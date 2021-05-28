2021 Duygu Asena Roman Ödülü’nün Sahibi Nermin Yıldırım Oldu

Türkiye’yi kadın hakları, özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak amacıyla 2007’den itibaren her yıl Doğan Kitap tarafından verilen Duygu Asena- Kadının Hala Adı Yok Roman Ödülü’nün bu seneki sahibi “Ev” romanı ile Nermin Yıldırım oldu.

Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Asuman Kafaoğlu Büke, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve Elif Tanrıyar’dan oluşan seçici kurul, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yaptığı online toplantıda Nermin Yıldırım’ın ‘Ev’ adlı eserini oy birliği ile ödüle değer gördü.

‘Yıldırım, Ev Romanı ile Kurgu ve Dildeki Maharetini Bir Üst Çıtaya Taşımıştır’

Jüri, ödül gerekçesinde: “İlk romanı Unutma Beni Apartmanı’ndan itibaren hikâyelerini kişisel ve toplumsal bellek ekseninde kuran Nermin Yıldırım, son romanı Ev’le edebiyattaki duruşunu koruyarak kurgu ve dildeki maharetini bir üst çıtaya taşımıştır. Yarattığı karakteriyle dikkat çeken Ev, roman kahramanın varoluş yolculuğunu tüm okurlar için empati kurabilecekleri bir serüvene dönüştüren başarılı bir roman. Yıldırım, kadın roman kahramanlarına yaptığı yoldaşlıkla onları toplumsal normlara sıkışmış halleriyle işlemenin aksine kahramanları aracılığıyla okura zorlanarak dahi olsa açacağı kapıları, gidecek yolları göstermekten çekinmiyor. Duygu Asena ismiyle yan yana gelmesinden mutluluk duyduğumuz Nermin Yıldırım’a, Türkçe edebiyata verdiği emeği için teşekkür ediyor, edebiyatıyla kadın olmanın her halini ele alarak yürüdüğü bu yolda Duygu Asena Roman Ödülü’nü oy birliği ile verdiğimizi açıklamaktan sevinç duyuyoruz” cümlelerine yer verdi.

‘Ödülün Manevi Değerini Ömür Boyu Taşıyacağım’

Nermin Yıldırım ise “Edebiyatı ve kız kardeşliği kendine ev bellemiş biri olarak, bu ödülün benim için manası çok büyük. Bu ödülün manevi karşılığını ömrüm boyunca kalbimde taşıyacağım ve ona layık olmaya çalışacağım.” “Bazen sesler kısılmış, umutlar azalmış, karanlık her yanı sarmış gibi görünebilir. Ama kitaplara, dayanışmaya, tünelin ucundaki o muazzam ışığa ve el ele yürüyerek muhakkak aydınlığa çıkacağımıza canı yürekten inanıyorum. İnanıyorum.” yorumunda bulunurken, ödülün maddi karşılığını şiddet gören kız kardeşleriyle dayanışmak için Mor Çatı Vakfı’na bağışladığını belirtti.