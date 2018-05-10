Türkiye’de kadın olmak zor zanaat. Bu ülkede bazı yollar çıkmaz sokak, özellikle kadınlara… Bir yere varamayan, anlamsızlaşan ve hatta anlam aranmayan. Sokakların girişinde koca koca levhalar var hayali, “kadınlar giremez” diye yazan… Bazı sokaklar ise açık olmasına açık herkese ama bazı coğrafyalardan çıkış yok, oradaki kadınların yolu hiç var(a)mıyor o yollara… Bir yola koyulsa aslında, yola revan olunca çıkacak aydınlıklara… İşte bu yola baş koymaya davet eden bir kitap, bir belgesel “Yapabilirsin”, cesaret veriyor tüm kadınlara. Yurdumun bütün çıkmaz sokaklarından, sırtlarını çıkmazlara verip, ileriye, aydınlığa ulaşan kadınların hikayelerini aktarıyor bizlere… Bu çıkmazlardan çıkıp kendi yollarını bulan, hayatlarını kuran, yaşayan ve başaran kadınlar…

Yapabilirsin!

Tek başına ne kadar güçlü bir kelime. Beş hece, tek sözcük, istenirse ne kadar rahat söylenebiliyor aslında ama bir o kadar zor bu sözcüğü bir başkasından duymak. Üretmek isteyen herkese cesaret vermek, destek olmak, başarabileceğine inanmak, inandırmak çok değerli. Bu kitap bütün içtenliği ile söylüyor okuruna: Yapabilirsin!

Cesaret, korkuya rağmen attığın ilk adımdır diyor Tuluhan Tekelioğlu ve kendi hayat yolculuğundan başlıyor anlatmaya, aslında 9 değil 10 kadının hikayesi bize anlatılan. Bütün yalınlığı ve içtenliği ile kendi hayatındaki engelleri, onları aşarak nasıl ileriye yol aldığını paylaşıyor bizlerle… Yurdun dört bir yanında, birbirinden meşakkatli yollarda azimle yürümüş ve başarıya ulaşmış kadınların cesaret dolu hikayeleri ile devam ediyor sayfalar. Her biri kendi mucizesini yaratan, değişen ve gelişen kadınlar. Zorluklara, imkansızlıklara meydan okuyan, hayal kuran ve bu hayalleri gerçekleştiren kadınlar. Hala kendi yollarında yeni hedeflere yol alarak, üreterek devam ediyorlar hayata. Hepsi aynı cesaretle çıkmışlar yola ve akıllarına koydukları her ne ise yılmadan adım atmışlar ona. Okuyan herkese cesaretlerini, azimlerini bulaştırıyor ve güç veriyorlar.

Çok umutsuz olduğumuz bir dönemde belgeselleriyle içimizde yeni umutlar yeşertiyor Tuluhan Tekelioğlu. Kendi hayat hikayesi ve belgeselciliği de dibe vurmasıyla, işsiz kalmasıyla başlıyor ve tüm samimiyetiyle bu süreci okurlarıyla paylaşıyor. Yazdıklarıyla, tutkuyla çektiği belgeselleriyle öyle çok insana dokunuyor ve umut oluyor ki, bu nedenle insan iyi ki işsiz kalmış da içindeki belgeselci tutsaklıktan kurtulmuş diyor.

“Yapabilirsin” belgeseli, henüz sosyal medya üzerinden izlenemiyor çünkü ABD’deki Türk kadınlarının oluşturduğu “Türkiye’mize Köprü” adlı dernek, belgeseli “Bir Amaç İçin Sinema 2018” filmi olarak seçiyor ve Amerika’nın çeşitli kentlerinde gösterilerek filmden elde edilen gelirle, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin belirdiği 83 kıza eğitim bursu sağlamayı hedefliyor. Bu yanıyla da “YAPABİLİRSİN” demeye, yeni yollar açmaya, birçok hayata ışık tutmaya devam ediyor.

Kitapta yer alan birbirinden muhteşem kadınların hayatlarını okuduğunda bir kez daha anlıyor insan: Kadın isterse her şeyi başarabilir. Yeter ki kendine olan inancını kaybetmesin. Bu inancı hikayelerini okuduğumuzda içimizde tekrar yeşerten tüm kadınlar, iyi ki varsınız! “Özümüzü keşfettiğimizde, içimizdeki sınırsız gücü fark etmeye başlıyoruz” diyor kitap ve değişim kişinin kendisinden başlıyor.

İnsanları, kadın-erkek olarak ayırmadığımız, insanı insan olarak gördüğümüz, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, bir yola baş koyanın önüne taş koymadığımız ve birlikte kardeşçe yaşayacağımız günlere vardığımızda, her alanda daha ileriye gideceğiz. Karşımızdaki kişiye baktığımızda cinsiyet değil sadece insan görebildiğimiz zaman kalkacak bu zorluklar. Erkek egemen bir örtü gittikçe sarmalıyor dört bir yanı, gün geçtikçe açılıp serpileceği yerde. Kadını hiçe sayan toplumlar bir adım ileriye gidemiyor, gidemez. Cinsiyet ayrımcılığının önüne geçmek gerekiyor. Bizler ancak birleşerek, bir dayanışma içerisinde meseleleri çözebiliriz. Bu kitap her kadının özünde bulunan cesarete, güce sesleniyor ve her satırından umut doğuruyor. “Yapabilirsin” diye haykırıyor. İhtiyaç duyan tüm kadınlara ulaşması ve değişimi başlatmasını diliyorum. Milyonlarca yürekli kadın bu topraklarda yaşıyor. Kendi öz gücümüzü keşfettiğimiz, kendimize inandığımız sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok!

Aysen Atalay