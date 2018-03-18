Zeytinyağlı Biber Dolması

“Dedemin İnsanları filminde kurulan sofralara, masaya konanlardan çok etrafında toplanan kişilerden dolayı özendim. Hele o bağ evindeki akşamlar… Konu komşu evde karınca kararınca çeşitler pişirip koyuyor sofraya. Sonunda da karpuz ve kavun oldu mu, ikram tamam.”

Dedemin İnsanları filmi hakkındaki yazımız için tıklayınız.

Dolma içi malzemeleri:

3 Türk kahvesi fincanı pirinç

7 büyük kuru soğan

¾ su bardağı zeytinyağı

4 orta boy domates

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı çam fıstığı

Yarım demet kıyılmış dereotu

½ çay kaşığı yenibahar

½ çay kaşığı karabiber

Tuz

Dolma malzemeleri:

800 gr dolmalık iri boy biber

¼ su bardağı zeytinyağı

1,5 su bardağı su

Yapılışı:

Çukur bir kâseye pirinçleri alıp üstünü kaplayacak kadar sıcak, ancak kaynar olmayan suyu dökün. Su soğuyunca pirinçleri duru suyu çıkana dek yıkayın, iyice süzülecek şekilde kenarda bekletin.

Kuru soğanların kabuklarını soyup ince, diş diş kıyın. ¾ su bardağı zeytinyağını derin tavaya alın, kızdırın. Altını kısın ve içine soğanları, çam fıstıklarını ve 1 silme yemek kaşığı tuzu koyup arada karıştırarak saydamlaşana dek -ki 15-20 dakikanızı alacaktır- pişirin.

Ardından soğanlara pirinçleri ekleyip 10 dakika kavurun. Bu arada 2 orta boy domatesin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın. Tavaya alın, kuş üzümlerini, dereotunu, yenibaharı, karabiberi ve azsa tuzunu ekleyin. Tüm malzemeyi harmanlayın ve 3-5 dakika daha pişirin.

Biberleri yıkayın, üzerlerinden kapak kesip sap ve çekirdeklerini çıkarın. Dolma içlerini doldurun, biberleri kuşana bir tencereye, açık tarafları üste gelecek şekilde yerleştirin. Kalan 2 domatesi dilimleyin, çekirdekli kısımlarını çıkarın. Biber dolmalarının üzerine dizerek kapak yapın. ¼ su bardağı zeytinyağını, 1,5 bardak suyu ve yarım yemek kaşığı tuzu bir kâsede karıştırın, dolmaların üzerine dökün.

Tenceredeki su kaynayana dek orta ateşte daha sonra kısık ateşte biberler ve iç malzemesi pişene kadar pişirin. Bu yaklaşık 35-40 dakikanızı alacaktır. Dolmaları soğuk olarak servis edin.