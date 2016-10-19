Yasemin Sungur’la ŞİİR ile SOHBET

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“Bana kalırsa, şiirin bir ayağı toplumda, bir ayağı kişinin içindedir.” diyen Oktay Rifat’a kulak veriyoruz.

“Şiir, her şeyi söyleyebilmek sanatı, her şeyi açabilmek sanatıdır.” diyen Cemal Süreya’yı dinliyor ve sohbetimizde sözcüklerimizi şairlerden ödünç alıyoruz…

Şairler ve şiirleriyle buluşup, sözün ritminde, anlamında, duygusunda sohbet edeceğiz.

Sözün özünde bir sohbet bu…Sevdiğiniz şairi ve dizelerini alın gelin, şiirce konuşalım, duygularımızın kanatlarında birlikte uçalım.

20 Ekim Perşembe günü saat 14:00’da Sayın Ataol Behramoğlu’nun katılımıyla yetişkinlere yönelik olarak gerçekleşecek etkinliğimize katılım için kayıt yaptırmanız yeterlidir.

Etkinliğe katılım ücreti: 35 TL’dir.

Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Yasemin Sungur Kitap ile Sohbet