Zamanı Kazanmak İçin Plan Yap

| tarafından

Zamanı etkili ve değerli kullanmayı bilen insanlar, aslında gelecek zamanda yaşamayı seven insanlardır.

Zaman planı yaparken işiniz ile birlikte arkadaşlıklarınızı, hobileriniz, sağlık düzeninizi, önemli günlerinizi ve hatta size mutlu eden şeyleri de yazın, planlayın. Aslında bu plan sizin gelecekte ne olmak istediğinizi gösteren bir sanat eseri tablosu gibi olacaktır. Siz ne kadar plana ve zamana sadık kalırsanız kendiniz için çizdiğiniz tablo o kadar değerli ve kıymetli olacaktır.

Peki zaman planı nasıl yapılır?

Yaşamınızdaki öncelikleri listeleyin.

Listeyi oluştururken işle ilgili, kitap okumakla ilgili, spor ile ilgili hatta sosyal yaşamla ilgili her şeyi yazın.

İlk defa yapacaksınız, haftalık plan yapmaya odaklanın. Öğrendikçe aylık plana doğru gelişim gösterirsiniz.

Yapacağınız etkinliği hangi gün, hangi saat yapacağınızı belirleyin.

Önce acil ve önemli olanları yerleştirin.

Planı cep telefonunuzdaki ajandaya ya da defter ajandaya yazabilirsiniz.

Uygulamadan önce değiştirmek istediğiniz yerleri tekrar gözden geçirin. Her şey yolundaysa artık planınız hazırdır.

Plana sadık kalmaya çalışın, uyamadığınız yerleri bir sonraki haftaya ekleyin. Her hafta planladığınız süreci bir duygu cümlesi ile tamamlayın. Yaptığınız planın amacını yüreğinizde hissedin. Yarınki hayallerinize kavuşmak için bugünden planlı yaşamanın önemini hep özümseyin.

Planlı yarınları sevgiyle kucaklayın.

Zeliha Dağhan