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Ressam Tülin Kaynak, “Yönelişler- Kâşifin Yolculuğu” adını verdiği 7. kişisel sergi ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde, 5 Eylül tarihinde açılacak olan sergi 14 Eylül tarihine kadar gezilebilecek.

Tülin Kaynak, sergiye 44 parçadan oluşan çalışmaları ile çıkacak. Evrenin bilinmeyenlerine renk ve fırça darbeleriyle dikkat çekmek isteyen sanatçının bir başka anlamlı davranışı ise serginin UNICEF yararına düzenlenmiş olması…

Serginin sanat danışmanlığını üstlenen Mine Küçük, “Tülin Kaynak ile bilinmeyene yapılan bir yolculuk” başlığı altında yayınladığı mesajda şunları söylüyor:

“Türk soyut resim sanatının önemli isimlerinden Tülin Kaynak’a göre evren bilinmeyenlerle dolu. Sanatçının bu düşüncesi onun duygu ve renk dolu resimlerinde hayat buluyor. Resimleri izleyiciyi adeta hipnotize ederek içine çekiyor ve kendi hayal dünyasında derin bir yolculuğa çıkarıyor. Hayal gücü insanlığı ileriye götüren en önemli unsurlardan biri. Çocukların hayal gücü ise kuşkusuz onların en zengin hazinesi. Bu bağlamda izleyiciye hayal dünyasının kapılarını açan sanatçının, UNICEF yararına bu sergiyi açması oldukça anlamlı ve değerli. Hayallerimizin gerçekleşmesi dileğiyle…”

Tülin Kaynak Hakkında

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Sevk ve İdare Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisans Programını bitirdi. Sağlık kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu.

Mehmet Güreli, Nilgün Sabar, Berna Kılıçoğlu, Selahattin Yıldırım atölyelerine devam etti ve Mehmet Güleryüz atölyesinde dört yıl sanat eğitimi aldı. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir. Halen resim çalışmalarına İstanbul Fenerbahçe’deki ve İzmir Çeşme’deki atölyelerinde devam etmektedir.

Kişisel sergiler:

Mayıs 2011

“Sonsuzluk”, Niş Sanat Galerisi, İstanbul

Mart 2013

Şirket-i Hayriye Sanat Galerisi, İstanbul

Nisan 2013

İkizler Antika ve Sanat Galerisi, Ankara

Haziran 2013

Divino Sanat Galerisi, Çeşme – İzmir

Kasım 2014

“Bilinmeyen”, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, İstanbul

Ekim 2015

“Sınırlarımızın Ötesinde”, Malaika Sanat Galerisi Odeon, Paris

Eylül 2017

‘Yönelişler – Kaşifin Yolculuğu’ Cumhuriyet Sanat Galerisi Taksim İstanbul

Ödül:

Gaziantep Valiliği’nin 2013 Uluslararası Mozaik yarışması ikincilik ödülü. Yarışmayı kazanan ilk üç eser, (birincisi İtalya’dan Guilio Menossi, ikincisi Türkiye’den Tülin Kaynak, üçüncüsü Kanada’dan Suzanne Spahi) 29 Ekim 2013 tarihinde Zeugma Mozaik Müzesi’ne yerleştirilmiştir.