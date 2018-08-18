Yaz-ı Kampı var

Yaz-ı Kampımız Eylül ayında Gümüşlük Akademi, Bodrum’da. 24 – 30 Eylül tarihlerinde, 7 gün, 6 gece, toplam 36 Saat olarak bu çok özel yerde Yasemin Sungur liderliğinde gerçekleşecek.

Hayat; Edebiyat, Sohbet, Yazı Atölyesi

“Buluşalım, söyleşelim, paylaşalım. Lâkin söz uçuyor bilirsiniz; yazı kalıyor bâki. O halde dedik sohbetin yanına yazı ekleyelim.”

Konumuz hayat; hayatın içinde “ben” varlığımızla ilişkimiz. Edebiyat aracımız olacak, seçtiğimiz kitapları okuyacak, kitap ile sohbet edeceğiz, yaşadıklarımızı yazacağız.

Edebiyatın gücünü, keyfini hep yanımızda hissedecek, hayatımızın adımlarını konuşurken okumanın, okuduklarımız hakkında konuşmanın ve yazmanın sihrini de hissedeceğiz.

Hayatımız; çevremizde başlayan, süren, olup biten, duygularımız, dert edip mesele çıkardıklarımız, deneyimlerimiz hem anlatılsın masal olsun, hem yazılsın bizim hikayemiz, denememiz olsun. Okuyalım, ilham alalım, daha iyi nasıl yazarız, yazmak bize hangi yeni yolları açar farkına varalım. Yazmak iyileştirir derler, neden acaba? Keşfedelim…

Atölye süresince yazmakla ilişkimiz: duyusal, düşünsel, duygusal, görsel farkındalık ile kelimelerimiz buluşacak. Herkes kendi yazmak istediklerine odaklanacak. Siz neden yazmak istiyorsunuz?

Hayatı edebiyatla buluşturmak, yaratıcı bir okur olmak, yazılarınızla iz bırakmak, hikaye yazmak. Hayatım ve hayallerim roman olur mu diyorsunuz yoksa? Ya da ben de bir blog tutsam diyorsunuz. Ya da başka? Gelin bu atölyede bırakalım kendimizi kelimelere…

Hangi KİTAPlar ile SOHBET edeceğiz?

Ormanda Ölüm Yokmuş Latife Tekin, İletişim Yayıncılık

Kırmızı Zaman Mine Söğüt, Yapı Kredi Yayınları

Hayat Engin Geçtan, Metis

Paranın Cinleri Murathan Mungan, Metis Yayıncılık

Deli Kızın Türküsü Gülten Akın, yapı Kredi Yayınları

Kitaplarınızı şimdiden alın, hemen okumaya başlayın, sizi etkileyen satırların altını çizin, birlikte paylaşalım, konuşalım.

FİLM ile SOHBET de yapacağız.

Şimdilik seçtiğim filmler sürpriz olsun. Her akşam ay ışığında bir film seyredeceğiz ve çevresinde sohbet edeceğiz.

Ben Yasemin Sungur; kırk yıldır gelişim başlığı altında kurumsal ve bireysel tarafta eğitim çalışmaları yapıyorum. Edebiyat, kitaplar ve yazı hayatımın merkezinde. 10 yıldır Kitap ile Sohbet adıyla bir etkinlik yönetiyorum. Yazar ile Sohbet, Şiir ile Sohbet yapıyorum. Hayat ile Sohbet başlığı ile akışta bir sohbet programım var. Harekete Geç! İsimli aktif bir online gelişim projesi yönetiyorum. 8 yıldır çok yazarlı online bir dergi yayınlıyorum. 4 yıldır Yazı Kampı yapıyorum. Kariyerim Gelecek mi? İsimli bir kitabım var. Yenisi yolda…

Katılım için

Bu çalışmada yer almak isterseniz, neden katılmak istediğinizi anlatan bir e-mail yazmanızı rica ediyoruz. Dilediğiniz kadar sözcükle kendinizi ifade edin, yazın ve şu adrese gönderin lütfen: ben@yaseminsungur.com

Sorularınız için lütfen arayın. Telefon 0216 449 65 94 – 0532 275 79 46

Yasemin Sungur’la Yaz(ı) Kampı

Tarih: 24 – 30 Eylül, 7 gün, 6 gece, Toplam 36 saat Atölye Çalışması

Konaklama Gümüşlük Akademisi Vakfı’nda, Gümüşlük Akademisi hakkında bilgi için http://www.gumuslukakademisi.org/

Yasemin Sungur hakkında bilgi için http://www.yaseminsungur.com/

http://www.martidergisi.com/

Sevgiyle gelin, hissedin…

Yasemin Sungur, Eğitmen, Yazar, Sohbetçi, Hayat Öğrencisi, Harekete Geçiren…