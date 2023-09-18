2023 Yılı Öğrenci Bursları

Malumunuz üniversitelerin açılış arifesinde birçok öğrenci yerleşme ve yaşam derdine düşüyor, bu arada KYK bursu dışındaki vakıf veya belediye burslarına bakan öğrenci sayısı az olabiliyor. Bundan dolayı da öğrencilere fikir verebilecek, ekonomik endişelerine bir nebze azaltabilecek bazı burslardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu bursları üç ana başlığa ayırabiliyoruz, herkese verilen burslar, belli bölümlerde okuyanlara verilen burslar ve belli illerde okuyanlara verilen burslar. Hadi gelin herkese verilen burslardan başlayalım…

Herkese Verilen Burslar

Bu tarz burslarda kriterler genellikle öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başarılı bir eğitim hayatlarının bulunması ve ailesinin ekonomik gelirinin belli bir birim altında bulunması şeklinde oluyor.

Anadolu Vakfı Bursu (1 Eylül – 30 Eylül)

Anadolu Vakfı başarılı ve imkanları kısıtlı olan tüm lisans öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlamaktadır. Ekim ve Haziran ayları arasında 9 aylığına ödenen bu burs için Türkiye Cumhuriyeti devlet okullarında okuyan veyahut vakıf okullarında okuyup da %100 burs alan öğrencilere verilmektedir.

Burs başvuruları 1 Eylül’de başlamış olup 30 Eylül’de son bulacaktır. Başvurular Anadolu Vakfı sitesi üzerinden online biçimde gerçekleştirilmektedir.

Rönesans Eğitim Vakfı Bursları (5 Eylül – 30 Eylül)

Rönesans Eğitim Vakfı bursu da her bölümden öğrenciye uygun olan burslardan bir tanesidir. Ayrıca çıkma ve öğrencileri rahatlatma ihtimalinin dillerde dolaştığı burslardan birisidir.

Rönesans Eğitim Vakfı burs alan öğrencilerine sağladığı para desteğine ek olarak vakfın online eğitim programı olan REV Akademi ve gönüllük çalışmalarıyla öğrencileri farklı alanlarda gelişim imkanı da sağlamaktadır.

Başvurular 5 ve 30 Eylül arasında vakfın internet sitesinden gerçekleşmektedir.

NEF Bursu (10 – 20 Eylül)

Nef bursu bu sene 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen illerimizde ikamet eden öğrencilere destek sağlamak amaçlı verilecektir. Bundan dolayı en önemli şartlardan birisi öğrencinin kendisinin ya da ebeveynlerinden birinin ikametgah adresinin 6 Şubat öncesinde depremin zarar verdiği illerde bulunmasıdır.

Ayrıca bu burs hem lisans hem de ön lisans öğrencilerine verilmektedir. 2023 yılındaki bu burs afetten etkilenen öğrencilere verileceği için bursiyerlerin KYK bursu veya kredisi de dahil olmak üzere herhangi başka bir kurumdan burs almaları sorun teşkil etmemektedir.

Başvurular 10 – 20 Eylül arasında online olarak gerçekleşmektedir.

Kızılay Bursu (18 Eylül – 6 Ekim)

Şu ana kadar bahsettiğim bursların hepsi üniversite çağındaki kişilere özeldi, ancak bu burs lise, ön lisans veya lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin her birini içermektedir. Başvuruları online olarak Kızılay’ın internet sitesinden 18 Eylül ve 6 Ekim arasında gerçekleştirebilirsiniz.

Belirli İllerde Okuyanlara Özel Verilen Burslar

Bu burs türü daha çok İstanbul gibi büyük illerde okuyan öğrencilere belediyeler veyahut bazı sektörlerin dernekleri tarafından verilen burslardır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bursu (5 – 22 Ekim)

İBB Genç Üniversiteli bursu eğitim hayatını İstanbul’da idame ettiren veya ebeveynlerinden biri İstanbul’da ikamet eden öğrencilere verilmektedir. Bunun dışındaki burs şartları genelgeçer şartlar olan T. C. vatandaşı olmak, devlet üniversitesinde okumak, öğrencilerin belli bir başarı üstünde bulunması gibi kurallardan ibaret.

Başvurular 5 ve 22 Ekim arasında online olarak gerçekleştirilecektir.



İNCİVAK Cevdet İnci Eğitim Vakfı Bursu

İncivak İzmir başta olmak üzere Ege bölgesindeki illerde öğrenim gören öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. İncivak bursu İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve Uşak’da bulunan okulları kapsamaktadır, ancak burs sadece teknoloji ağırlıklı bölümlerde okuyan öğrencilere verilmektedir. Geçen sene 19 – 25 Eylül arasında başvuru kabul eden vakfın bu sene de Eylül ayında burs başvurularını başlatacağı beklenmekte.

İstanbul Sanayi Odası Bursu (1 – 30 Eylül)

İstanbul Sanayi Odası Vakfı İstanbul bulunan kimi üniversitelerle beraber Tekirdağ ve Kocaeli’de bulunan üniversitelerin öğrencilerine de burs vermektedir. Bu bursa alabilmek için bahsettiğim illerdeki üniversitelerde mühendislik fakültesinde okuyor olmanız gerekmektedir. T. C. vatandaşı olmak, başarı düzeyinin yüksek olması, gelir düzeyinin ise düşük bulunması önemli şartlardandır.

Başvuruları 1 – 30 Eylül arasında online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Belirli Bölümlerde Okuyanlara Özel Verilen Burslar

Gelelim son burs türü olan okuduğun bölüme göre verilen burslara. Aslında İncivak bursu ve İstanbul Sanayi Odası Vakfı bursu hem belirli illerde okuyanlara hem de bölümlerde okuyanlara verilen bursların ortak kümesindedir.

TTK ve TDK Bursları (4 – 15 Kasım)

Türk Tarihi Kurumu ve Türk Dil Kurumunu kapsayan Atatürk Kültür

, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu her yıl sosyal bilimlerin belli başlı bölümlerinde üstün başarı elde etmiş öğrencilere burs desteği sağlamaktadır.

Ocak ayında verilmeye başlanacak olan bursun başvuruları 4 – 15 Kasım arasında gerçekleştirilecektir.

UTRADER Bursu (15 – 30 Eylül)

UTRADER Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri başta olmak üzere diğer disiplinlerde eğitim gören öğrencileri de kapsayan bir burstur. Ancak öncelik Uluslarası İlişkiler öğrencilerindedir.

Tüm yıl boyunca verilen bu bursun başvuru tarihleri 15 – 30 Eylül arasıdır.