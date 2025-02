14 Şubat: Sevginin ve Öykülerin Günü

14 Şubat… Kimi için çiçeklerin, kimi için hediyelerin, kimi için romantizmin günü… Ama benim için bugün, sevginin ve öykülerin günü!

Sevgi, anlatılmayı bekleyen en büyük hikâyedir. Bir bebeğin annesine ilk gülümseyişi, bir dostun yıllar sonra kapıyı çalması, bir öğretmenin öğrencisinin gözlerindeki ışığı fark etmesi… Her biri sevginin farklı bir anlatımıdır. Sevgi, büyük laflarla değil, küçük anlarla büyür.

Benim için sevgi;

📖 Yıllardır elden ele dolaşan, sayfalarında notlar bulunan bir kitapta,

🎶 Sabah uyanınca dinlenen bir şarkının satır aralarında,

☕ Sabah kahvesinin kokusunda,

✍️ Bir dostun yazdığı içten bir mektupta,

💬 Sohbetin en sıcak anında saklıdır.

Bugün, sevginin dile gelmesi için bir fırsat olabilir. Sevgiyi anlatmanın en güzel yolu, bir öykü anlatmaktır belki de… Çünkü her aşk, her dostluk, her vefa, bir öykü barındırır içinde.

Peki, sen bugün hangi hikâyeyi anlatacaksın?

📌 Bir sevdiğine, bir dostuna, bir kardeşine sevdiğini söyle…

📌 Okuduğun bir kitabın en sevdiğin cümlesini paylaş…

📌 Bir mektup yaz; belki bir dosta, belki kendine…

📌 En çok sevdiğin anını hatırla ve anlat…

14 Şubat… Sadece sevgililerin günü değil, tüm sevgi öykülerinin günü! 💛 Öyle ya da böyle, aşksız ve sevgisiz kalmamak dileğiyle. 🌹

Yasemin Sungur