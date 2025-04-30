1 MAYIS: Değişen Dünyada, Değişmeyen Değer Emek

Dünya değişiyor. Sınırlar dijitale taşınıyor, yapay zekâ üretimin bir parçası haline geliyor. Çalışma hayatı ofislerden bulut sistemlerine taşınıyor. Robotlar iş yapabiliyor ama düş kuramıyor. Otomasyon hızlanıyor ama vicdanı yok.

İşte tam da bu noktada, 1 Mayıs bize hatırlatıyor:

İnsana dair olanı – emeği, yaratıcılığı, dayanışmayı ve birlikte üretmenin gücünü.

Yeni İnsan Kim?

– Sadece bedeniyle değil, kalbi ve aklıyla üreten.

– Düşünerek, hissederek, dayanışarak emek veren.

– Kod yazan da, fabrika tezgâhında saatlerce ayakta duran da…

– Tarımı sürdüren, sınıfında çocuklara umut olan da…

Yeni dünyada emek artık yalnızca fiziksel değil;

duygusal, zihinsel, sosyal ve yaratıcı alanlarda da hayat buluyor.

Yeni Dünya Neyi Gerektiriyor?

– İş yerlerinde psikolojik güvenlik,

– Eşitlik ve adalet duygusunun her alanda var olması,

– Fabrikada güvenli koşullar, atölyede hakkaniyet,

– Dijital platformlarda fikrî emeğin korunması,

– Kadınların, gençlerin, yaşlıların ve göçmenlerin emeğinin görünür kılınması…

1 Mayıs artık sadece meydanlarda değil;

– Bant başında makinaya odaklanan gözlerde,

– Kod satırlarında fikir üreten zihinlerde,

– Tenceresinde çocuklara yemek pişiren ellerde,

– Kalem tutan öğretmen parmaklarında…

Dayanışma, sadece yan yana durmak değil, bir dünya hayalini birlikte taşımaktır.

Ve bu yeni çağda, emeğiyle iz bırakan herkesin günü:

– İşçi de, mühendis de, öğretmen de, çiftçi de.

– Bakım emeği veren de, tasarımcı da, girişimci de.

– Hayal kuran da, üreten de, paylaşan da…

Geleceğin daha adil, daha insanca olması için…

1 Mayıs, her gün yeniden hatırlanması gereken bir çağrıdır.

Emeğe, insana, birlikte üretmeye ve daha iyi bir yarına…

Kutlu olsun 1 Mayıs.