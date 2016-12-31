Yeni Yıl Dilekleri, Düşlerimiz

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Her yılbaşı başlangıçlar için mükemmel bir şans…

31 Aralık saat 23.59, heyecan dorukta. Yepyeni bir bebek doğacak bir dakika sonra.

Adı, Umut…

Kalbi ile dinlesin ve kalbi ile konuşsun bu bebek. İnancının tam olduğu kocaman düşleri olsun, kendine çok iyi davransın; yemeğini, bilgisini, kitabını hep paylaşsın; koşulsuz sevsin, insanları da doğayı da, hayvanları da… Çimlerde çıplak ayak dolaşsın, toprak kokusunu içine çeksin, denizde taş sektirsin ve öyle bir gülsün ki yüzünde güneş doğsun, ışık saçsın etrafına… 2016 ya inat…

Arzu Savaş

Umut Bulaşıcı Olsun!

Dünyada, ülkemizde, kişisel hayatımızda çok zor geçen bir yılı geride bırakıyoruz. Acıları, üzüntüleri ve karşı karşıya kaldığımız kötü olayları elbette unutmayacağız. Yapılanları bağışlamayacağız. Fakat tüm bu kötü olayları da omuzlarımıza yükleyip, yeni başlangıçları müjdeleyen yeni yıla da taşımayacağız.

En çok korktuğum “umudu” kaybetme. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz! Karanlığın bitip güneşle birlikte yeni günün başlaması gibi biz de yeni yıla yeni umutlarla girelim. Cesur olalım, yılmayalım. Umudumuzu çevremize bulaştıralım. Umut bulaşıcı olsun…

Nasıl yapacağımıza gelince; ne yapıyorsak onu en iyi şekilde yapalım, merak edelim, okuyalım, sorgulayalım, bilgiyle hareket edip kendimizi yenileyelim, geliştirelim, değişime izin verelim.

Savaşsız; iyiliğin, merhametin, vicdanın tekrar hatırlandığı; kayıpsız, güzelliklerin olduğu; anlamlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu yıllar… Sevgiyle,

Alev Türkkan

Yılbaşı dediğimiz nedir ki sadece biten 365 günün yerini yeni bir güne ve başlayan bir yıla bırakmasıdır. Bizim için farkı ise; gelecek olana iyi dileklerimizi ve umudumuzu bağlamamızdır.

Bitti dediğinizde yenisi başlar. Olmaz dediğinizde hayat akmaya devam eder başka bir şey gelişir ve olur.

İyilik, sağlık, mutluluk, neşe, bol para ve huzur dileriz.

İyilik, iyilik halimizin sürekliliği ile oluşur.

Sağlık, vücudumuzu iyi dinlememiz ve onun için yapmamız gerekenleri yapmakla mümkün.

Mutluluk, kendimizi koşullandırmadan anın tadına vararak mümkün.

Neşe, ne zaman istersen seninle.

Bol para, bolunu bilmem ama para çalışmakla mümkün.

Huzur, hissettiğin anda seninle.

‘Allahım bu soğukta dışarıdaki insanlara yardım et ‘ diye kombisi 40 derecede yanan bir evden dua etmek vicdanımızı ferahlatıyorsa olsun varsın bu duaya devam edelim.

Sadece dua etmek dışarıdaki insanları ısıtmıyor.

Dilediğimiz onca şeyi her sene dilemeye devam edelim.

Bir gün gelir belki bir mucize olur ve tüm insanlık bir anda iyiliğe kavuşur ne dersiniz?

Dileğim; elimizden gelen tüm iyiliklere sahip çıkarak gerçekleştirebileceğimiz ve yaşanan kötülüklere neden olanlara söylenmeyi bırakıp kişisel potansiyelimizle mücadele edebileceğimizi bildiğimiz ve herşeyden önemlisi yaptığımız iyiliğin kimin için yaptığımızın bilincinde olduğumuz yeni bir yıl dilerim.

Önemli Not: ‘iyilik bilinci’ önemli bir kavram. Belli insani duygularımızın çıkar çevreleri tarafından sömürülmesine izin vermemek önemli. İyiliğimizin değerini bilelim ve bu değeri doğru yerlerde kullanalım. Dikkatli olalım.

Didem Yeşim Pektok

“Bir yıl düşlüyorum, yıllarca devam edecek. Düşümde, etik değerlere sahip, ahlaklı politikacılar ve yöneticiler var, ülkemde dürüst oylarla gelmiş. Doğaya ve insana, sanatçıya ve sanata saygı duyan vicdanlı sevgi dolu bireyler yetiştiren ebeveynler ve okullar var bu düşümde. Ve birde mutlu sağlıklı çocuklar var o okulların bahçesinde oynayan. Düş kurmaya ve düş’ümde kalmaya devam ediyorum sevgi ve barış dolu bir dünya için.”

Hüma Oktay

Bizi mutlu edebilecek şeylerle iç içe yaşıyoruz aslında; ihtiyacımız olan tek şey etrafımızdakilerin farkına varmak.

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Nice mutlu yıllara.

Oktay Valunya

2017”de İlk önce 2016 diye bir yıl olduğunu hatırlamamak istiyorum. Eternal Sunshine of The Spotless Mind gerçek olsun mesela.

Bazı kavramların tanımının, değiştiğini hayal ediyorum. Hayat bir kavga olmaktan çıkmış, güzel anıların toplamı olarak ifade edilir olmuş örneğin. Akıl her durumda üstün olmuş, barış artık bir dilek olmaktan öteye geçmiş gerçekleşmiş, dünyaya iyilik hakim olmuş… 2017 de kendim ve ailem için ne istiyorsam, tüm insanlar için de onu diliyorum. Herkes iyi değilken, iyi olmanın hiç keyfi yok.

