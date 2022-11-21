12.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde “Kurak Günler” Filmine Büyük İlgi

12.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Emin Alper’in yönettiği “Kurak Günler” İstanbul prömiyeri, izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

GAİN Medya ana sponsorluğunda düzenlenen 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Emin Alper’in yönettiği “Kurak Günler” İstanbul prömiyerini yaptı. Dünya prömiyeri 75. Cannes Film Festivali’nde gerçekleşen ve yönetmenin dördüncü uzun metrajlı filmi olan Kurak Günler, 9 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

Film gösterimi, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü, saat 19.00’da, Atlas 1948 Sineması’nda yönetmen Emin Alper’le beraber oyuncular Selahattin Paşalı, Selin Yeninci, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Eylül Ersöz, Nizam Namidar, Hatice Aslan ve film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği ve biletleri günler öncesinde tükenen gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı.

Emin Alper “Mücadele devam ediyor ve edecek”

12.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali soru cevap bölümünde bir izleyicinin filminizde; “Herkesin umut taşımasına rağmen dünyada adalet mekanizması değişmiyor mu demek istediniz?” sorusu üzerine filminin yönetmeni Emin Alper şunları söyledi: “Hepimiz bir şeyler yapacağız. Mücadele devam ediyor ve edecek demek istedik.” dedi.

Öğrenci bileti 7 TL

Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, Akm Yeşilçam Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda izlenebiliyor. 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30-13.30) seanslarında 10 TL, akşam (16.30-19.00-21.30) seanslarında 15 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 7 TL’ye bilet alabilecek.