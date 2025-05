19 Mayıs Ruhu: Atatürk Gibi Düşün

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen…” diye başlar o cümle. Ve hâlâ içimizi titretir.

Bir sabah düşünün. Karadeniz’in koyu maviliğinde ilerleyen bir vapur…

İçinde, bir milletin kaderini değiştirmek için yola çıkan bir adam…

1919’un 19 Mayıs sabahı, Samsun limanına yanaşan o gemi, yalnızca bir yolculuğun değil, bir uyanışın işaretidir.

Bu uyanış, bir ulusun “yeniden doğuş” hikâyesidir.

Ve her doğuş gibi, sancılı, kararlı, umutludur.

Çünkü bu hikâyede gençliğe güven vardır.

Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık meşalesini yakarken, gözünü geleceğe çevirmişti.

O geleceği gençliğin ellerine emanet etti.

19 Mayıs’ı, bir bayram olarak gençliğe armağan etmesi tesadüf değil, bilinçli bir mirastır.

Gençliğe Hitabe: Zamana Direnen Bir Çağrı

“Ey Türk istikbalinin evladı!” diye başlayan o eşsiz hitap, yalnızca bir öğüt değil; bir ruh, bir duruş, bir sorumluluktur.

Atatürk, bu toprakların gençlerini sadece yaşlarıyla değil, yürekleriyle tanımladı.

Zaman değişebilir, koşullar ağırlaşabilir, umut azalabilir… Ama bir şey değişmez:

“Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

Bu satırlar, sadece geçmişin değil, bugünün ve yarının gençliğine de yazılmıştır.

Çünkü her kuşak kendi 19 Mayıs’ını yaşar.

Her kuşak kendi mücadelelerini verir.

Ve her kuşak, bir diğerine “unutma” demek zorundadır.

Gençlik Ne Demektir?

Gençlik, sadece bir yaş aralığı değildir.

Bir inanç hâlidir.

Bir yolda yürümeyi seçmektir.

Sorgulamayı, öğrenmeyi, cesaretle konuşmayı bilmektir.

Ve en çok da; içindeki “ülkeyi ayağa kaldıran ışığı” korumaktır.

Bugün, çevremize baktığımızda umutsuzluk dalgalarıyla sarmalanmış gençler görüyoruz.

Ama unutmamalıyız ki; her genç, içindeki kıvılcımı hissettiği anda bir meşaleye dönüşebilir.

Bugünün Gençlerine

Bugün; teknolojinin, hızın, bilgi kirliliğinin ortasında yaşıyorsunuz.

Belki “benim sesim neyi değiştirir ki” diye düşünüyorsunuz.

Ama bilmelisiniz ki; bir insan bir ülkeyi, bir söz bir nesli, bir adım bir tarihi değiştirebilir.

Atatürk’ün size emanet ettiği o ruh, içinizde bir yerlerde hâlâ kıpırdıyor.

Bu sesi duyun.

Bu emanete sahip çıkın.

Ve lütfen unutmayın:

Gençlik bir bayrak yarışıdır. Ama bazen, bayrak yere düşmüşse, onu yerden kaldıracak olan sizsiniz.

Birlikte Hatırlayalım

Bu 19 Mayıs’ta, bir önerim var:

Gençliğe Hitabe’yi bir kez daha okuyun.

Ama bu kez, sadece gözlerinizle değil, yüreğinizle…

Satır satır, cümle cümle kendinize sorun:

“Ben bu çağrının neresindeyim?”

Ve o son cümlede durun:

“Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!”

İşte bu satır, sadece geçmişe değil; bugüne, size ve hepimize yazılmıştır.

Atatürk Gibi Düşün

Her kuşak kendi yolunu ararken, öncülere ihtiyaç duyar.

Atatürk, yalnızca bir lider değil, bir düşünce biçimidir.

Onun gibi düşünmek; bir unvanı değil, bir sorumluluğu taşımaktır.

🔹 Cesaretle düşün.

Çünkü o, en zor zamanda bile umutla yürüdü.

🔹 Sorgulayarak düşün.

Çünkü o, ezberleri bozdu; aklı ve bilimi pusula yaptı.

🔹 Geleceği görerek düşün.

Çünkü o, bir ulusu yeniden kurarken gençliğe inandı.

🔹 Toplum için düşün.

Çünkü o, “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” dedi.

Bugün sen de Atatürk gibi düşünebilir,

Kendine, çevrene ve ülkenin yarınlarına katkı sunabilirsin.

Sadece izlemekle kalma.

Sor, araştır, üret, paylaş…

Çünkü bu toprakların sana ihtiyacı var.

Ve unutma:

O’nun yolunda yürümek; sadece geçmişi anmak değil, geleceği inşa etmektir.

Sevgiyle,

Yasemin Sungur

