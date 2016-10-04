Yasemin Sungur’la Kitap İle Sohbet Yeni Sezona Merhaba Dedi

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8 yıl önce başlayan Kitap ile Sohbet etkinliğinin yaratıcısı ve uygulayıcısı Yasemin Sungur’un kararlılığı ve gönül vermesi ile her geçen yıl katılımcı sayısını arttırarak, faaliyetleri ile gelişmekte ve büyümekte…

Kitapların öncülüğünde sohbet etmek için bir araya gelen bizler, bu etkinlik sayesinde kitap okuma alışkanlığımızı geliştirdiğimiz gibi nitelikli okur olma yolunda da çok şey öğreniyoruz. Yazarları tanıyoruz, kitabın geçtiği dönemi anlamaya, verilmek istenen düşünceye, mesaja sorgulayarak ulaşmaya kısaca kitapların satır aralarını okumaya çalışıyor ki bu da bizi nitelikli okur olma yolunda geliştiriyor.

Her sezon başlangıcı okulun ilk günü heyecanı ile eşdeğer. Sohbetimizi yaptığımız mekânın Oyuncak Müzesi olmasından, kurmuş olduğumuz harika dostluklardan dolayı bir çocuk heyecanında keyifle, mutlulukla, özlemle 9.sezonu 270.buluşmada 20 Eylül 2016 Salı günü açtık.

Sohbetimizin ilk bölümünde yeni katılımcılarımızla tanışıp, kaynaşırken yaz boyunca doruğa çıkan özlemimizi gidermeye çalıştık, hasretle kucaklaştık. Yeni sezonda da devam edeceğimiz sosyal sorumluk projelerimizi bu yıl hayata geçireceğimiz “Benim Kitabım” sosyal sorumluluk projemiz ile nasıl geliştirip, güçlendireceğimizi, sağlayacağımız faydayı konuştuk.

İkinci bölümde ise geçmiş 8 sezonda okunan Kitap ile Sohbet kitaplarından seçtiğimiz en çok etkilendiğimiz kitaplardan paylaşımlar yaptık. “En”leri seçmek hiç kolay olmadı. Yine de seçim yapmak gerektiğinde bir kitap burun farkıyla öne çıktı. Okuduğumuz kitapları sonrasında değerlendirdiğimizde ister yazılı olsun ister aklımızda hepimizin ilk 10, ilk 20 gibi artan sayıda bir sıralaması var. Özellikle ilk 10 üzerimizde en çok etkiyi bırakan, belki de “bir kitap okudum hayatım değişti” dedirten kitap oluyor ve tereddütsüz tavsiye ediyoruz.

İşte kitapdaşlarımın seçimleriyle ortaya çıkan Kitap ile Sohbet EN’leri…

Ahraz – Deniz Gezgin: Adile ve İsrafil karakterleri hangimizi derinden etkilemedi ki! Adile hayatındaki tüm zorlukları ve acıları yaşarken tek bir umudu vardı o da oğlu İsrafil’in mutlu olması…

Adile ve İsrafil karakterleri hangimizi derinden etkilemedi ki! Adile hayatındaki tüm zorlukları ve acıları yaşarken tek bir umudu vardı o da oğlu İsrafil’in mutlu olması… Bülbülü Öldürmek – Harper Lee: Bu kitabı okuduğumuz hafta yazar hayatını kaybetmişti. Kendi hikâyesi kadar kitaptaki karakterler de bizi çok etkilemiş ve dünyada zalim insanlar hep var dedirtmişti.

Bu kitabı okuduğumuz hafta yazar hayatını kaybetmişti. Kendi hikâyesi kadar kitaptaki karakterler de bizi çok etkilemiş ve dünyada zalim insanlar hep var dedirtmişti. Şibumi – Trevanian: Farklı tanımlamaları, coğrafya anlatımları, Japon kültürü ile bizi tanıştırması ve muhteşem mağara tasvirleri ile okuduğumuz diğer kitaplardan farklı bir yere oturdu. Bu kitabı birçok kitapdaşım en olarak seçmişti.

Farklı tanımlamaları, coğrafya anlatımları, Japon kültürü ile bizi tanıştırması ve muhteşem mağara tasvirleri ile okuduğumuz diğer kitaplardan farklı bir yere oturdu. Bu kitabı birçok kitapdaşım en olarak seçmişti. Ermiş – Halil Cibran: Bir başucu kitabı niteliğinde ve her bölüm hepimize çok şey ifade etti. Bu kitabı seçen kitapdaş özellikle evliliğe dair bölümden şu satırları okudu…

“Fakat bırakın mesafeler olsun birlikteliğinizde. Bırakın dans etsin göklerin rüzgârları aranızda. Birbirinizi sevin ama aşkı pranga eylemeyin: Bırakın ruhlarınızın kıyıları arasında dalgalanan bir deniz olsun aşk.”

