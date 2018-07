Yazmak, Ama Neden, Ama Nasıl?

Yazıyorum, çünkü kelimelerin kağıda bıraktığı izi seviyorum, anlamlar canlanıyor sanki o izlerde, kanatlanıyor ve tekrar yüreğime konuyor.

Kitap okumak en sevdiğim eylemim. Her yerde okurum. Gördüğüm! her yazıyı okurum. Okuduklarımdan anlatmayı severim. Okuduğum kitap hakkında konuşma isteğim ile başladığım “Kitap ile Sohbet” 10.sezonu bitirdi. Biz 10 yıldır, her Salı buluşuyoruz ve kitaplar ile sohbet ediyoruz, anlatıyoruz, paylaşıyoruz. 5 yıldır Pazartesi akşamları da buluşuyoruz, bir Pazartesi grubumuz da var. Bu yıl İzmir’de bir grubumuz daha var, her Perşembe Beril Erbil liderliğinde buluşuyorlar. Martı Kitap Kulübü büyüyor.

“Okumak, bir insanı doldurur; konuşmak onu hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır…” demiş Francis Bacon.

Yazıyorum… Yazıyorum, çünkü anlatmak yetmiyor!

En sevdiğim bir diğer eylem yazmak, öğrendiğim günden beri yazıyorum. Sahi ne zaman öğrendim ben yazmayı? Yazıyorum, çünkü kelimelerin kağıda bıraktığı izi seviyorum, anlamlar canlanıyor sanki o izlerde, kanatlanıyor ve tekrar yüreğime konuyor. Yazıyorum, zihnimde neler biriktirmişim görmek için, okumak için yazıyorum. Yazarken yaşıyorum, derin nefesler alıyorum. Yazarken büyüyorum, evrenin derinliğine sızıyorum. Yazarken çocuk oluyorum, kuş oluyor bulutlara konuyor, balık oluyor denizin dalgalarına karışıyorum…Yazıyorum, düşlerim gerçeklerim olsun diye…

Deneme, deneyim, şiir, eleştiri yazıyorum. Hikaye yazıyorum. Yazmak ve paylaşmak aşkımla başladığım online Martı Dergisinin yayın yönetmenliğini yapıyorum. Pek çok gönüllü yazar ile 8 yıldır sürüyor şu anda okuduğunuz blog dergi MartiDergisi.com

Biyografik bir kitap yazdım. Tam 2 yıl sürdü, dinledim, anladım ve yazdım. Belki bir gün yayınlanır. Mesleğimle ilgili deneyimlerimi sürekli yazmaya devam ediyorum.

İlk “Yaz(ı) Kampı” fikri kitap ile sohbet buluşmalarından birinde çıktı. Orhan Pamuk’un Kar romanı izinde yaptığımız Kars gezimizde olgunlaştı. Yazmak için bir araya gelelim dedik, yazmak okumanın en yakın arkadaşı, kitap arkadaşlığımızı yazı arkadaşlığına dönüştürelim dedik. Biliyoruz, yazmak aslında tek başına olmayı gerektiriyor. Aynı zamanda, yazmak için zaman ayırmak, odaklanmak, bu eylemi yaşamak gerekiyor. İşte biz bu eylemde oluyoruz yazı kampında.

İlk kampımız ‘Kadınca Yazmak’ teması ile gerçekleşti. Sevgili Latife Tekin’in kurucusu olduğu Gümüşlük Akademi‘de yaptık. İlk çalışmamızın adını da birlikte koyduk. Kadınca kelimesi hayatıma örnek aldığım kadın yazar, rahmetli Duygu Asena’nın yayın yönetmeni olduğu ülkemizin en önemli dergisi ile girmişti. Bir zamanlar kadınları bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda en önemli dergi idi, aynı dokuyu taşıyan bir dergi yok şimdilerde. İşte biz de kadınca hallerimizi yazmak için buluştuk farklı yaş ve deneyimdeki kadınlarla, hayatın farklı renklerinde, farklı zaman çizgisinde, farklı duygular ile birlikte aktık. Geçen yıl gerçekleşen kampta kendimize daha çok odaklandık, katılanların hepsi kadındı yine. Çalışmamıza erkekler de katılabilir. Çağırıyorum…

“Yazmak, aynı zamanda susmak, söylememek, sesini kesmek demektir, gürültüsüz haykırmaktır.” -Marguerite Duras

Şimdi İstanbul’da 25 Temmuz Çarşamba başlıyoruz. Umuyorum, edebiyatın gücünü ve keyfini hep yanımızda hissederiz, okumanın, okuduklarımız hakkında konuşmanın ve yazmanın sihrini yaşarız kamp boyunca. Kendimizi daha iyi tanıdığımız, farkındalıkla sevdiğimiz, duygularımızı özgürce kağıtlara ve doğaya bıraktığımız bir kamp olsun. Eylül’de Gümüşlük Akademi’de devam edeceğiz.

Sevgiyle, kitaplarla, içinizden akan kelimelerin anlamında kalın…

Katılın aramıza “KİTAP ile SOHBET” Martı Kitap Kulübü

Yasemin Sungur / #HayatÖğrencisi