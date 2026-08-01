10 Yıldır Devam Eden Kitap ile Sohbet Liderliği Sertifika Programı Bu Yıl İkinci Kez Açılıyor

On yıldır düzenlenen ve normal koşullarda yılda yalnızca bir kez açılan Kitap Kulübü Kurmak ve Kitap ile Sohbet Liderliği Sertifika Programı, yoğun talep üzerine 2026 yılında ikinci kez katılımcılarla buluşuyor. Gelişim Enstitüsü ve Martı Kitap Kulübü Kurucusu, Yasemin Sungur’un yürütücülüğündeki 20 haftalık çevrim içi program, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Yılda bir kez düzenlenen Kitap ile Sohbet Liderliği Sertifika Programı, gelen talepler üzerine 2026 yılında ikinci kez katılımcılarla buluşuyor. Gelişim Enstitüsü ve Martı Kitap kulübü kurucusu Yasemin Sungur’un yürütücülüğündeki 20 haftalık çevrim içi program, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Okurluktan sohbet liderliğine uzanan on yıllık yolculuk

Kitap Kulübü Kurmak ve Kitap ile Sohbet Liderliği Yapmak Atölyesi, on yıldır kitapların çevresinde düşünen, dinleyen, soru soran ve nitelikli sohbetler kuran liderler yetiştiriyor.

Normal koşullarda yılda bir kez açılan program, bu yıl gelen talepler üzerine ikinci kez düzenleniyor. Beş ay sürecek eğitim, pazartesi akşamları 20.30–23.00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Bir kitabı okumak kişisel bir deneyimdir. O kitabın çevresinde farklı düşünceleri, duyguları ve hayatları buluşturmak ise bilgi, hazırlık ve sohbet liderliği gerektirir.

Program; kendi kitap kulübünü kurmak, mevcut kulübünü geliştirmek, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve Kitap ile Sohbet Liderliği yapmak isteyen katılımcılara yönelik olarak hazırlandı.

Kitap kulübü kurmak kadar sürdürebilmek de önemli

Nitelikli bir kitap kulübü; okunan eseri konuşmanın ötesine geçerek düşünmeyi, dinlemeyi, anlamayı, soru sormayı ve farklı görüşlerle bir arada kalabilmeyi geliştirir.

Programda katılımcılar; kitap seçme ölçütlerinden edebî metin çözümlemesine, etkili sohbet soruları hazırlamaktan grup dinamiklerini yönetmeye kadar uzanan kapsamlı bir çalışma sürecinden geçecek.

Eğitim başlıkları arasında şunlar yer alıyor:

Kitap kulübü kurma ve sürdürülebilir bir yapı oluşturma

Nitelikli kitap seçme ölçütleri

Eleştirel ve derinlikli okuma

Edebî metni çözümleme

Etkili sohbet soruları hazırlama

Sohbet akışını ve süreyi yönetme

Katılımcılar arasında söz ve düşünce dengesi kurma

Farklı görüşlere alan açma

Zor katılımcılar ve beklenmedik durumlarla çalışma

Çevrim içi ve yüz yüze buluşmaları yönetme

Yıllık okuma programı hazırlama

Okuma topluluğu oluşturma ve geliştirme

Katılımcılar program boyunca kuramsal bilgilerin yanı sıra kitap incelemeleri, örnek sohbetler ve uygulamalı çalışmalarla kendi liderlik yöntemlerini geliştirecek. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

“Kitap kulübü, düşüncenin çoğaldığı bir gelişim alanıdır”

Programın yürütücüsü Yasemin Sungur, Kitap ile Sohbet yaklaşımını şu sözlerle anlatıyor:

“Kitap kulübü, aynı kitabı okuyup benzer düşünceleri tekrarlayan insanların masası değildir. İnsanın kendisini, başkasını ve hayatı farklı açılardan görmeyi öğrendiği canlı bir gelişim alanıdır. Kitap ile Sohbet Liderliği Programı’yla nitelikli sohbetler kuran, okuma kültürünü çevresine taşıyan ve yeni okuma topluluklarına öncülük eden liderlerin çoğalmasını istiyoruz.”

Yaklaşık 40 yıldır eğitim, gelişim, iletişim ve liderlik alanlarında çalışan Yasemin Sungur; 19 yıldır Martı Kitap Kulübü’nün, 26 yıldır Kitap ile Sohbet çalışmalarının liderliğini sürdürüyor. On yıldır devam eden Kitap ile Sohbet Liderliği Programı’yla da deneyimini yeni sohbet liderlerine aktarıyor.

Kimler katılabilir?

Program;

Kendi kitap kulübünü kurmak isteyenlere,

Var olan kitap kulübünü daha etkili yönetmeyi amaçlayanlara,

Okuma, yorumlama ve soru sorma becerilerini geliştirmek isteyenlere,

Kitaplar üzerinden nitelikli sohbetler yönetmek isteyenlere,

Okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayanlara,

Martı Kitap Kulübü organizasyonunda Kitap ile Sohbet Lideri olarak görev almak isteyenlere açıktır.

Program bilgileri

Başlangıç: 3 Ağustos 2026 Pazartesi

Süre: 20 hafta / 5 ay

Saat: 20.30–23.00

Uygulama: Zoom üzerinden çevrim içi

Yürütücü: Yasemin Sungur

Ayrıntılı bilgi ve başvuru: gelisimenstitusus.com

İletişim: [WhatsApp 0530 9757946 gelisimdeyiz@gmail.com ]