Moonlight Sonata dinlemek kadar keyifli olsun 2017…

Lale Celepoğlu

2017 de öncelikle kendim, etrafımdaki çemberde yer alanlara ve ülkem insanlarına sevginin hakim olduğu bir ortam düşlüyorum. Çünkü sevgi varsa korkunun da acının da üstesinden gelineceğine inanıyorum. Bu nedenle de Halil Cibran ‘Ermiş’ ten

“Sevgi hiçbir şey sunmaz, sadece kendisini, hiçbir şey kabul etmez, kendinden olandan gayri…

Sevgi sahip çıkmaz, sahiplenilmez de; çünkü sevgi, sevgi için yeterlidir, tümüyle sevdiğinizde, ‘Tanrı benim kalbimde’, yerine, şöyle deyin, ‘Ben kalbindeyim Tanrı’nın…’

Ve sanmayın yön verebilirsiniz sevginin akışına, çünkü sevgi, yolunu kendi çizer, sizi değer bulduğunda…

Sevgi bir şey istemez, tamamlanmaktan başka…

Fakat seviyorsanız ve ihtiyaçların arzuları varsa, bırakın bunlar sizin de arzularınız olsun…

…

Şafak vakti kanatlanmış bir gönülle uyanmak, ve bir sevgi gününe daha, teşekkürle uzanmak…

Sessizce çekilmek öğle vakti, sevginin vecdini duymak, akşamın çöküşüyle de, eve huzurla dönmek…

Ve uyumak, kalbinde sevgiyle bir dua, ve dudaklarında bir şükür şarkısıyla…”

Ayşe Zeliha Yılmaz

UMUŞ

“Bütün iyi kitapların sonunda

bütün gündüzlerin,

bütün gecelerin sonunda

meltemi senden esen

soluğu sende olan,

yeni bir başlangıç vardır…”

“Umut” için “Umuş” demiş ya Edip Cansever, yüzümde kocaman bir gülümseme. Ne yaratıcı. Daha bir ısındım, daha bir sevecen yaptı beni bu kelime.

Umuş diyeceğim ben de bundan böyle, yaşamak icap eder herşeye rağmen; içimizdeki aydınlık kısımda kalabilmek, “iyi”ye inanmak, sevmek icap eder dostum, her bir şeyi hem de, öyle zamanım yok gibisinden değil, doya doya, birbirimizi sanki her seferinde son defa görüyormuşçasına. Yaşamı kutsamak gerek, karanlığa rağmen başucumuzda…

Bol kitaplı bir yıl diliyorum, umuş yüreğinizden, tebessüm yüzünüzden eksik olmasın.

Şeyda Bodur

Bir çok olayın yaşandığı bir yılı geride bırakırken, tüm olayların ötesine bakmak, bakış açımızı değiştirecektir. Evrende her şey bir bütünde toplanır. Parçalar bize eksik gibi gözükebilir ancak parçalar bütünlüğe bir zarar vermez. Bedenimiz ve zihnimiz de, bütünün bir parçası olduğundan, yapabileceğimiz ancak kendi evimizin önünü süpürmek olacaktır. Unutmayalım ki, dış dünya bizlerin iç dünyasının yansımasıdır.

Yeni yılda, hedefler, varsayımlar, endişeler yerine anda kalıp, sevgi ile yaratıcı tarafımızın faaliyette olmasına izin verelim. Sevgilerimle.

Deniz Öztaş

Yine bir yılı geride bıraktık, hatıralarımızda son yaşadığımız yıl en canlı olarak yer alıyor her zaman. Yaşadığımız anılar tek tek gözümüzden geçiyor, özellikle bizi üzen yaralayan kötü anılar tekrar canımızı yakarak kendini hatırlatıyor. Dileklerimiz her şeyin en iyisini yaşamak. Geniş bakış açısı ile dileklerimizi sıralıyoruz.

İnandığım neyi yaşamak istiyorsam, sadece onun için yaşamak. Her dileğimi düşümün içinde detaylandırmak. Düşüme engel olacak tek bir kırıntıyı bile içeri almamak.

Stefano D’Anna, Tanrılar Okulu kitabında şöyle der;

“Dünyaya bir yanıt verebilmen için sen kendin çözüm olmalısın. Oluşun parlak ışığı içinde samimiyete, sadeliğe ve hafifliğe ulaş.

Eğer yukarıdan ‘oyun’a bakabilirsen, hattın diğer ucunda dünyanın sana tüm şükranlarını ve sadakatini sunduğunu keşfedeceksin. Sonra bir gün bir insanın gerçek işinin, hatta tek işinin dünyayı onarmak olduğunu bulacaksın.”

Bugün olduğu gibi yarın da sadece senin nelere emek verip çoğaltıp, paylaşacağınla ilgili güzel insan, kendini kullan, hayatının sorumluluğunu al ve neler yaşamak istiyorsan onlara odaklan.

Fark et, merak et, öğren, yap, geliştir, hisset ve paylaş. Sonra kaldığın yerden tekrar başla…

Güzel bir dünya düşlüyorum, adil, özgür, sevgiyi paylaşan, iyi niyetle harekete geçen, birbirine saygılı, farklı olanı farkıyla kabul eden insanların olduğu bir dünya. Bir düşünsenize tüm insanların bu düşü düşlediğini? İşte o zaman güzel bir dünyada yaşayacağız hep birlikte.

Düşleyelim her birlikte… Sevgiyle,

Yasemin Sungur