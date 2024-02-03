2023 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü kazananı Jenny Erpenbeck’in “Kairos.” romanının çevirisiyle Regaip Minareci oldu.

İKSV tarafından Talât Sait Halman adına düzenlenen Çeviri Ödülü’ne bu yıl Jenny Erpenbeck’in Can Yayınları tarafından yayımlanan romanı Kairos.‘u Türkçeye çeviren Regaip Minareci değer görüldü.



Ödül gerekçesi İKSV Seçici Kurulu tarafından şöyle açıklandı:



“Çevirmen Regaip Minareci, Kairos. romanında yazarın üslubuna tümüyle sadık kalarak yetkin bir çeviri ortaya çıkarmıştır. Yer yer kesintili, kopuk cümleler, zaman sıçramaları başarıyla aktarılmış, argo sözcükler hiçbir anlam kaybı olmadan Türkçeleştirilmiştir. Gerekli gördüğü yerlere eklediği kapsamlı dipnotlar ise metnin farklı katmanlarına ulaşılarak daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Deneyimli çevirmen Regaip Minareci’nin özenli çalışmasıyla romanın çarpıcı ve deneysel yapısının Türkçeye çok iyi aktarıldığı görüşündeyiz.”



Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın üstlendiği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.



Regaip Minareci



REGAİP MİNARECİ, 1955’te İstanbul’da doğdu. Münih’te geçen lise ve üniversite yıllarının ardından 1977’de Hürriyet Grubu’nda çevirmen olarak çalışma hayatına atıldı. Hürriyet Dergi Grubu, Milliyet Dergi Grubu, Güneş, Tercüman ve Doğan Kitap’ta editör, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni ve yayın koordinatörü olarak uzun yıllar idari görevlerde bulundu. Önceleri gazeteciliğin yanı sıra sürdürdüğü edebiyat çevirmenliğine tam zamanlı olarak devam ediyor.