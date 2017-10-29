Yeni Kitap Sezonunda Internet Satışları Arttı

Kitap sezonu açılmasıyla birlikte internette satışlar yüzde 135 oranında arttı.

Yepyeni kitapların rafları süslemeye başladığı sonbaharın gelişiyle internetten kitap satışları da zirveye çıktı. Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor’un verilerine göre, kitap satışları ekim ayında bir önceki aya kıyasla adet bazında yüzde 135 oranında arttı. GittiGidiyor’da bu dönemde en çok satılan kitap Dan Brown’ın Başlangıç isimli eseri olurken, yıl boyunca en çok satılan kitaplar arasında ise ilk sıranın sahibi Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna’sı oldu.

Sonbahar, soğuyan havalarda sıcacık evinde veya keyifli bir mekânda kitap okumanın tadını çıkarmak isteyenlerin sayısının yükseldiği bir dönem olmasıyla dikkat çekiyor. Yepyeni eserlerin birbiri ardına satışa çıktığı ve adeta kitap sezonunun açıldığı ekim ayında, internetten yapılan kitap satışlarında da gözle görülür oranda bir artış yaşanıyor.



En çok akşam saatlerinde kitap alışverişi yapıyoruz

Ayda 60 milyon ziyaret alan ve yaklaşık 19 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan Türkiye’nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor’un satış verileri, bu artışı çarpıcı bir rakamla ortaya koydu. GittiGidiyor’un verilerine göre, kitap satışlarında ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 135 artış meydana geldi. 2016’da da benzer bir tablo gözlenmiş ve aynı dönemde GittiGidiyor’da kitap satışları yüzde 130 artmıştı. GittiGidiyor’da en çok kitap alan okuyucuların yaş aralığı yüzde 19,3’lük payla 31-35 yaş aralığı olarak açıklandı. Bu kitleyi yüzde 18,4 ile 36-40, yüzde 15,6 ile 41-45, yüzde 15,0 ile 26-30, yüzde 13,7 ile 18-25, yüzde 9,6 ile 46-50 ve yüzde 8,4 ile 50 yaş ve üzeri okuyucular takip ediyor. En çok kitap alımının yapıldığı ilk üç şehir İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralanırken, kitapseverlerin en çok alışveriş yaptığı saat ise; günün telaşının bittiği ve dinlenme evresinin başladığı akşam saatlerinden 21.00 olarak dikkat çekiyor.

Trend listesinin ilk sırasında Başlangıç var

GittiGidiyor verilerine göre bu ekimde satışı en çok artan ve trend haline gelen ilk beş kitap şöyle sıralanıyor: Başlangıç-Dan Brown, Elia ile Yolculuk-Zülfü Livaneli, Dürtme– Richard H. Thaler/Cass R. Sunstein, Tarihi Hoşça Kal Lokantası– Şermin Yaşar ve 4 3 2 1-Paul Auster.

GittiGidiyor’da yılın ilk 10 ayı boyunca en çok satılan ilk beş kitap listesinin ilk sırasında Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonnakitabı yer alırken, onu George Orwell’in 1984‘ü, yine Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf‘u, Akilah Azra Kohen’in Aeden‘i ve Stefan Zweig’in Olağanüstü Bir Gece‘si takip ediyor.

Kadınlar roman, erkekler tarihi kitap okuyor

GittiGidiyor’un 19-23 Ekim tarihleri arasında Poltio ile düzenlediği ve toplamda 2268 kişinin oy kullandığı anket de Türkiye’de kitapseverlerin tercihlerine ışık tutuyor. Ankette yöneltilen “En çok hangi tür kitaplar okursunuz?” sorusuna kadınların yüzde 28’i “Yabancı roman” yanıtı verirken, erkeklerin ise yüzde 30’u ise tarih kitapları okumayı sevdiğini belirtti. Kadınların ikinci tercihi yüzde 23 ile yerli roman olurken üçüncü sırada yüzde 12 ile tarih kitapları geldi. Erkeklerin sıralamasında ise yabancı roman ve bilim kurgu kitapları yüzde 14 pay alırken, üçüncülüğü de yüzde 10 payla yerli roman ve polisiye türleri paylaştı.

