkürenin Güneş’e en dönük olduğu zamandır. Bu tarihte Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik gelir. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.

Bu bir takvim bilgisi değildir sadece. Bu, doğanın nefes alışıdır. Gökyüzü, zamanı cetvelle değil ışıkla ölçer. Biz saatlere bakarız, doğa gölgeye bakar. Biz ajandayı açarız, doğa toprağı açar. Biz “daha ne yapmalıyım?” diye sorarız, doğa “neyi olgunlaştırdın?” diye sorar.

21 Haziran’dan sonra günler yavaş yavaş kısalmaya başlar. İlginçtir, ışığın en çoğaldığı anda azalma da başlar. Hayatın büyük bilgeliği burada saklıdır. Hiçbir doruk kalıcı değildir. Her yükseliş kendi dönüşünü içinde taşır. Bu yüzden yaz gündönümü bize hem bolluğu hem geçiciliği anlatır.

Işığın Bayramı

İnsanlık tarihi boyunca güneş sadece bir gök cismi olarak görülmedi. Güneş, yaşamın kaynağı, toprağın ısıtıcısı, tohumun uyandırıcısı, suyun parıltısı, insanın içindeki yaşama isteği oldu.

Birçok kültürde yaz gündönümü şenliklerle, ateşlerle, danslarla, çiçeklerle ve doğaya teşekkür ritüelleriyle kutlanır. İskandinav ülkelerinde Midsommar, Avrupa’nın bazı pagan geleneklerinde Litha, Slav kültüründe İvan Kupala gibi adlarla anılan kutlamalarda doğanın bereketi, güneşin gücü ve yaşamın coşkusu öne çıkar.

Bu kutlamaların ortak dili aynıdır: Doğa ile bağ kurmak. Toprakla konuşmak. Suyla arınmak. Ateşle dönüşmek. Güneşe teşekkür etmek. İnsanın kendi küçük hikâyesini büyük döngünün içine yerleştirmesi…

Ne tuhaf, insan göğe baktığında küçülmez. Yerini hatırlar.

21 Haziran’da Neler Yapılır?

Yaz gündönümü için illa büyük törenlere gerek yok. Bazen bir bardak suyu fark ederek içmek bile törendir. Bazen güne sabah ışığıyla başlamak, günün ilk dakikasında telefonu değil gökyüzünü görmek, insanın kendine vereceği en iyi hediyedir.

Bu özel günde yapılabilecek küçük ama anlamlı ritüeller olabilir.

Sabah güneşini karşıla: Güne birkaç dakika açık havada başlamak, yüzünü ışığa dönmek, derin bir nefes almak… Bu basit eylem, bedene ve zihne “buradayım” demenin en yalın yoludur.

Su ile tazelen: Elini, yüzünü, bileklerini suyla yıkamak; mümkünse deniz kenarında, göl kıyısında ya da bir çeşme başında birkaç dakika durmak… Su, sadece temizlemez. Hatırlatır. Akmayı, bırakmayı, yumuşamayı öğretir.

Ateş ya da mum yak: Eski kültürlerde ateş, dönüşümün simgesiydi. Bugün büyük ateşler yakamasak da bir mum yakabiliriz. O mumun karşısında kendimize şu soruyu sorabiliriz: “İçimde hangi ışığı çoğaltmak istiyorum?”

Niyet yaz: Bir kâğıda üç cümle yazmak yeterlidir. Bu yaz neyi büyütmek istiyorum? Hangi alışkanlığı geride bırakmak istiyorum? Hangi ilişkiye, işe, düşünceye daha çok ışık tutmak istiyorum?

Doğaya teşekkür et: Bir ağacın gölgesinde oturmak, toprağa basmak, bir çiçeği sulamak, plastik kullanmadan küçük bir piknik hazırlamak, kuş sesini dinlemek… Doğa gösterişli teşekkürler beklemez. Zaten insanın biraz susması, doğa için en büyük nezakettir.

Işık ve Gölge

21 Haziran sadece ışığı kutlamak için değil, gölgeyi anlamak için de güzel bir gündür. Çünkü ışık arttıkça gölge kaybolmaz; sadece yer değiştirir.

İnsanın içinde de böyledir. Ne kadar gelişirsek gelişelim, gölgemiz bizimle gelir. Korkularımız, ertelenmiş kararlarımız, yarım kalmış sözlerimiz, yorgunluklarımız, kendimize söylemekten kaçındığımız gerçekler… Hepsi içimizde bir yerde durur.

Yaz gündönümü bize şunu sorar: “Işığa çıkarmadığın ne var?”

Bu soru serttir. İyidir. Çünkü insan bazen şefkatli bir dokunuşa ihtiyaç duyar. Hayat da bunu güneşle yapar. Saklandığın yere kadar aydınlatır. Sonra da sessizce bekler.

Günümüzde Yaz Gündönümü

Bugün 21 Haziran’ı kutlamak, geçmişteki ritüelleri birebir tekrarlamak zorunda değildir. Gelenek, müzede saklanan kırılgan bir vazo değildir. Yaşayan bir nefestir. Bugünün insanı yaz gündönümünü kendi yaşamına göre yeniden yorumlayabilir.

Daha az tüketerek kutlayabilir. Daha çok fark ederek yaşayabilir. Doğayla bağını onarabilir. Güneşi sadece tatil fotoğrafı için değil, yaşam bilgeliği için de görebilir.

Bugün kendimize şu soruları sorabiliriz:

Hayatımda en çok neye ışık veriyorum?

Zamanımı nereye harcıyorum?

Enerjimi kimler ve neler tüketiyor?

Hangi hayalim güneş bekliyor?

Hangi iç sesim artık karanlıkta kalmamalı?

Sorular cevaplardır. Bu sorular kolay sorular değildir. Kolay sorular insanı oyalıyor, zor sorular insanı harekete geçiriyor, dönüştürüyor. 21 Haziran, büyümek için iyi bir gündür. Çünkü doğa da büyümüştür. Ağaç yaprağını çoğaltmış, toprak ısınmış, meyve dalda ağırlaşmaya başlamıştır.

İnsan da kendi içinde olgunlaşan şeye bakmalıdır.

Işığın Ölçüsü

Kış bize sabrı öğretir. Bahar bize uyanmayı öğretir. Yaz bize canlılığı öğretir. Yaz gündönümü ise ölçüyü öğretir.

Işık güzeldir, fakat yönsüz ışık göz alır. Enerji değerlidir, fakat dağınık enerji yorar. Görünür olmak önemlidir, fakat insan sadece görünmek için yaşarsa içi kararır. İşte 21 Haziran, ışığın da etik değerleri olduğunu hatırlatır.

Aydınlanmak, parlamak değildir sadece. Kendini, yolunu, niyetini ve sorumluluğunu görmektir.

Bugün bir dilek dileyelim. Dileğimiz sadece kendimiz için olmasın. Toprak için, su için, çocuklar için, hayvanlar için, barış için, daha adil ve daha aydınlık bir dünya için olsun.

Bir ağacın gölgesinde duralım. Gökyüzüne bakalım. İçimizdeki telaşı biraz susturalım. Yazın gelişini sadece mevsim olarak değil, bilinç olarak karşılayalım.

21 Haziran bize şunu hatırlatsın:

Işık dışarıdan gelir, aydınlık içeride başlar. Yaz gündönümümüz kutlu olsun.

Sevgiyle nefes al, sevgiyle gör, sevgiyle adım at…

Yasemin Sungur