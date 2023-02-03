20 Kelimeyle Öykü Yarışmasının Sonuçları

Martı Dergisi olarak Instagram‘da seçtiğimiz fotoğrafın öyküsünü yazıyoruz dedik ve “20 kelimeyle öykü” yarışması düzenledik. Tamamını okumak için lütfen tıklayın hesabımıza bekliyoruz.

Editörlerimizin oylarıyla belirlenen yarışmanın sonuçlarını açıklıyor ve yazarlarını kutluyoruz.

Birinci Öykü: Dedemin alışkanlığıydı, babasına söyleyemediği her bir cümle için bir poşet asarmış duvara. Odasında, boğazındaki düğümleri sergilediğini gördüğümde gözyaşlarımı durduramadım…

(Son Satırım – Dilek Güney)

İkinci Öykü: Anı kumbarasında gününü öldürüyordu yine. Ara sıra yoklardı geçmişini. Her olayı saklamaya çalışanlardandı İsmail amca. Sahi babasının kalemi hangi poşetteydi?

(Beste Şahin)

Üçüncü Öykü: Yorgunum. Yıllardır istifliyorum yokluğunu. Üzerinde el izinin olmadığı son eşyayı da az önce kaldırıp, rafa astım. Kalan boşluklar artık senin.

(Esra Gürbüz)

Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Düzenli tekrarlanacak bu etkinliğe, öykü yazmayı seven herkesi bekliyoruz.

Belki aramızdaki gizli öykücü sensin kim bilir!..

Duyurular ve katılım için hesabımızı takip edebilirsiniz.

Martı Dergisi