“Çocuğuma ilk okutacağım kitap Küçük Prens”

“Çocuğunuza ilk okutacağınız kitap hangisidir?” sorusunu yanıtlayanların yüzde 30’u “Küçük Prens” cevabı verirken, Küçük Prens‘i yüzde 19 ile Cin Ali serisi, yüzde 15 ile Şeker Portakalı, yüzde 11 ile Seksen Günde Devriâlem ve yüzde 7 ile Robinson Crusoe izledi.

Türk yazarlar arasında en çok Yaşar Kemal seviliyor

Katılımcıların en çok sevdiği ilk beş Türk yazar arasında ilk sırayı yüzde 34 oy oranı ile Yaşar Kemal alırken, onu yüzde 16 ile Sabahattin Ali, yüzde 13 ile Zülfü Livaneli, yüzde 10 ile Elif Şafak ve yüzde 8 ile Ayşe Kulin takip ediyor. Katılımcıların en çok sevdiği yabancı yazar ise yüzde 25 oy oranıyla Dan Brown olurken, Brown’ı yüzde 22 ile Stephen King, yüzde 20 ile George Orwell, yüzde 12 ile Jules Verne ve yüzde 10 ile Paulo Coelho izliyor.

Ankete katılanların “Son zamanlarda en çok beğendiğiniz kitap hangisi?” sorusuna verdiği yanıtlar ise GittiGidiyor verileriyle paralellik gösteriyor. Yüzde 29 ile Dan Brown’ın Başlangıç kitabı ilk sırayı alırken, bu eseri yüzde 24 ile Zülfü Livaneli’nin Elia ile Yolculuk‘u, yüzde 19 ile Stefan Zweig’in Olağanüstü Bir Gece‘si, yüzde 15 ile Akilah Azra Kohen’in Aeden‘i ve yüzde 6 ile Ece Temelkuran’ın İyilik Güzellik‘i takip ediyor.

Katılımcıların hem kitabını okuyup hem filmini izledikleri eserler arasında en beğendikleri ise sırasıyla şöyle sıralanıyor: Alacakaranlık, Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Da Vinci Şifresi, Açlık Oyunları.

GittiGidiyor hakkında

2001 yılında kurulan ve 16 yıllık geçmişiyle Türkiye’de e-ticaretin öncü pazaryeri olan GittiGidiyor, 2011 yılında global e-ticaret devi eBay’in çatısı altına girdikten sonra sektördeki lider konumunu daha da güçlendirdi. Aylık ortalama 60 milyon ziyaret, yaklaşık 19 milyon kayıtlı üyesiyle Türkiye’nin en çok tercih edilen alışveriş sitesi olan GittiGidiyor1, avantajlı fiyatlarla milyonlarca ürüne ev sahipliği yapan; bireysel satıcılar, KOBİ ve büyük işletmelerin mağaza açıp işlerini büyüttüğü güvenli bir alışveriş platformudur. 50’den fazla kategoride 15 milyondan fazla ürün çeşidiyle farklılaşan GittiGidiyor, ödemeleri %100 güvence altına alan ödeme-onay sistemi “Sıfır Risk” kullanır. Yaklaşık her saniyede 1 ürünün satıldığı site, 5 milyon kez indirilen mobil uygulamalarıyla ve mobil cihazlara uyumlu alışveriş ekranlarıyla trafiğinin %64’ünü mobilden almaktadır. www.gittigidiyor.com/cadde sayfası ile stil sahibi bir yaşam için öneriler ve uzman editörler tarafından hazırlanan özel içerik platformu blog.gittigidiyor.com ile alışverişte rehber olacak içerikler sunan GittiGidiyor, ulusal ve uluslararası alanda önemli e-ticaret ödülleriyle başarılarını taçlandırmaya devam ediyor. www.gittigidiyor.com