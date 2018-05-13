Yoğurtlu Bisküvi

Malzemeler (20-22 bisküvi):

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

50 gr yumuşak margarin

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı bitkisel yağ

Yapılışı:

Margarin ve yoğurdun oda sıcaklığında olmasını sağlayın. Geniş çukur bir kaba 2,5 su bardağı unu, karbonatı ve kabartma tozunu eleyin. Tuzu da ilave ettikten sonra kuru malzemeleri elinizle karıştırın.

Margarin ve yoğurdu da ekledikten sonra hamur yoğurmaya başlayın. Elinize yapışmayan bir hamur olması için gerekiyorsa biraz miktar daha un ekleyebilirsiniz. Hamurun üstüne kuru bir bez örterek 10 dakika dinlenmeye alın.

Mutfak tezgahına kalan unun bir bölümünü serpin. Hamurun yarısını top yapıp merdane yardımıyla yaklaşık yarım cm inceliğinde açın. Su bardağının ağzını hamura bastırarak yuvarlak bisküviler çıkarın. Kalan hamura da aynı işlemi uygulayın.

Bitkisel yağı yaklaşık bir karış enindeki tavaya dökün ve kızdırın. Ateşi orta derecede ayarlayıp bisküvileri kızartın. Pişenleri kağıt havlu serdiğiniz tabağa alarak fazla yağlarını süzdürün.