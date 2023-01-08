10 Kelimeyle Öykü Yazıyoruz -1

Yazar
Martı Dergisi
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Martı Dergisi olarak Instagram‘da seçtiğimiz fotoğrafın öyküsünü yazıyoruz dedik ve “10 Kelimeyle Öykü” yarışması düzenledik. Tamamını okumak için lütfen tıklayın hesabımıza bekliyoruz.

Editörlerimizin oylarıyla belirlenen öyküleri yayımlıyor, yazarlarını kutluyoruz.

Birinci Öykü:

Dövdüğün odunlarla tutuşturdum ölünü. Sıcaklığında ekmeğimi pişirdim, yedim. Yekvücuduz yeniden…

Erkan Damar

 

İkinci Öykü:

Bir şeyler fısıldıyordu yanan ateş. Geçmiş her zaman geçmez diyordu…

Beste Şahin

 

Üçüncü Öykü:

Sevgiyle ısınırdık biz. Ekmek kokusuyla muhabbetimiz mayalanır, huzur demlenirdi yüreğimizde…

Sibel Saçık

 

Katılan herkese teşekkür ediyoruz.  Her hafta tekrarlanacak bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz öykü yazmayı sevenleri.

Lütfen hesabımızı takip edin. Katılım için davet ediyoruz.

 

Martı Dergisi

 

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Martı Dergisi
http://www.martidergisi.com

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