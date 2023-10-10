2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

2023 Nobel Ödülleri tıp, kimya, fizik, edebiyat, barış ve ekonomi alanında 11 kişiye verildi.

2023 Nobel Ödülleri tıp, kimya, fizik, edebiyat, barış ve ekonomi alanında 11 kişiye verildi.

Ödüllerin sahipleri şöyle:

2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleosid baz modifikasyonlarına ilişkin keşiflerinden dolayı Katalin Karikó ve Drew Weissman’a verildi.

2023 Nobel Fizik Ödülü atom ve moleküllerin içindeki elektronların dünyasını keşfetmek için yeni araçlar sağlayan deneyleri nedeniyle Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L’Huillier’e verildi.

Kimya alanında 2023 Nobel Ödülü, ‘kuantum noktalarının keşfi ve sentezi’ çalışmaları nedeniyle Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov’a verildi.

2023 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Norveçli yazar Jon Fosse kazandı. Ödülün “söylenemeyenleri dile getiren yenilikçi oyunları ve nesirleri” dolayısıyla Norveçli yazar Jon Fosse’ye verildiği açıklandı.

2023 Nobel Barış Ödülü, cezaevindeki İranlı Nergis Muhammedi’ye verildi. Ödülün, İran’da kadınlara yönelik baskılara karşı verdiği mücadele ve insan hakları mücadelesi nedeniyle verildiği belirtildi.

2023 Nobel Ekonomi Ödülü’nü “kadınların iş gücündeki yeri” ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD’li Claudia Goldin kazandı.