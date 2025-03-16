17-23 Mart Haftası Mutlaka

Çanakkale Zaferi’ninn 110. Yıldönümü Türkiye İş Bankası Müzesi’nde Anılıyor

İş Sanat, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın tarihinde de kritik bir yeri olan Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünü anlamlı ve kapsamlı bir programla anıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ve öngörülü hamlelerinin yön verdiği bu büyük zafer, 18 Mart Salı günü Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan “Çanakkale Geçilmez: 110. Yılında Zafer ve Anma” başlıklı programla bir kez daha hatırlanacak.

Tüm gün boyunca ücretsiz olarak düzenlenecek anma programı, çocukların tarih bilincini artırmak amacıyla hazırlanan madalya atölyeleri ile başlayacak. Bu atölyelerde okul grupları Çanakkale ruhunu hissederek kendi anı madalyalarını tasarlama fırsatı bulacak.

Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde düzenlenecek anma programında tüm etkinlikler ücretsiz olup programa katılım talebinizi tibm.atolye@issanat.com.tr e-posta adresi veya 0212 511 1804 no’lu telefon üzerinden iletebilirsiniz.

Program:

10.00 -14.00 Okul Gruplarına Madalya Atölyesi

14.30 “Çanakkale Türküleri” Konseri (Nebi Mirza Uğan & Özgün Tuncel)

15.00 “Cephe’den Mektuplar” Dinletisi (Murat Kapu & İsmail Sağır)

16.00 “Derinlerden Yansımalar” Belgesel Gösterimi

17.00 Yapımcı ve Yönetmen Savaş Karakaş ile Sohbet “110 Yılın Ardından Çanakkale Boğazı’nın Derinlikleri”

Müzede Meddah Sohbetleri

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox’a, Sunay Akın geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören “Müzede Bir Meddah” konuşmalarıyla Ramazan süresince yeniden konuk oldu Sunay Akın’ın hikâyelerle zenginleştirdiği, “Hilali Beklerken” başlıklı son sohbet 22 Mart Cumartesi 14.00’te düzenlenecek.

BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz.