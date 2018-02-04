Zencefil Şurubu

Yazar
Aslı Balakın
-
0
21

Malzemeler:
1 adet orta boy kavanoz
kavanozun yarısını dolduracak kadar taze zencefil
1 limon (dilimlenmiş)
yeteri kadar bal

Hazırlanışı:
Zencefilin kabuklarını soyun ve incecik (jülyen doğrama) dilimleyin. Kavanoza yerleştirin ve limonları da ilave edin. Üzerine balı ekleyin. Kapağını sıkıca kapatın ve buzdolabına kaldırın.

Kullanırken; bir çay bardağına 1 dilim limon, zencefil şurubundan bir ya da iki yemek kaşığı koyun ve üzerine sıcak su ekleyerek karıştırıp için.

Sıcak olarak içtiğiniz gibi aynı miktardaki karışıma soğuk su ya da soda ekleyerek de içebilirsiniz.

Aslı Balakın


Yazılara Abone Olmak İsterseniz

E-Posta Adresinizi Yazın:




İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

Yorum Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here