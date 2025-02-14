14 Şubat: Sevginin ve Öykülerin Günü

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Yasemin Sungur
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14 Şubat… Kimi için çiçeklerin, kimi için hediyelerin, kimi için romantizmin günü… Ama benim için bugün, sevginin ve öykülerin günü!

Sevgi, anlatılmayı bekleyen en büyük hikâyedir. Bir bebeğin annesine ilk gülümseyişi, bir dostun yıllar sonra kapıyı çalması, bir öğretmenin öğrencisinin gözlerindeki ışığı fark etmesi… Her biri sevginin farklı bir anlatımıdır. Sevgi, büyük laflarla değil, küçük anlarla büyür.

Benim için sevgi;

📖 Yıllardır elden ele dolaşan, sayfalarında notlar bulunan bir kitapta,
🎶 Sabah uyanınca dinlenen bir şarkının satır aralarında,
☕ Sabah kahvesinin kokusunda,
✍️ Bir dostun yazdığı içten bir mektupta,
💬 Sohbetin en sıcak anında saklıdır.

Bugün, sevginin dile gelmesi için bir fırsat olabilir. Sevgiyi anlatmanın en güzel yolu, bir öykü anlatmaktır belki de… Çünkü her aşk, her dostluk, her vefa, bir öykü barındırır içinde.

Peki, sen bugün hangi hikâyeyi anlatacaksın?

📌 Bir sevdiğine, bir dostuna, bir kardeşine sevdiğini söyle…
📌 Okuduğun bir kitabın en sevdiğin cümlesini paylaş…
📌 Bir mektup yaz; belki bir dosta, belki kendine…
📌 En çok sevdiğin anını hatırla ve anlat…

14 Şubat… Sadece sevgililerin günü değil, tüm sevgi öykülerinin günü! 💛 Öyle ya da böyle, aşksız ve sevgisiz kalmamak dileğiyle. 🌹

Yasemin Sungur

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Yasemin Sungur
Yasemin Sungur
http://www.yaseminsungur.com
Yıllar önce okul dönemimin bittiğini söyleseler de ben hayatın tutkulu bir öğrencisi ve seçip aldıkları, özünden kattıkları ile sen izin verirsen ben bir rehber. Ben bir Özgür Martı. Ben bir düşleyen. Kanatlarım ile gelişime, paylaşıma ve değişime keyifle uçarım. İçimizde yaşayan gerçek Martı Jonathan’lara ulaşmak için MartiDergisi.Com’u uçurdum. Şimdi hep birlikte uçuyoruz. Kitapdaşlarımla birlikte Kitap ile Sohbet ederim ve onları İstanbul Oyuncak Müzesin de baş konuk olarak ağırlarım. Oyun oynamayı bırakmadım. Hayatı kelimeler ile anlatmayı, yazmayı ve onların büyüsüne kapılıp Yaz(ı) Kamplarımı keşfe dönüştürmeyi bilirim. Harekete Geçmeyenleri enerjimle uyandırırım. Sevgiyle nefes alıp, şiirle güne başlarım. Aşk ile Can oğlum ve Ceren kızımla, evrende hayat bir başka güzel. Şükür...
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