Nietzsche Ağladığında – Irvin Yalom: Bir başka başucu kitabını da ben seçmiştim. 2.sezonda okunulmasına rağmen her sezon bu kitap bir şekilde anılır. Herkesin kitap hakkında söyleyecek bir sözü, duygusu muhakkak vardır. “Yazgını Sev” cümlesi ile hatırlandı.

Bir başka başucu kitabını da ben seçmiştim. 2.sezonda okunulmasına rağmen her sezon bu kitap bir şekilde anılır. Herkesin kitap hakkında söyleyecek bir sözü, duygusu muhakkak vardır. cümlesi ile hatırlandı. Parfümün Dansı – Tim Robbins: Kült olmuş bu kitaptan da etkileyen var mıdır? İlginç roman karakterleri ile ölümsüzlüğü arayan Alobar ile unutulmaz aşkı Kudra… “Ben selamet istemiyorum, hayat istiyorum” cümlesi ile hatırlandı.

Kült olmuş bu kitaptan da etkileyen var mıdır? İlginç roman karakterleri ile ölümsüzlüğü arayan Alobar ile unutulmaz aşkı Kudra… “Ben selamet istemiyorum, hayat istiyorum” cümlesi ile hatırlandı. Sevgili Arsız Ölüm – Latife Tekin: Dilindeki zenginlikleri ve Dimitri karakterleri ile unutulmazlardan biri. Bizleri diliyle, duygusuyla başka yerlere götürdü.

Dilindeki zenginlikleri ve Dimitri karakterleri ile unutulmazlardan biri. Bizleri diliyle, duygusuyla başka yerlere götürdü. Saatleri Ayarlama Enstitüsü – A.Hamdi Tampınar: Ülkemizin bir dönemini ve geçişi anlamak için okumamız gereken bir kitap.

Ülkemizin bir dönemini ve geçişi anlamak için okumamız gereken bir kitap. Katip Bartleby – Herman Melville: “Yapmamayı tercih ederim” cümlesi ile damgasını vuran aykırı karakter Bartleby.

“Yapmamayı tercih ederim” cümlesi ile damgasını vuran aykırı karakter Bartleby. Deli Kadın Hikâyeleri – Mine Söğüt: Kadınların çektikleri acıları çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bir kitaptı.

Kadınların çektikleri acıları çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bir kitaptı. Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali: Türk Edebiyatının ünlü, unutulmaz Raif Bey karakteri. Hayatını seçme hakkını kullanmayarak tüm hayatını kaybetmesine sebep olmasının hüzünlü hikâyesi… Bize cesareti, gerekirse hata yapma cesaretine sahip olmamız gerektiğini gösterdi.

Yeni sezona yeni logo yakışır!

Kitap ile Sohbetin yeni logosu değerli ressam dostumuz Can Ersal’ın usta kalemiyle hayat buldu. Yeni logomuzla yapılan ilk görselin üzerine 9.sezon anısına etkinliğimizin bize ne ifade ettiğini birer kelime ile yazarak imzaladık. Çıkan kelimeler hiç şaşırtmadı; Dostluk, Paylaşım, Huzur, Hayata dair, Kendini Keşfetmek, Anlamak, Mucize, Mutluluk, Keyif, Umut, Enerji, Yolculuk, Benlik, Sevgi, Neşe, Değerli…

Bizim kulübümüz sıradan bir okuma etkinliği değil!

Biz; etkinliğin mimarı, moderatörü, hocası, neşesi, enerjisi Yasemin Sungur, oyuncak müzesinin kapılarını açan sevgili Sunay Akın, bizi en güzel şekilde ağırlayan müze çalışanları, yazar dostlarımız ve her yıl artan katılımcıları, kitapdaşları ile büyük bir aileyiz. Kitapların buluşturduğu sevgi, anlayış, paylaşım ile perçinlenen dostluklar… Kitap kulübümüz bize güç, umut veren mutluluk kaynağımız. Kitap ile Sohbet etkinliğimizin 10 yılları görmesini ve daha geniş kitlere ulaşmasını dilerim.

Alev Türkkan