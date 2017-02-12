Yazar ile Sohbet’te Sedef Kabaş ve Muazzez İlmiye Çığ Hakkındaki Kitabı

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7 Şubat 2017 tarihi bir Salı günü, Kitap ile Sohbet günüydü. 15 günlük yarı yıl tatilinden sonra ilkokul çocuğu heyecanı ile birbirini özlemiş kitapdaşların bir araya geldiği gün. Üstelik bir de konuk var. Sedef Kabaş. Spiker, yazar, akademisyen, eğitimci ve en önemlisi çok güzel bir anne.

Cumhuriyet tarihinin ilk Hititoloğu ve Sümeroloğu, bugün 104 yaşında olan Muazzez Ilmiye Çığ ile röportajını “Muazzam Muazzez” ismi ile kitap yapmış Sedef Kabaş. Sevgiyle, heyecanla okuduk. Liderimiz Yasemin Sungur moderatörlüğünde hem Muazzez İlmiye Çığ’ı hem de Sedef Kabaş’ı derinlemesine tanıdık bugün.

Sedef Kabaş samimi, doğal, akıllı, zeki, güzel gülen çok güzel bir kadın. Dolu dolu bir söyleşi oldu. Muazzez İlmiye Çığ, Sedef Kabaş’ın 3 tane rol modelinden biri. Diğerleri ise Nermin Abadan Unat ve Türkan Saylan.

Farklı mecralarda yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz diyor Sedef Kabaş. Bunun için yetenek(potansiyel), yapmak istediklerin ve ortam önemlidir. Başka ülkede olsam eminim farklı bir alanda uzmanlaşırdım, ancak ülkemde olmaktan mutluyum.

Muazzez İlmiye Çığ, Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk yıllarında öğretmenliği bırakıp toplumun verdiği vizyon ile üniversite okuyor, ilk Hititolog olarak büyük bir misyon yükleniyor.

Eğitmen, Danışman ve Koç olan Sedef Kabaş’tan seçmeler:

İçsel motivasyon kaynaklı çocuk yetiştirmeli. Sevsin, severek yapsın.

Bilgi sahibi olmaktan bilge olmaya evriliyoruz.

Oğluma çok düşkünüm ancak benim dediğim olsun dememeye çalışıyorum.

Benim bir listem var, başında oğlum geliyor.

Depresyondan çıkmanın en kolay yolu başkalarına yardımcı olmaktır.

Yoğun olan insan planlama yapar, planlama yapan da üretim.

Yataktan kalktığınızda bir derdiniz olsun bu hayatta, bu insanı canlı tutar.

Teşekkür ederiz Sevgili Yasemin Sungur.

Sizi tanımak büyük bir keyifti sevgili Sedef Kabaş.

Hayat bizi yine, yeniden bir araya getirsin.

Güler Durmuş

İstanbul İşitme