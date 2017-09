Yeniyi Seveceğiz Eskiyi Unutturduğu İçin

| tarafından

Yeni…

Eş anlamlısı: Bilinmeyen, tanınmayan

Zıt anlamlısı: Eski

Yeni bir güne uyandım. Zihnimde, ilk uyandığım anda yeni bir düşünce yoktu. Dün akşamdan kalanları ise sabah uyandığımda yeniden düşündüm. Yeni bir duygu, düşünce, his yaratıyor muydu bende dünden kalanlar? Evet dedim yeni bir şey var, dünkü düşündüğüm, etkilendiğim kadar büyük değil artık onlar…. Yeni bir güne başlarken yeni bir haber okudum. Yeniden hayatı düşündüren bir haberdi eskilerinden farklı olarak. Yeni bir paylaşım okudum eski arkadaşımdan, yeni bir başlangıca yol aldığını yazıyordu bizlere. Yeniler, bilinmeyene açılan kapılar, tanınmayan ile buluşturan yollar. Eskiden sıkışmışlığın, bıkmışlığın soluksuzluğuna derman olan yeni yaratımlar, yeniyi arayışlar, yeniye koşmalar.

Yeni bir şey söylemeyeceğim ben de bu yazımda aslında. Bildiklerinizi, bildiklerimizi sadece yeniden yorumlayacağım. Eski bildiklerimizi yeniden düşünmenize doğru belki sizi biraz rahatsız edeceğim belki de “hah işte buydu aradığım” dedirteceğim, yeni bir seçenek de olduğunda, onu eskilerime ekleyeceğim. Düşünüyorum da; bedenimiz, beynimiz, ruhumuz, duygularımız bizimle çoğu zaman nasıl da eğlenerek oyun oynuyorlar. Aslında biz de, bu oyunda eğlenmeyi unuttuğumuz ilk gün başlıyoruz mızırdanmaya. Yine mi aynı şeyler, yine mi aynı insanlar, yine mi aynı kaygılar diye… Oysa oyun oynamayı yeniden hatırlasak, yeni bir oyun kurgulasak o zaman aynı olanlar değişecek, bizde yeni fikirler uyandıracak, oyunumuza yeni insanlar dahil olacak, belki de yeni bir yerde bu oyunu devam ettireceğiz, o zaman yeni kıyafetler de gerekecek bu oyundaki yeni rollerimiz için. Yeni sözcükler, yeni taklitler deneyeceğiz daha da dikkat çekip bu oyunu diğer arkadaşlarımızın yeniden bizimle oynamasını sağlatmamız için.

Yeniyi seveceğiz, eskiyi unutturduğu için.

Yeni kelimesini gözlerim kapalı düşündüğümde, zihnimi akışa bıraktığımda ilk gelen kelimeler, yer, heyecan, elbise, kalem, rengarenk, güneş, doğa, kitap, dostlar, kahkahalar, deniz manzarası, klavyem, telefonum, yazmak, sözcükler, araba, yollar, yeni paylaşımlar… Yeniyi çok seviyorum. Yeni olanı doya doya kullanmayı, onu yaşamayı çok seviyorum. Yeni olanın bana vereceğini, almam gerekeni almayı vermem gerekeni bırakmayı seviyorum. Yeniden doğuyorum, yeniden fark ediyorum, yeniden başlıyorum.

Eski bu kadar da kötü mü, olmamalı değil mi? Ona saygıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Öncesinde bunu hakkıyla yapar mıydım? Bence yapamazdım, içinde üzüntülerimi, söyleyemediklerimi, yaşamadığım neşemi, sevgimi, bölüm pörçük öfkemi, hayallerimi de bırakır, hem bırakır hem taşırdım. Yeniye kalan yer az olunca da onun da tadını doya doya yaşayamazdım. Şimdi tamam mısın dersen, tamamız dediğimiz gün başa döneriz derim. Düne göre ise daha iyi olduğumu söyleyebilirim.

Şimdi önemli, şimdi gerçek, şimdi benim. Şimdi bu yeniyi görüyorum, yaşıyorum, anlamaya, fark etmeye özen gösteriyorum. Yenilerimi çoğalttıkça eskiler de dönüşüyor, o zaman da bu tamamen bir ayrılık, kopuş değil de yeniden buluşma oluyor. Yenilerimi seçerken, ki artık hayat benim seçimlerimden ibaret bunu biliyorum… Kararlarımı, eskiyi kalbime alarak, onu sevgiyle kabul ederek, bana vereceklerini bazen zorlanarak da olsa alarak, veriyorum. Onları kalbime aldığımda, kabul ettiğimde, hepsi bir bir ellerimde sevgiyle oluşmuş yepyeni tohumlara dönüşüyorlar, yeni bir gözle, hayranlıkla izliyorum bu yenilenmeyi, yenilenmemi, yenilenmemizi. Her nefesimde yenilenen bedenime sevgiyle sarılıyorum. Her göz kırpışımda yenilenen gözlerime minnetle teşekkürlerimi sunuyorum. Gördüğüm yeni güne yine yeniden şükrediyorum.

Yeni bir hayat ancak yeni bir karar ile oluyor. Yeni bir karar ise yeni seçimleri doğuruyor. Yeni bir başlangıç , başlarda biraz bilinmezlik, biraz güvensizlik, bolca merak, heyecan, keşif, biraz biraz hayal kırıklığı, yeni bir düşünce, duygu, davranış şekli, yeniden ayağa kalkma metodu, yeniden hadi başla diyen dostların varlığı ile yeni senle eski seni yeniden buluşturuyor.

Yaşam her saniye yeni bir başlangıç, her başarın ve her başarısızlığın ise sadece bir nokta. Noktadan sonra gelecek BÜYÜK HARF misali başlamanın gücüyle, kararlılığıyla, arkasında bıraktıklarının anlamı ve önemi ile YENİ BİR HAYAT yine senin ellerinde…

Mari C. Pektezol

Dönüşüm Ustası®, Eğitmen, Enerjist @maricamgoz @marinin_evi