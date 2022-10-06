2022 Nobel Edebiyat Ödülünü Annie Ernaux Kazandı

Yazar
Elif Alim
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2022 Nobel Edebiyat ödülü; 1 Eylül 1940 doğumlu Fransız kökenli yazar Annie Ernaux’a verildi. Hayatının büyük bir bölümünü edebiyat öğrenimine adamış ve uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yaptığı öğrenildi.

“İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında, ‘kişisel hafızanın köklerini, yabancılaştırmalarını ve kollektif kısıtlamalarını ortaya çıkarmadaki cesareti ve klinik duyarlılığı için’ Ernaux’e verildiği açıklandı.

Ernaux, yazılarında cinsiyet, dil ve sınıf açısından güçlü eşitsizliklerin damgasını vurduğu bir yaşamı tutarlı bir şekilde ve farklı açılardan incelediği yazarlığa giden yolunun uzun ve zorlu olduğunu belirtti.

Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları, yazar daha ilk romanı olan “Boş Dolaplar” ile ortaya koymuştu. Yazar; sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi hayatından içinden konuları, kendi gözlemleri üzerinden anlatırken, arka planda toplumsal yaşam ve onu oluşturan kültürel, siyasi, tarihi olaylara da değinerek “toplumsal bellek” yazını olarak nitelendirilebilecek eserlere imza atmıştır.

Yazarın kitapları ülkemizde Can Yayınları tarafından yayınlanmaktadır.

ANNIE ERNAUX ALDIĞI ÖDÜLLER

· 1977 Prix d’Honneur 1977 romanı (Ce qu’ils disent ou rien)

· La Place için 1984 Prix Renaudot

· Les Annees için 2008 Prix Marguerite-Duras

· Les Annees için 2008 Prix François-Mauriac

· 2008 Prix de la langue française, yapıtının tamamı için

· 2014 Cergy-Pontoise Üniversitesi’nden Doktor fahri ödülü

· 2016 Strega Avrupa Yıllar Ödülü (İtalyanca’ya Gli Anni (L’Orma) olarak çevrildi)

· 2017 Prix Marguerite-Yourcenar, Civil Society of Multimedya Yazarları tarafından tüm yapıtları için ödüllendirildi

· Eserlerinin tamamı için 2018 Premio Hemingway per la letteratura

· 2019 Prix Formentor

· 2019 Una Donna için Premio Gregor von Rezzori

· 2019 Man Booker Uluslararası Yıllar Ödülü için Kısa Listede

· 2021: Kraliyet Edebiyat Topluluğu Uluslararası Yazarı Seçildi

· 2022: Nobel Edebiyat Ödülü

· Ayrıca “vaftiz annesi” olduğu Annie-Ernaux Ödülü de onun adını taşıyor.

Elif Alim

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Elif Alim
Merhaba ben birçoğunuzun Elicim ya da Elii olarak bildiği Elif Alim. Küçük yaşlarda başlayan yazı tutkumun isyanla evrilmesi sonucu şu an karşınızdayım. Uzun yıllar mahlas kullanarak yazdım. Ülkemizde kadın olmanın verdiği baskıyı omuzlarımda ben de hissediyorum. Bu bağlamda kalem ve düşüncenin sınırları yokmuş gibi görünse de aslında var. Ama bu noktada okuyucu devreye giriyor. Kimi yazılarınız içimin balkonu oluyor derken, farkındalıklı bir uyanış başlıyor. İnsan böyle güzel motivasyonlarla karşılaşınca var olma amacına daha iyi konsantre oluyor. Bizim çocukluğumuzda hayal dünyası geniş çocuklara normal çocuk muamelesi yapılmazdı. Etraf hemen endişelenir ve doktor tavsiye edilirdi. Bu yüzden 80 kuşağı hayallerine sahip çıkamamış ve her şeyi sessizce içinde yaşamış bir kuşaktır. Ben de o kuşaktanım. Tüm bunlara inat, aldığım eğitimler doğrultusunda, hayallerime kurgu satarak kavuşmak harika bir duygu. Eee tabii bu durumun bilgi açlığı veya bilgiye doyumsuzluk gibi dezavantajları da var. Bunu fark ettiğim günden beri bilgi için Fizan’a gider, Kaf Dağı’nda kahve içerim… Sonra da bakmayıp gördüğüm ne varsa bir bir yazıya dökerim. Bu benim kalemimin beslenme şekli… Yazıyla ilgili yolculuğuma her gün bir yenisi eklenirken bu yıl kurgusuna destek verdiğim ve danışmanlığını yaptığım bir roman, yılın en iyi romantik kurgusu seçildi. Derken elimin değdiği yerlerden güzel dönüşler başladı. Her biri şükürle dolu sevinç gözyaşıdır içimde… Hani hepimizin var olmasına neden olan bir yaşam amacı arayışı var ya benimki insanların yüreğine dokunmak ve kadınlara ışık olmak üzerine kurulu. Şimdi bunları kurgularımla ve yeni projelerle destekliyorum. Sizden ricam gelecekle ilgili hayaller kurmanız ve çocuklarınıza da kurdurmanız. Çünkü hayalleri olmayan bir insana kimse bir şey veremez. Sevgiler Elif Alim Geliştirici Editör/Yazar Yazar ve Ebeveyn Koçu-ICF Kurgu Danışmanı O bir duygusal okuryazar ve mikro ifade okur

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