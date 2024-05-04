2024 Astrid Lindgren Anma Ödülü Sahibini Buldu

Yazan
Arzu Tülümen
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Çocuk ve gençlik edebiyatının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) bu yıl Avustralya’dan The Indigenous Literacy Foundation (ILF) adlı vakfa verildi. Ödülün kazananı, 9 Nisan 2024 tarihinde İsveç’in başkenti Stockholm’da canlı yayınla duyuruldu ve bu duyuru eş zamanlı olarak Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı’nda yayınlandı. 

Pippi Uzunçorap serisi ile tüm dünyada tanınan ve Dünya çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen, İsveçli yazar  Astrid Lindgren anısına  her yıl verilen ödül,  nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserleri üreten yazar ve çizerler ile çocukların okuma kültürüne önemli katkılarda bulunan kişi ve kuruluşlara veriliyor. İsveç Hükümeti tarafından verilen bu prestijli ödül, kazanana sunulan beş milyon İsveç Kronu (yaklaşık 460 bin dolar) ile de alanının en yüksek meblağlı ödülü.  

2024 ALMA ödülü için 64 ülkeden toplam 245 kişi ve kuruluş aday gösterildi. Türkiye’den de Bütün Çocuklar Bizim Derneği, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve OKUYAY Platformu ödül listesinde aday olarak yer aldı. 

Arzu Tülümen

 

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Arzu Tülümen
Deniz ve edebiyat hayatta bana keyif veren iki vazgeçilmez konu. Anadoluhisarı’nda denizle iç içe büyürken kitaplar ve hikâyeler yaşamımda hep var oldu. O yüzden belki de anlatmayı çok sevdim. Özel sektörde eğitim uzmanı, Devlet Okulları’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptım. Yıllar sonra yeniden üniversite öğrencisi olduğum bir dönemde, çocuk ve gençlik edebiyatı çevirisi çalışmalarım beni çocuklar için yazma konusunda yüreklendirdi. Deniz tutkum, amatör bir denizci ve yelkenci olarak devam ediyor. Yaz aylarımı deniz üzerinde geçiriyorum. O nedenle hikâyelerimde deniz ve denize dair konular ön planda. Denize Dönüş adlı kitabım Doğan Egmont, Mercanın Yelkenlisi-Liman Kentleri Çanakkale adlı kitabımsa Beta Kids tarafından yayımlandı. Yasemin Sungur’la yolum yazarken tıkandığım bir dönemde onun “Harekete Geç” adlı eğitimine katılmamla kesişti. Martı Dergisi’nde yer almaktan ve kitap sevdalısı arkadaşlarımla bir arada olmaktan mutluyum. Okumaya, yazmaya ve öğrenmeye devam…

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